Complexo residencial Opus em Differdange...onde é bom viver…

Apresenta-lhe um complexo residencial em Differdange que faz toda a diferença pela sua arquitectura: residencia OPUS em Differdange, onde vale a pena investir numa cidade completamente modernizada. Differdange é hoje uma cidade em franco crescimento, moderna e com muitos espaços verdes. Viver em differdange é também estar no centro do dinamismo da cidade do Luxemburgo, Belval e Esch-sur-Alzette. O edifício Opus está localizado perto da rua pedonal e da praça do mercado.



Nas proximidades tem uma escola primária, escola internacional, universidade, comércio, e acessibilidade aos transporte públicos .Um “casamento perfeito” em que é possível combinar tradição e modernidade graças à preservação da fachada antiga e ao uso de tijolos muito modernos. Á venda tem apartamentos de diferentes áreas, de 53m² a 100m², com 1 ou 2 quartos. Possui coberturas soberbas na sua construção com belissímos terraços e espaços verdes.

São apartamentos equipados com material de alta qualidade, nomeadamente parquet, azulejos e pintura. em 140 lugares de estacionamento interior aberto ao publico, 60 de estacionamento privado para os proprietaries

Se pretende investir no sul do Luxemburgo, a Pearl Immo tem para si neste projeto 3 casas com bastante luminosidade, com jardins à frente e nas traseiras, terraço e cozinha de luxo equipada e garagem incluida no preco de 611.537€ 3% TVA incluido.

O complexo Opus dispõe ainda de soberbas penthouse com espaçosas varandas e espaços verdes.Tem ainda a possibilidade de alterar a estrutura mediante aceitação por parte do arquitecto do imóvel.O complexo residencial OPUS tem espaço para lojas e escritórios de aproximadamente 650m2 , dividido em 4 espaços com 4 estacionamentos e um belo jardim nas traseiras incluído.

Para mais informações não hesite em contactar Sonia Moreira e a Pearl immo pelo telefone 691926305.

