Nascido em França, Orlando Ribeiro, filho de portugueses de Vila Pouca de Aguiar é o gerente do recentemente aberto restaurante Brasserie de la Paix em Diekirch.

A arte da cozinha por vocação

Desde muito jovem se sentiu vocacionado para a culinária ,o que o levou a uma formação na área aos 16 anos de idade, tendo permanecido três anos em formação no país vizinho. Hoje ostenta com orgulho os quatro diplomas de cozinha que conseguiu com muito empenho e dedicação.

Deixou a terra que o viu nascer e veio para o Luxemburgo trabalhar como cozinheiro num restaurante em Medernach durante 2 anos ,optando por estender o seu conhecimento pela cozinha luxemburguesa em Diekirch durante 12 anos ,até abrir em Setembro nesta cidade do Norte o seu próprio espaço.

Aberto desde 1 de Setembro de 2018, o restaurante Brasserie de la Paix em Diekirch acolhe-o diariamente,excepto à quarta-feira. É num ambiente familiar que, em familia ou num grupo de amigos, pode degustar cozinha portuguesa, francesa e luxemburguesa, confeccionada com saber pelo seu proprietário que é também o cozinheiro da casa.

A cozinha está aberta das 12h00 às 14h00 e das 18h00 às 21h00.

Com uma sala no primeiro andar com capacidade até 70 pessoas e uma outra no rés do chão para 32,o restaurante Brasserie de la Paix,aceita reservas para festas de casamento batizados,comunhões e festas de empresa .

Caso pretenda fazer uma festa privada com porco no espeto, saiba que o restaurante Brasserie de la Paix lhe disponibiliza o seu serviço de “ catering”, que será responsável pela logística (tudo que envolve a preparação da refeição, com acompanhamentos e sobremesas, transporte, a preparação da mesa,a disponibilidade para resolver eventuais problemas durante a festa e, ainda, a limpeza após esta terminar.

E neste espaço em Diekirch é recebido diariamente com simpatia,por uma equipa calorosa que o convida a degustar uma das 12 formas diferentes de confeccionar o mexilhão que é bastante apreciado e servido neste espaço de Outubro até ao final do ano, o seu famoso Bacalhau à casa,francesinhas,moelas,bitoque à portuguesa e outras iguarias, sem esquecer a cozinha francesa que também encontra na ementa.

Na gastronomia luxemburguesa há a destacar as salsichas de origem luxemburguesa, bouché à la reine,cordon blue, coxas de rã,o tradicional judd mat gaardebounen, língua de vitela e outros pratos.

O restaurante Brasserie de la Paix tem prato do dia com entrada ou sobremesa por 10€ .

Nas noites de sexta-feira,entre amigos ou em família,Orlando Ribeiro propõe-lhe gambas à discrição confeccionadas com requinte e dedicação.Para os clientes que depois de jantar queiram jogar o conhecido jogo de quilles o restaurante Brasserie de la Paix oferece-lhe o tempo que estiver a jogar. Tem parque de estacionamento em frente.

Este estabelecimento encerra as suas portas para férias de 24 de Dezembro a 2 de Janeiro de 2019 e deseja a todos os seus clientes e amigos festas felizes e um excelente ano 2019.

Ana Maria Albuquerque





Restaurante Brasserie de La paix

5-7 Place Guillaume

L- 9237 – Diekirch

Telefone: +352 26 80 44 74

Facebook: restaurante brasserie de la Paix

Horários: 12h00 - 14h00 / 18h00-21h00