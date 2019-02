Já controlou o nível da cisterna de Mazout?

Conteúdo Patrocinado 2 min.

Aquecimento da casa a baixo preço e segurança

Já controlou o nível da cisterna de Mazout?

Com o Inverno instalado, é imprescindível verificar com regularidade o nível da cisterna de Mazout (óleo combustível), e confirmar se tem combustível suficiente para aquecer a casa durante o fim de semana. De qualquer forma, se chegar a sexta-feira e verificar que o nível de combustível está em baixo, pode sempre ligar no mesmo dia para o serviço de assistência da Mathey Mazout e o produto é-lhe entregue nesse mesmo fim de semana.

Especialista no aprovisionamento de produtos à base de petróleo, como o Mazout (óleo combustível), muito utilizado no aquecimento das casas, a empresa Mathey Mazout proporciona aos seus clientes um serviço de entrega rápido e de qualidade, com facilidades de pagamento. Uma excelente solução para manter a casa com uma temperatura confortável durante os meses mais frios. A empresa distribui em todo o território do Grão-Ducado e o serviço de qualidade, a disponibilidade permanente e a entrega rápida do produto permitiram construir a reputação da empresa.

Com um prazo de entrega até 48h no máximo, após a encomenda do cliente, a Mathey Mazout tem os seus escritórios e entreposto situados em Cessange, na capital luxemburguesa, onde armazena grandes quantidades deste óleo combustível. Possui também um escritório no norte do país e, por esse motivo, oferece um serviço de entregas ao cliente em todo o território.

“No entanto, estamos sempre disponíveis para o cliente. Por exemplo, se o cliente chega a casa e repara que já não tem combustível de óleo para a sua caldeira, temos um serviço de fornecimento urgente, agimos muito rapidamente, bastando para isso ligar para o telemóvel 691 24 39 25, e prontamente receberá o ‘Mazout’ em casa”, alega o diretor geral.

Questionado sobre os controles regulares do tanque de combustível, o diretor geral da empresa, Carlo Boulanger, esclarece: Muitas vezes uma pessoa não pensa em efetuar o controle do medidor da cisterna de combustível ou não sabe mesmo como fazê-lo, e por isso, dispomos de um serviço de vigilância à distância em que colocamos um sensor no tanque de combustível do cliente e controlamos o nível através do nosso sistema informático”.

A empresa faz igualmente a manutenção das caldeiras e, para comodidade do cliente, a Mathey Mazout facilita na hora do pagamento. “Propomos facilidades de pagamento aos nossos clientes, dado que o montante a pagar por cada entrega de ‘Mazout’ é ainda considerável. Propomos então que a fatura seja paga em mensalidades, o que permitirá suavizar as despesas do cliente”.

A empresa efetua entregas do combustível ‘Mazout’ aos fins de semana e dias feriados, especialmente no período invernal. As encomendas podem ser feitas através do telefone gratuito 800 248 45 ou através de email (V. caixa de contactos).

Aqueça a sua casa neste inverno Ligue já 800 248 45 (chamada gratuita).



Patrícia Marques

T.: 800 248 45 (chamada gratuita).

GSM: 00 352 691 24 39 25

http://www.mathey-mazout-luxembourg.lu/fr

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.