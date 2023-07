Wohnungsbauland in den Händen einzelner Besitzer

Die Grundstückspreise sind der ausschlaggebende Faktor für die Entwicklung der Immobilienpreise. Laut einer Studie des Observatoire de l'Habitat sind die Grundstückspreise zwischen 2010 und 2021 mit einem Plus von 136,5 Prozent stärker gestiegen als die Preise von neuen Wohnungen (+ 107,4 Prozent) und stärker als der Baupreisindex (+ 32,4 Prozent).

Lesen Sie auch:Die Wohnungspreise sinken - und die Zahl der Verkäufe

Allerdings wurde zwischen 2020 und 2021 erstmals eine Verlangsamung des Anstiegs der Grundstückspreise festgestellt: In dem Zeitraum sind die Baulandpreise mit einem Plus von 10,4 Prozent weniger stark gestiegen als die Wohnimmobilien (+14,9 Prozent für bestehende Wohnungen).

Zwischen 2019 und 2021 sind die Grundstückspreise im Kanton Luxemburg am stärksten gestiegen (+ 16,4 Prozent), gefolgt vom Kanton Esch/Alzette (+ 12,8 Prozent) und vom Kanton Capellen (+ 11,2 Prozent). Im Landesdurchschnitt war es ein Anstieg von 10,9 Prozent).

Grundstück macht ein Drittel des Wohnungspreises aus

Im Zeitraum 2010 bis 2021 machten die Grundstückspreise im Schnitt 30 Prozent des Wohnungsendpreises aus, in Luxemburg-Stadt waren es 43,8 Prozent, im nördlichen Wiltz oder Clerf waren es 20 Prozent. Bei diesen ermittelten Werten handelt es sich um Anzeigenpreise. Betrachtet man die tatsächlichen Transaktionspreise, macht der Grundstückspreis in Luxemburg-Stadt in dem Zeitraum im Schnitt 46,2 Prozent des Wohnungsendpreises aus und in Wiltz 29 Prozent.

Lesen Sie auch:Der Staat ist Teil der „happy few“

Wie das Observatoire bereits in einer früheren Studie (Note 29, 2021) festgestellt hatte, befindet sich der Großteil des Baulands im Besitz von Privatpersonen (63,9 Prozent) und privaten Gesellschaften (19,1 Prozent).

Der Wert des gesamten Baulands in Luxemburg wird für 2021 auf 40,4 Milliarden Euro geschätzt, der Wert des Wohnbaulands auf 35,3 Milliarden Euro.

Lesen Sie auch:Die Wohnungspreise sinken - und die Zahl der Verkäufe

Mehr als 5.000 Privatpersonen besitzen Wohnbauland mit einem theoretischen Wert von mehr als einer Million Euro. Die fünf großen Bauträger mit den größten Grundstücksreserven haben jeweils im Schnitt laut dem Observatoire Bauland im Wert von einer halben Milliarde Euro.

The happy few

Der Großteil des Baulands konzentriert sich nach wie vor in den Händen einiger weniger Besitzer. Die 1.000 Privatpersonen mit dem meisten Bauland besitzen zwischen 1.135 und 1.288 Hektar, was mehr als 40 Prozent der von allen Privtapersonen gehaltenen Grundstücke entspricht.

Die zehn Unternehmensgruppen mit den größten Wohnungsbauflächen besitzen 391,3 Hektar, was fast der Hälfte (47,9 Prozent) des gesamten Besitzes der 1.140 Unternehmen mit Bauland entspricht.