Conteúdo Patrocinado 3 min.

Apoio total na hora de comprar casa

Compra e venda de imóveis no Luxemburgo

Há praticamente 12 anos a conquistar a confiança dos clientes no Luxemburgo, a agência imobiliária ImmoAssur vai de encontro às necessidades e preferências do cliente e acompanha-o em todo o processo de aquisição e/ou de venda do imóvel.

Forte na venda de bens imobiliários, especialmente no sul do país (casas e apartamentos), a ImmoAssur não só vende como também compra imóveis, com avaliações gratuitas dos mesmos.

A ImmoAssur está situada no 44, Avenue de la Gare, em Esch-sur-Alzette e Carla Pedrosa lidera os destinos da agência imobiliária há quase 12 anos contando com a ajuda de Lali Kaddour. Ambos estão muito orgulhosos do seu trabalho e da satisfação dos seus clientes.

Carla Pedrosa explica, “A ImmoAssur é uma agência imobiliária de compra e venda de imóveis no Luxemburgo. Somos uma equipa dinâmica sempre disponível para aconselhar o cliente. Trabalhamos de uma forma muito profissional. Nós somos capazes de vender o bem imobiliário do cliente ou de lhe apresentar o imóvel que tanto procura e podemos referir que a totalidade dos nossos clientes se encontram plenamente satisfeitos”.

“O que pode assustar mais os clientes é que os bancos na sua maioria pedem dez por cento de avanço, mas não é bem assim. Há bancos que pedem e outros que não. Por isso a ImmoAssur tem parcerias com bancos e evitamos assim os dez por cento de avanço do valor total do imóvel. Ainda há bancos que financiam o investimento a cem por cento e o cliente apenas tem de pagar os custos do notário”, elucida Carla Pedrosa, salientando que (para a obtenção de crédito) o cliente tem de trabalhar no Luxemburgo e ter um contrato de duração indeterminada.

E esclarece ainda, “As pessoas não devem ficar com a ideia de que não se consegue comprar uma casa porque não é verdade. O mercado imobiliário está sempre a mudar e o cliente começa normalmente por comprar um apartamento mais pequeno e depois vende pois pretende mudar para uma casa maior. Procuramos sempre casas e apartamentos a preços mais acessíveis dado que temos uma clientela com um ‘budget’ moderado. As pessoas não devem ter receio na hora de comprar pois apoiamos desde a primeira reunião com o cliente e asseguramos o seguimento em todas as fases do processo, desde a escolha e apresentação do imóvel, passando pelo processo bancário até ao registo notarial”.

A agência trabalha afincadamente para oferecer o melhor ao cliente e tem uma alargada base de dados que permite vender facilmente o imóvel de um cliente. Quer o sítio www.immoassur.lu quer a página de facebook “Immoassur Agence Immobilière”, são atualizados regularmente. Para os clientes da ImmoAssur as avaliações dos imóveis são gratuitas, mesmo que o negócio não se efetue.

“Somos flexíveis a nível de horários, inclusive ao fim de semana para as visitas dos imóveis, basta marcar com antecedência”, conclui a gerente.

A Immoassur tem uma parceria com a agência Foyer Pedrosa & Nunes e pode inclusivamente recomendar seguros de todos os ramos ao cliente. Com a proximidade do Festival do Automóvel no Luxemburgo, oferecem seguros automóvel com boas condições de juros.

Immoassur

44, avenue de la Gare

L-4130 Esch-sur-Alzette

GSM: +352 661 294 446

Fax. + 352 26 53 06 75

www.immoassur.lu

FB: Immoassur Agence Immobilière