15 anos a trabalhar para si

A “Miralux rénovations SA” festejou no passado dia 8 de dezembro 15 anos de atividade no Luxemburgo. A empresa foi fundada em 2003 e estabeleceu-se no setor da construção civil. Especializada em fachadas, trabalhos em gesso e renovações em geral, prima pela estreita comunicação com o cliente, pela experiência de 15 anos e pelo profissionalismo dos seus colaboradores. Na festa do 15° aniversário foram também entregues alguns galardões aos colaboradores mais antigos.