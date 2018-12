Localizado numa das principais artérias de Esch-sur-Alzette e a completar 11 anos, o Bar O Património festeja o seu aniversário no próximo sábado, dia 8 de dezembro, a partir das 22h30 e os proprietários Carina Pereira e Diogo Faria convidam o público em geral, clientes e amigos para a festa.

Comércio 2 min.

Bares portugueses de sucesso no Grão-Ducado

A animação é garantida na festa de aniversário do bar O Património, em Esch sur Alzette, com o grupo de disc-jockeys “Pitch Mouvement”, onde não faltará a gastronomia portuguesa. A entrada é livre e é oferecido um copo de champanhe a todos os clientes.



Dado o sucesso alcançado pelo bar O Património, Diogo e Carina decidiram abrir um segundo bar “O Diplomata”, em Dudelange em abril deste ano, no mesmo conceito de bar ‘bistrot lounge’ do bar O Património. “Estamos muito contentes com o sucesso que alcançámos com o bar O Património e por isso decidimos abrir um segundo bar este ano, o bar O Diplomata em Dudelange, onde servimos diariamente pratos tipicamente portugueses, e onde os clientes podem almoçar rapidamente, com qualidade, mas também petiscar ao longo do dia”, explica Diogo.

Ambos os bares têm um toque de ‘bistrot lounge’, com ecrãs de televisão espalhados, sofás trendy, jogos de matraquilhos e flippers, e onde se pode degustar uma cozinha caseira bem portuguesa à hora do almoço e, ao longo do dia, iguarias tipicamente portuguesas. Para aguçar o apetite, falamos de “francesinhas especiais”, de “hambúrgueres” bem recheados, bitoques, moelas, bifanas, pica-pau, rissóis, tostas e muito mais.

“Quer no bar O Património quer no bar O Diplomata, de segunda a sexta-feira servimos o prato do dia composto por uma sopa, o prato principal, uma bebida e o café e a aos fins de semana estamos abertos, mas trabalhamos apenas com os petiscos, do qual fazem parte os bitoques, os hambúrgueres, as francesinhas e outros snacks tipicamente portugueses”, adianta Carina.

Com uma oferta muito variada à hora de almoço, estes espaços são, sem dúvida, excelentes locais para uma rápida escapada para almoçar. Servem diariamente pratos típicos como cozido à portuguesa, feijoada à transmontana, carne de porco à alentejana, polvo à lagareiro, secretos de porco preto, bacalhau à Brás, bitoques à portuguesa, filetes de peixe, entre outros.

O Bar O Diplomata em Dudelange tem ainda animação de karaoke todos os sábados.

Patrícia Marques

Festa do 11° aniversário Bar O Património Oferta de um copo de champanhe Das 22h30 até às 3h Venha divertir-se connosco! Entrada livre.







Bar O Património

T.: +352 691 609 201

45, Rue du Canal

Esch sur Alzette

Facebook: O Patrimonio O Patrimonio

Bar O Diplomata

T.: +352 28 26 11 94

9, route de Kayl

3514 Dudelange

Facebook: Le Diplomate Bar

Horários de funcionamento: abertos 7 dias por semana