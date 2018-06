O restaurante ‘Op der Gare’ em Lintgen está tão concorrido e tem tanto sucesso, que levou António Lima Martins a abrir um segundo restaurante, o ‘Op der Gare II’ em Medernach, em outubro do ano passado, a pouco mais de 15 kms de Lintgen, de forma a satisfazer todos os clientes que não conseguem arranjar mesa no ‘Op der Gare’.

Comércio 19 2 min.

Comida caseira portuguesa

António Lima Martins viu assim uma oportunidade de negócio que não podia deixar escapar. “Pelo facto de o meu restaurante em Lintgen estar quase sempre completo, apesar das 3 salas que temos, pensei em expandir o meu negócio e aproveitar o meu know-how na restauração, para expandir o negócio, mas também foi uma forma de satisfazer os meus clientes dado que o meu primeiro restaurante, o ‘Op der Gare’ em Lintgen costuma estar sempre cheio e assim os clientes que não arranjam mesa em Lintgen sempre podem deslocar-se até Medernach e degustar as saborosas iguarias que fazemos diariamente para os nossos clientes”, refere orgulhoso o proprietário .



19 Op der Gare II em Medernach

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Op der Gare II em Medernach Op der Gare II em Medernach Op der Gare II em Medernach Op der Gare II em Medernach Op der Gare em Lintgen Esplanada do Op der Gare em Lintgen Op der Gare em Lintgen Salade gourmand Polvo à lagareiro Grelhada de carne mistas Espetada de tamboril e gambas Espetada de lombo e gambas Costeleta de vitela grelhada Bolo folhado com bechamel de galinha e cogumelos Bife à casa Bacalhau grelhado Bacalhau grelhado

Com efeito, ambos os restaurantes são já sobejamente conhecidos pelas iguarias portuguesas mas também servem especialidades francesas e luxemburguesas. Nas especialidades portuguesas é de salientar, nas carnes, a ‘espetada terra e mar’ (servida apenas em Medernach que inclui tamboril, gambas e um medalhão de carne de vaca), o bife à casa, o ‘medalhão Mestre Hotel’ ou a famosa carne de porco à alentejana. Já nos peixes, para além dos vários pratos de bacalhau, serve-se polvo à lagareiro, lulas grelhadas, dourada, salmão grelhado, robalo, entre outros pratos.

Nas especialidades francesas e luxemburguesas é de realçar o ‘bouchée à la reine’ (fabrico próprio), a ‘wäinsaucisse’ ou o ‘jarret de porc’.

Com um prato diário por 9,5€ composto por uma entrada e um prato de peixe ou de carne, ambos os restaurantes têm uma longa e variada carta onde é possível provar também diferentes pratos de bacalhau, como por exemplo o bacalhau à lagareiro, bacalhau à Brás, bacalhau à moda da casa e o bacalhau com natas. A garrafeira é igualmente variada dispondo de uma seleção rica de vinhos portugueses das regiões do Douro, Dão e do Alentejo.

Ambos os restaurantes estão preparados para receber os jogos do mundial pois têm várias televisões à disposição nas diferentes salas. Os restaurantes têm uma grande capacidade de salas para receber também festas de grupos e de empresas. O Op der Gare em Lintgen dispõe ainda de uma agradável esplanada no exterior (coberta e aberta) com capacidade para 140 pessoas.

Patrícia Marques







Op der Gare.

Tel.: 32 98 69. www.opdergare.lu Facebook: Café Restaurant Op der Gare

Op der Gare II. 24, rue de Larochette L-7661 Medernach.

Tel.: 26 87 35 56. www.opdergare2.lu Facebook: Op Der Gare II

Horários de funcionamento: os restaurantes estão abertos todos os dias exceto à segunda-feira à noite (Op der Gare) e à terça-feira (Op der Gare II).

