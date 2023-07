Zum Tod der Meinungsäußerungsfreiheit in Europa

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Nur wer keine guten Gegenargumente hat oder eine nicht glaubwürdige Meinung vertritt, sieht sich dazu gezwungen, andere Meinungen zu verbieten oder zumindest deren Verbreitung zu behindern, damit die eigene Meinung sich durchsetzen und Menschen beeinflussen kann.

Der Totalitarismus kennzeichnet sich durch die Unterdrückung oder das Verbot kritischer Meinungen aus. Hierzu schreibt Friedrich August von Hayek: „Wenn ein totalitäres System gut funktionieren soll, genügt es nicht, jeden einzelnen zur Arbeit für dieselben Ziele zu zwingen. Es ist von ausschlaggebender Bedeutung, dass das Volk dahin gebracht wird, sich mit diesen Zielen zu identifizieren. (…) Wenn in totalitären Staaten die Unterdrückung im Allgemeinen viel schwächer empfunden wird, als sich das die meisten Menschen in liberalen Ländern vorstellen, so deshalb, weil es den totalitären Regierungen in hohem Maße gelingt, das Denken der Menschen in ihrem Sinne zu beeinflussen.“ (1)

Viele Bürger glauben, dass die Europäische Union ein Schutzwall gegen jegliche Formen des Totalitarismus und Sinnbild einer toleranten Gesellschaftsordnung ist. Dies ist ein Irrglauben.

Die EU nimmt, die Salamitaktik verwendend, zunehmend totalitäre Züge an und feiert sich dabei noch als Hüterin der Grundfreiheiten. Ein erschreckendes Beispiel hierfür ist die EU-Verordnung Nr. 2022/2065 vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste, auch Digital Services Act genannt. Ihr Titel klingt harmlos und technokratisch. Ihr Inhalt könnte hingegen das Ende der Meinungspluralität, der Wissenschaft und der Innovation bedeuten.

Begriffe ohne juristische Definition

Diese Verordnung wird eingesetzt als Waffe gegen „Desinformationskampagnen“, sowie rechtswidrige und „anderweitig schädliche“ Informationen, Begriffe für die es jedoch keine juristische Definition gibt.

Abschnitt 91 der Einleitung zur Verordnung befasst sich mit den Maßnahmen, die in Krisenzeiten ergriffen werden sollen. Bei einer ernsthaften Bedrohung der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit, sollten Anbieter großer Online-Plattformen oder großer Suchmaschinen, unter Androhung von hohen Geldstrafen, dazu verpflichtet werden, eine „Moderation von Inhalten“ durchzusetzen. Jegliche der Politik nicht genehme Informationen und Kommentare, sprich kritische Meinungen, könnten gelöscht werden.

Diese Verordnung wäre überflüssig, bestünde das politische Ziel lediglich darin, persönliche Beleidigungen oder Mobbing zu bekämpfen, da es sich hierbei ohnehin um Straftatbestände handelt. Das politische Ziel dieser Verordnung muss folglich anderswo verordnet werden. Es geht vermutlich nur um den Hoheitsanspruch über die politische Meinungsbildung.

Tatsächlich hätte die EU mit diesem neuen Rechtsmittel die Möglichkeit jede für die Gesellschaft vermeintlich schädliche Äußerung aus verschiedenen Internetportalen verschwinden zu lassen. Hierzu schreibt Friedrich August von Hayek: „Wenn alle Informationsquellen wirksam von einer einzigen Stelle kontrolliert werden, dann handelt es sich nicht mehr darum, die Menschen von diesem oder jenem zu überzeugen. Der geschickte Propagandist hat es dann in der Hand, die Geister in jeder von ihm gewollten Richtung zu formen, und selbst die Intelligentesten und geistig Unabhängigsten können sich diesem Einfluss nicht ganz entziehen, wenn sie lange Zeit hindurch von allen anderen Informationsquellen abgeschnitten werden.“ (2)

Die EU wird nun zu dieser einzigen Stelle, die alle Informationsquellen kontrolliert.

Die EU wird nun zu dieser einzigen Stelle, die alle Informationsquellen kontrolliert. Die Bedeutung dieser freiheitseinschränkenden Entwicklung kann an aktuellen Beispielen festgemacht werden.

Die Kritik an der Wirksamkeit der Impfstoffe gegen Covid-19, die Kritik an Waffenlieferungen an die Ukraine im Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine oder die Kritik an der Theorie des menschengemachten Klimawandels könnten allesamt als Desinformation oder „anderweitig schädliche“ Informationen eingestuft und auf Bestreben der EU gelöscht werden.

Das Ende der demokratischen Debatte

Wenn nicht genehme Meinungen in den sozialen Netzwerken auf Bestreben der Politik gelöscht werden müssen, wird die demokratische Debatte vernichtet. Kritische Äußerungen der politischen Opposition zur Geld-, Wirtschafts-, Sozial-, Gesundheits-, Einwanderungs- oder Klimapolitik werden einfach verschwinden und nicht in der Debatte berücksichtigt. Das umstrittene links-grüne Narrativ, dem sich offenbar alle Parteien verpflichtet fühlen, könnte sich ohne kritische Gegenargumente in digitalen Diskussionsforen verbreiten. Es gäbe keine politische Debatte mehr.

Wir erleben, dass der regierenden Mehrheit nicht gefallende Meinungen automatisch als rechtsextrem eingestuft werden, selbst wenn sie auf einer humanistischen, liberalen, kosmopolitischen oder rationalen Weltanschauung beruhen. Ziel ist es, unangenehme Meinungen zu diskreditieren und als demokratiegefährdend darzustellen. Wiederholt man diese Darstellung oft genug, glaubt der Bürger, dass bestimmte Aussagen tatsächlich gefährlich sind. Da „rechtsextreme“ Meinungen „anderweitig schädlich“ für die Gesellschaft sind, darf die Politik, ohne jeglichen Aufschrei der Bürger, verlangen, dass solche Inhalte gelöscht werden. Dies führt zu einer von der Bevölkerungsmehrheit tolerierten Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit im Internet. Der Bürger wird solche Maßnahmen unterstützen, da es um den vermeintlichen Schutz der Demokratie geht, obwohl klammheimlich die Demokratie scheibchenweise auf diese Manier abgebaut wird.

In einer Demokratie muss man auch unliebsame Meinungen zum Ausdruck bringen können. Wer diese Meinungen nicht duldet ist kein Demokrat.

Die Grundlage der Demokratie ist jedoch die Meinungsäußerungsfreiheit. Hier kann man an George Orwells "Animal Farm" anknüpfen: „Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen.“ In einer Demokratie muss man auch unliebsame Meinungen zum Ausdruck bringen können. Wer diese Meinungen nicht duldet ist kein Demokrat.

Lesen Sie auch:Wenn Online-Hetzer Kinder instrumentalisieren

Der Digital Services Act, eine digitale „Berliner Mauer“, ist nicht nur eine reale Gefahr für die Demokratie in Europa, sondern auch die Wissenschaft.

Kritische Thesen werden zu Verschwörungstheorien

Kritische wissenschaftliche Thesen, beispielsweise in Bezug auf den „Klimawandel“, werden als Verschwörungstheorien abgetan und könnten in Zukunft, auf politisches Verlangen hin, gelöscht werden. Ohne den Wettkampf konträrer Lehrmeinungen erleben wir aber unweigerlich eine Dogmatisierung der Wissenschaft: Wissenschaftliche Thesen werden zu Dogmen, Wissenschaft zur Religion. Das Falsifikationsprinzip nach Karl Popper wird ausgehöhlt. Wissenschaft wird dann zu einem Instrument der Politik und für politische Zwecke missbraucht werden. Diese Idee ist die Grundlage zahlreicher Dystopien. Die schöne neue Welt lässt grüßen.

Ohne wissenschaftliche Debatte gibt es keine Innovation und keinen Fortschritt mehr, was zu einer Verkümmerung Europas führen wird. Diese Art der Verkümmerung hat bisher jedes kommunistische Regime erlebt.

Die freiheitlich-demokratische Gesinnung zerfällt derzeit. Das Schlusswort soll Ludwig von Mises vorbehalten sein: „Der Liberalismus fordert Toleranz aus Grundsatz und nicht aus Opportunität. Er fordert Duldung auch offenbar unsinniger Lehren, wahnwitzigen Irrglaubens und kindlich-blöden Aberglaubens. Er fordert Duldung für Lehren und Meinungen, die er als der Gesellschaft schädlich und verderblich erachtet, für Richtungen, die er zu bekämpfen nicht müde wird. Denn das, was ihn veranlasst, Duldung zu fordern und zu gewähren, ist nicht die Rücksicht auf den Inhalt der zu duldenden Lehre, sondern die Erkenntnis, dass nur die Duldung den gesellschaftlichen Friedenszustand schaffen und bewahren kann, ohne den die Menschheit in die Unkultur und in die Armut längst verflossener Jahrhunderte zurückfallen müsste. Den Kampf gegen das Dumme, das Unsinnige, das Irrige, das Böse führt der Liberale mit den Waffen des Geistes und nicht mit roher Gewalt und Unterdrückung.“ (3)

* Der Autor ist Mitbegründer der Organisation Déi Liberal



(1) F.A. von Hayek, Der Weg zur Knechtschaft, Mohr Siebeck, 2004, S. 135



(2) F. A. von Hayek, Der Weg zur Knechtschaft, op. cit., S. 136



(3) L. von Mises, Liberalismus, Academia Verlag, 2006, S. 50