Wo bleibt der Bericht über das Science Center?

Eigentlich sollte der IGF-Bericht zu den Unregelmäßigkeiten beim Science Center längst vorliegen, doch das Bildungsministerium hüllte sich bisher in Schweigen.

Die Politik will am Projekt Science Center festhalten, aber neue Governance-Regeln einführen, um zweifelhafte Praktiken zu vermeiden. Foto: Guy Jallay

Am 24. Mai 2023 stellte die Finanzinspektion den Mitgliedern der Bildungs- und der Budgetkontrollkommission ihren Teilbericht zu den mutmaßlichen Missständen beim Luxembourg Science Center (LSC) vor. Der vollständige Bericht sollte in der Woche nach den Pfingstferien vorliegen und den Parlamentariern vorgestellt werden. Das ist nicht passiert.

Diane Adehm (CSV), Vorsitzende des Budgetkontrollausschusses, erklärte am Dienstag auf LW-Nachfrage, das Parlament habe sich seit Ende Mai mehrfach beim Bildungsministerium nach dem Bericht erkundigt, alle Anfragen seien unbeantwortet geblieben.

Auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ am Dienstag kam dann offensichtlich Bewegung in die Angelegenheit. Zum einen ließ das Ministerium kurz vor 18 Uhr wissen, der Bericht könne aufgrund von juristischen Untersuchungen nicht veröffentlicht werden. Quasi zeitgleich erfuhren die Parlamentarier, dass sie den vertraulichen Bericht noch am selben Tag erhalten würden.

Im Zentrum der Affäre steht Nicolas Didier. Er ist Direktor des LSC und Geschäftsführer der Firma GGM11, die für das Zentrum exklusiv Aufträge in Millionenhöhe ausgeführt hat, was den Verdacht von Interessenkonflikten nahelegt.

Die IGF bescheinigt dem LSC in ihrem Teilbericht eine schludrige Finanzführung. Infolge ihrer Untersuchung der Finanzströme zwischen dem LSC und der Firma GGM11, hat die IGF Anzeige erstattet und die Firma GGM11 muss sich vor Gericht verantworten, weil sie über Monate ohne gültige Betriebsgenehmigung gearbeitet hat.