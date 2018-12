Nesta edição damos a conhecer algumas novidades de empreendedorismo português no Grão-Ducado. São algumas (boas) sugestões de serviços e produtos de empresas portuguesas que operam no país. Aqui fala-se português!

CRÉDITOS & SEGUROS

Ricardo Alves, créditos e seguros

Mediador de seguros há mais de 10 anos, Ricardo Alves oferece, aos particulares, todo o tipo de seguros do ramo imobiliário (habitação), automóvel, vida e pensão e também seguros de saúde. Para as empresas oferece seguros de responsabilidade civil profissional, seguros de edifícios e seguro da empresa, incluindo a frota automóvel.

Ricardo Alves refere que a sua maior satisfação é sentir que um cliente fica absolutamente descansado quando lhe pede um serviço, seja na hora de fazer um seguro (em qualquer ramo) ou na hora de simular um crédito. “Gosto do contacto com as pessoas, gosto muito de aconselhar e proponho um serviço ‘chave na mão’ para o cliente”. Por exemplo, uma vez recebi um telefonema de um cliente que teve um incêndio em casa no fim de semana e as companhias de seguros estavam fechadas. O cliente estava muito preocupado pela sua família e, curiosamente, até ligou primeiro para mim antes de telefonar para os bombeiros. Tive de tratar de tudo de imediato e pedi logo ao cliente para telefonar para os bombeiros. Desloquei-me então de imediato ao domicílio e, após análise dos bens materiais, telefonei para todos os serviços competentes como os táxis, hotel e para o serviço de seguro (assistência 24 horas) para disponibilizar dinheiro para as primeiras necessidades da família. Elaborei um relatório e enviei para a companhia de seguros. O cliente agradeceu e ficou descansado pelo apoio imediato e pelo serviço efetuado”, explica Ricardo Alves orgulhoso.

No que diz respeito aos créditos, Ricardo Alves aconselha o cliente e procura oferecer a melhor simulação de crédito para o cliente. “Trato de tudo, do início ao fim”, refere entusiasmado.





Agência Foyer Sara Tavares Estrela

Sara Tavares Estrela lidera desde janeiro deste ano uma agência de seguros diferente e moderna, capaz de servir clientes exigentes de todas as nacionalidades e ramos profissionais. Com escritório em Larochette, tem flexibilidade horária e atende-o a partir das 7 horas, garantindo 100% de transparência e aconselhamento na escolha de qualquer seguro, seja automóvel, habitação, saúde, vida, pensão-reforma e ainda lhe propõe empréstimos para a compra de um veículo. Transparência e aconselhamento.

RESTAURANTES & PASTELARIAS

Com a proliferação de restaurantes e pastelarias portuguesas no Grão-ducado, é cada vez mais difícil a escolha quando o estômago dá horas, pois as opções são muitas e para todos os gostos. Em cada virar de esquina encontra-se um estabelecimento que nos remete de imediato para o nosso Portugal. Nomes como “O Emigrante”, “Madeirastuff, “Bar O Diplomata”, “Atlântico”, “Lisboa II”, são alguns exemplos que nos convidam a viajar pelos sabores autênticos do país de Camões. Aqui ficam outras (boas) sugestões.

Café des Bons Amis

Gerido há 15 anos por Alice Fernandes Bogas, o Café des Bons Amis espera por si todos os dias da semana. É em Bereldange que pode degustar a melhor bifana do Luxemburgo, confecionada com saber pela sua proprietária. Este prato tipicamente português, febras de porco, são cozinhadas nesta casa à base de alho e cerveja (e não com vinho como é habitual), que se põe dentro de pão aquecido ,normalmente temperadas com mostarda ou molho picante, tem no seu molho o segredo do sucesso. Pode ainda conter queijo e fiambre, ovo, juntamente com outros complementos. Este espaço propõe-lhe ainda petiscos (orelha, moelas, chouriço assado em aguardente e omeletes variadas.

O Café des Bons Amis em Bereldange é patrocinador das equipas de râguebi, voleibol e futebol do Residence Walferdange. Está aberto de segunda a sexta das 06h30 à 01h00 e os sábados, domingos e feriados das 09h00 à 01h00. Facebook: café Bons Amis chez Alice.

Café des Sports em Lorentzweiler

Passando por Lorentzweiler é obrigatória uma paragem pelo Café des Sports em Lorentzweiler. Conhecido pelo seu ambiente familiar e simpatia no acolhimento, é um espaço gerido por Carlos Antunes e Paula Santos, aberto 7 dias sobre 7. Com uma sala com capacidade para 50 pessoas, aceita reservas para jantar de empresas, festas de aniversário e outras. Propõe-lhe também o prato do dia de segunda a sábado por 9,50€ (sopa + prato), podendo também levar para casa.

Apreciado pelos seus petiscos é neste espaço de Lorentzweiler que pode degustar uma deliciosa morcela, alheira, moelas, pica-pau, orelha, caracóis e as populares bifanas simples ou guarnecidas.

Também por encomenda gambas, cabrito, leitão, chanfana, feijoada, rancho, costela e picanha na brasa e sopa da pedra. De 15 em 15 dias encontra neste espaço o melhor arroz de cabidela. Tem ainda frango assado para levar para fora aos domingos. O melhor da gastronomia portuguesa. Reservas pelo telefone 27 84 98 88. A gerência informa que encerrará as suas portas para férias no período de 22 de dezembro a 05 de janeiro de 2019, e deseja aos seus estimados clientes festas felizes e um excelente ano novo.

Churralux

A Churralux surgiu em Schifflange no ano de 2013 com um pequeno comércio de venda de churrasqueiras tendo este negócio, gerido por Anabela Matos, sido expandido. O segredo do sucesso de um bom churrasco para por ter uma ótima churrasqueira e utensílios certos. E a Churralux tem praticamente tudo o que precisa, começando por diversas opções de churrasqueiras a bafo, portáteis e grelhas para churrasco que não deixam a gordura pingar no fogo e formar labaredas, possibilitando assar bem perto do braseiro e ter assim um melhor aproveitamento de calor. Propõe-lhe ainda outros utensílios tais como churrasqueiras em tijolo e pedra, decoração de jardim e interior, vasos, fontes , estátuas de jardim, venda de carvão, louça de barro preto e vermelho e diversos artigos tais como édredons, atoalhados de casa de banho, artigos de decoração e outros. Para mais informações contacte a Churralux.

Pastelaria “La Grignotière”

Pastelaria portuguesa e francesa em Kayl. Sob a gerência de Dina Maia, abriu um novo espaço de pastelaria em Kayl, mesmo em frente ao sindicato LCGB. Desde o dia 30 de outubro, que neste espaço encontra pastelaria portuguesa e francesa, sopa do dia a 3,5€, cachorro simples 3,5€ e especial a 4€, bifanas simples e guarnecidas, sandes diversas e muito mais.

Para as suas festas de Natal, não deixe de encomendar as iguarias da época através do telefone 691 822 089. A pastelaria La Grignotière deseja boas festas a todos os clientes.

CABELEIREIROS

Dream Coiffure

Atendimento personalizado e profissionalismo. Sob a gerência de Fernanda Ferreira, a equipa do Salão de cabeleireiro Dream em Lorentzweiler composta por Anabela, Liliana e Carina, está aberto desde 09 de janeiro deste ano, e propõe-lhe serviços de cabeleireiro homem, senhora e criança, penteados e maquilhagem para ocasiões especiais sob reserva. Faz ainda depilação de rosto a cera.

Neste mês de dezembro o Dream Coiffure tem uma promoção válida de 18 a 22: no corte e brushing oferece-lhe uma redução de 5€ e informa os seus estimados clientes que a partir de janeiro de 2019 irá ter cartão de fidelidade, a cada sexta passagem uma redução de 5€. O Dream Coiffure deseja boas festas a todos os clientes.

Hair Dresser Dezigual by Sandra and Carla

Gerido por Sandra Roque e Carla Ribeiro, o Salão de cabeleireiro Hair Dresser Dezigual by Sandra and Carla, com uma equipa de 9 elementos, reabriu as suas portas em novembro de 2016 num espaço mais amplo e luminoso em Bascharage depois de ter estado 8 meses em Pétange. Aberto todos os dias, exceto às quartas e domingos, propõe-lhes serviços de cabeleireiro homem e barbearia, senhora e criança, estética, cura de queratina, alisamentos (escova progressiva), manicura simples, unhas de gel e gelinho, depilação a laser e cera, pedicura e pedicura medical com marcações sob reserva. Para a purificação natural do organismo tem agora tratamentos HIDROLINFA para má circulação, varizes, enxaquecas, artrite, artrose, reumatismo, situações de stress, depressão e ansiedade e outros e ainda o tratamento T-SHAPE que lhe permite perder barriga, remodelar o corpo e revitalizar a pele do rosto. Tratamentos de Hidrolinfa e T-Shape. Marcações pelo telefone 28 77 11 72.

Liz Coiffure & Claudia Beauty

Sob a gerência de Elisabete Pacheco, de 37 anos e cabeleireira desde os 18, tem hoje o seu próprio espaço. Quis a vida que uma fatalidade (morte do cônjuge) impedisse o projeto que tinham em comum. Há algum tempo que ambicionava abrir o seu próprio salão e com a ajuda de familiares e amigos, que a incentivaram a não desistir, tornou o sonho realidade em janeiro deste ano. Convidou Claudia Oliveira, esteticista experiente, a ser sua parceira de negócio, e hoje têm juntas o Salão de cabeleireiro Liz Coiffure & Claudia Beauty em Lintgen. Esta equipa propõe-lhe serviços de cabeleireiro (homem, senhora e criança), trabalha com produtos de grandes marcas e extensões Haircontrast e estética.

Neste mês de dezembro o Salão de cabeleireiro Liz Coiffure & Claudia Beauty a pensar nas suas clientes e no réveillon, tem uma promoção especial para o dia 31 de dezembro: no serviço de brushing oferece-lhe uma sessão de maquilhagem gratuita das 9h às 16h sob reserva pelo telefone 691 684 285 deseja boas festas a todos os clientes.

Ana Maria Albuquerque & Patrícia Marques