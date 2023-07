Wie Politiker der Jugend im Wahljahr aufmerksamer zuhören als sonst

Eigentlich ist es jedes Jahr das Gleiche. Das Jugendparlament trifft über mehrere Wochen Beschlüsse in fünf Kommissionen. Dann treten sie den Abgeordneten bei einem öffentlichen Hearing gegenüber - und hoffen auf das Beste. „Wir können keine Ministerien zwingen, alle unsere Forderungen umzusetzen. Das Hearing öffnet aber die Tür dafür, dass man die Jugend bei Entscheidungen mit einbindet", zeigt sich der Vize-Präsident des Jugendparlaments Sam Elsey nach dem Hearing positiv gestimmt.

Wie viel Gehör er und das Jugendparlament sich bei den Abgeordneten am Dienstag beim öffentlichen Hearing verschaffen konnten, das weiß Elsey nicht. Auch nicht sein Präsident, Tim Delles. Beim Austausch mit den Parlamentariern und Ministern sei es aber unter den Spitzenpolitikern immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten gekommen. „Das war ganz witzig für uns", lächelt Elmsey.

Wir können keine Ministerien zwingen, alle unsere Forderungen umzusetzen. Sam Elsey Vizepräsident des Jugendparlaments

„Lebendige Debatten", „konstruktive Gespräche", „flott" - die Vertreter des Jugendparlaments wägen jedes Wort ab. Man sieht ihnen an - sie sind nicht nur Teilnehmer, sondern Jungpolitiker. Dass die „flotten Debatten" vielleicht dem geschuldet sind, dass dieses Jahr Wahlen sind, das kann Delles nicht bestätigen. Bereits letztes Jahr war er beim Hearing dabei. „Ich weiß nicht, ob einige der Abgeordneten so getan haben, als würde es sie interessieren. Sie waren genauso offen wie letztes Jahr." Und genau wie letztes Jahr waren die

Beschlüsse der Jugendlichen ambitiös.

Lesen Sie auch:Wenn die Jugend im EU-Parlament die Politik bestimmt

Minoritäten, Religionen und sexuelle Orientierung in Gefahr

Die Beschlüsse des Jugendparlaments basieren nicht nur auf den Gesprächen unter ihren Mitgliedern. Auch Experten und Parteien wurden im Vorhinein konsultiert. Das Resultat: Die fünf Themenkomplexe Recycling, Kinder mit besonderen Bedürfnissen, Schulcurriculum, wirtschaftliche Entwicklung der EU und Rechtsstaatlichkeit. Themen, „die die Jugendlichen interessieren und worüber sie gerne reden", findet Präsident Delles.

In den Beschlüssen wird „festgestellt", „vorgeschlagen" und „empfohlen" - vor allem fordern sie aber ein. „Einige Mitgliedsländer der EU brechen einfach bestehende Regeln. Minoritäten, Religionen, sexuelle Orientierung - sie sind in Gefahr. Ebenso bedrohen Korruptionsskandale die Rechtsstaatlichkeit in der EU", gibt Elsey zu bedenken. Was das Jugendparlament fordert: eine zehnprozentige Erhöhung von finanziellen Sanktionen für Mitgliedsstaaten, die gegen EU-Gesetze verstoßen, und zur Bekämpfung von Korruption die Einführung eines Transparenzregisters.

Lesen Sie auch:Was die Jugend der Politik zu sagen hat

Auf Wirtschaftsebene wird unter anderem die strategische Autonomie der EU gefordert, mehr Handel mit dem afrikanischen Kontinent und Zentralasien, als auch die Beschleunigung der Energiewende. Dazu brauche es kompetitive Unternehmen, um die Abhängigkeit zu anderen Wirtschaftsmächten zu zerschlagen. „Selbstverständlich können die vom Ausschuss vorgeschlagenen Änderungen nicht über Nacht umgesetzt werden", steht dazu in dem passenden Beschluss geschrieben. Das Jugendparlament weiß: Ihre Forderungen gehen weit. Sehr weit.

Schule individualisieren: Alphabetisierung auf Englisch, freie Fächerauswahl ...

Nationalpolitisch scheinen die Beschlüsse näher an der Realität der Jugendlichen zu sein. Unter anderem beim Thema Chancengerechtigkeit im Schulsystem. Das Jugendparlament unterstützt die Alphabetisierung auf Französisch, fordert allerdings ebenfalls die Alphabetisierung auf Englisch. Und die Anpassung der Unterrichtssprache im luxemburgischen Schulsystem. Zudem soll eine Individualisierung des Schulcurriculums her anhand eines Fächerwahlsystems, bei dem Schüler ihre Stundenanzahl selbst bestimmen.

Hearing des Jugendparlaments in der Chamber: Wenn Parlamentarier auf ihr jüngeres Alter-Ego treffen. © FOTO: Foto: Chambre des Députés

Ebenso haben sich die Jugendlichen mit dem Thema Umweltschutz befasst. In ihrem Beschluss bemängelt das Jugendparlament, dass das 2023 in Kraft getretene Abfallgesetz „schwerfällig umgesetzt wurde". Das solle sich ändern. Zudem soll Pfand auf Getränkebehälter für Dosen und Kunststoffflaschen eingeführt werden, ebenso ein Siegel für Produkte, die plastikfrei sind, und mehr Recyclinganlagen hierzulande gebaut werden. „Leider, leider fehlt es auch an Sensibilisierung. Viele wissen nicht, was in welche Mülltonne gehört", ergänzt Delles und schlägt vor, Workshops zum Thema Recycling in Schulen zu organisieren.

Hier wiederum könne nicht alles über Nacht eingeführt werden. Was das Jugendparlament mit seinen ambitiösen Forderungen vor allem erreichen will: „Es geht darum, die Jugend einzubinden." Ein Trend, der sich bei den Gemeindewahlen bestätigt hat, mit der Wahl junger Gemeinderäte. Nun liegt der Ball bei der Chamber.