Comércio 5

”Bacalhau à façon Thai” até ao final de Abril

Até 27 de abril, Wing-Cheong, o chefe da cozinha e proprietário do restaurante asiático Wasabi, homenageia o prato mais típico português e dá-lhe um toque… chinês. O resultado é um bacalhau com molho tailandês picante e acompanhado com arroz branco, que vale a pena provar ao jantar, num restaurante onde se fala inteiramente o português.

A ligação deste chefe a Portugal tem uma explicação, que vai para além do interesse na nossa gastronomia. Natural de Hong Kong, Wing-Cheong, é casado com uma portuguesa natural de Braga, Fátima Fernandes, com quem decidiu abrir um restaurante de comida asiática em 2005.



5 Wing-Cheong e Fátina Fernandes, proprietários do restaurante Wasabi.

Wing-Cheong e Fátina Fernandes, proprietários do restaurante Wasabi.

Situado em Moutfort, a 10 minutos de Remich e a 15 minutos da capital, o Restaurante Wasabi tem uma clientela internacional e surpreende quem o visita pelo conceito diferente: uma clara aposta na cozinha fina chinesa, na decoração aprimorada dos pratos e na decoração elegante e moderna do espaço.

“Cada prato é diferente, gosto de os decorar e dar-lhes um toque original. É uma paixão o que faço!”, explica Wing-Cheong, que conta já no seu curriculum com mais de 35 anos de experiência na restauração.

Os menus do dia têm três entradas à escolha, duas sopas e um sortido de sushi, vários pratos principais à escolha e uma sobremesa do dia. Com uma oferta variada, desde as especialidades de Hong Kong, aos pratos cozinhados a vapor e vegetarianos, o Wasabi propõe-lhe várias formas de explorar a riquíssima gastronomia asiática. Na carta de vinhos podemos também observar alguns vinhos portugueses de qualidade. De salientar a variedade das entradas “Dim Sum” que são deliciosas.

O espaço organiza jantares para grupos e dispõe de uma pequena sala japonesa para pequenos grupos.

Aberto todos os dias das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 23h00, a cozinha fecha às 22h. Fecham ao domingo e à segunda-feira. Aconselha-se reserva de mesa ao fim de semana.

Não deixe de provar o ‘Bacalhau à façon Thai’ feito pelo chefe Wing-Cheong até ao dia 27 de abril (somente aos jantares).

Aconselha-se reserva antecipada.

Patrícia Marques

