A nova extensão do emblemático centro comercial em Bertrange, foi inaugurada no passado dia 15 de novembro e para além da abertura de novas lojas e restaurante a data marca também um novo posicionamento do centro. O City Concorde assumiu plenamente o conceito “Lifestyle Center”, um local onde podemos fazer compras, mas também viver experiências únicas articuladas em seis universos distintos: moda, beleza, gastronomia, desporto, lazer e serviços.

A magia de Natal, às portas da cidade

O centro propõe-nos vários espaços de descontração e descanso, novas áreas de jogo para crianças e diversas esplanadas no interior e exterior, com destaque para o novo Skybar e o seu terraço panorâmico.



Com a abertura da nova extensão o centro acolhe novas lojas e marcas, escolhidas minuciosamente, para propor uma variedade única no Luxemburgo, composta por marcas internacionais de prestigio, como a portuguesa Lion of Porches, comerciantes independentes e novas propostas luxemburguesas.

A magia do Natal até 24 de dezembro.

Com incríveis decorações, montras deslumbrantes e cerca de 20 expositores e associações com diversas propostas de artesanato, joias, marroquinaria objetos de decoração e muitas outras ideias que ajudam a escolher as últimas prendas da sua lista de ofertas.

Como é tradição, desde à vários anos, o City Concorde apoia diversas associações e obras de caridade oferecendo-lhes espaços para a venda direta dos artigos e objetos fabricados nos seus ateliês e oficinas.

O City Concorde Life Style Center está aberto todos os domingos em dezembro, das 10h às 19horas e das 9h às 16h dias 24 e 31 de dezembro.