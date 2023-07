Wie Luxemburg sich bis 2050 entwickeln soll

„Die Herausforderung besteht darin, eine hohe Lebensqualität in Luxemburg und der Grenzregion trotz dynamischer Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Darauf haben wir eine ganze Reihe von Antworten“, sagte Landesplanungsminister Claude Turmes am Dienstag eingangs der Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Programme directeur de l'aménagement du territoire (PDAT).

Lesen Sie auch:„Biergerkommitee“ sendet Lebenszeichen

Gut 200 Seiten umfasst das Landesplanungsprogramm, an dem knapp fünf Jahre gearbeitet worden ist. Dazu wurde die internationale Landesplanungskonsultation „Luxembourg in Transition“ ins Leben gerufen, an der nationale und internationale Experten, die Gemeinden und die Bevölkerung im Rahmen von Bürgerkommitees mitgewirkt haben. Die so entwickelte Vision soll nun in konkreten Projekten umgesetzt werden.

Die drei großen Säulen der Landesplanung

Das Programm basiert auf drei Pfeilern: Das Land soll sich dort entwickeln, wo es Sinn macht, also im urbanen Raum (Luxemburg-Stadt und Randgemeinden, Nordstad und Süden), während Dörfer ihren dörflichen Charakter behalten und sogenannte Schlafdörfer wieder zum Leben erweckt werden sollen, wobei die Strategie hierfür Turmes zufolge erst noch entwickelt werden muss.

Es soll weniger Boden versiegelt werden - die Bodenversiegelung soll schrittweise von aktuell 0,5 Hektar pro Tag auf 0,25 Hektar pro Tag im Jahr 2035 und auf null Hektar im Jahr 2050 reduziert werden.

Lesen Sie auch:Luxemburg verbraucht 240 Fußballplätze im Jahr

Des Weiteren bezieht Luxemburg die Grenzregion in die Raumplanung mit ein, „da die Luxemburger Wirtschaft mit seinen über 200.000 Grenzgängern weit über die Landesgrenzen hinausstrahlt“, so Turmes. „Wir sind es den Menschen, die zum Reichtum unseres Landes beitragen, schuldig, ihnen zu guten Lebensbedingungen zu verhelfen, und streben zu diesem Zweck eine strukturierte Zusammenarbeit mit den Grenzregionen in allen Bereichen an“, so der Landesplanungsminister.

Lesen Sie auch:Claude Turmes: „Mit der Natur gibt es nichts zu verhandeln“

Damit die so entwickelten Visionen Realität werden können, müsse Luxemburg sich die dafür notwendigen Instrumente geben, so Turmes, etwas, das dem Programme directeur aus dem Jahr 2003 gefehlt habe.

Die Bevölkerung und die Aktivitäten sollen sich hauptsächlich in den drei oben genannten Ballungsräumen entwickeln. Dazu werden die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Bildung, Freizeit usw. näher zusammengebracht und der Mobilitätsbedarf gesenkt. Doch auch der ländliche Raum muss über gute Dienstleistungen und Verwaltungen verfügen, deshalb sollen sich dort sogenannte Ankerstädte (Junglinster, Redingen, Bad Mondorf usw.) entwickeln.

Die Vision umsetzen bedeutet auch, dass gemeindeübergreifend zusammengearbeitet wird und das Rad nicht in jeder Gemeinde neu erfunden werden muss. Als Beispiel nannte Turmes die Ausarbeitung eines Règlement-type für Fahrradinfrastrukturen oder Abfallkonzepte bei neuen PAP. Ein aktuelles Projekt hat zum Ziel, die Grüngürtel in der Stadt Luxemburg und den angrenzenden Gemeinden zu erhalten und ein Mobilitätskonzept zu diesen „Klimarefugien“ zu erarbeiten. Inspiration hierfür holte sich die Regierung in Straßburg und jetzt auch in Lüttich, wo eine Ceinture nourricière (Grüngürtel mit Obst- und Gemüseanbau) entsteht.

Turmes: „Wir haben genügend Wohnfläche“

Das Landesplanungsprogramm basiert auf einer wissenschaftlichen Analyse, die sich Raum+ nennt - eine Studie, die vorab gemacht wurde, um einen Überblick über die verfügbaren Flächen zu haben, die nötig sind, damit sich das Land entwickeln kann. Der überarbeitete Raum+-Bericht soll Turmes zufolge kommende Woche veröffentlicht werden.

Bis 2035 besteht keine Notwendigkeit, die Bauperimeter zu erweitern. Claude Turmes Landesplanungsminister

Aus der Analyse gehe hervor, dass in den allgemeinen kommunalen Bebauungsplänen (PAG) ausreichend Flächen vorhanden seien. „Wir verfügen über mehr als 5.700 Hektar an Landreserven, davon 3.500 Hektar für Wohngebiete und 700 Hektar für Mischgebiete. Das ist Wohnraum für 370.000 Menschen. Die Zahlen zeigen: Bis 2035 besteht keine Notwendigkeit, die Bauperimeter zu erweitern“, meinte Turmes. Auch in den bestehenden Wohnvierteln sei das Wohnpotenzial längst nicht ausgeschöpft - Beispiel Gasperich oder auch Differdingen, wo eine moderne Wohnviertel-Renovierung (4.000 Wohnungen und Häuser) geplant ist.

Ein weiterer Punkt aus dem Raum+-Bericht: Luxemburg verfügt über 1.900 Hektar an bereits versiegeltem Boden: Gewerbe- und Industriebrachen, auf denen Entwicklung durch eine rationellere Nutzung möglich ist. „Die gute Nachricht: Diese Brachen liegen hauptsächlich in den drei Ballungsräumen“, so Turmes. Dort seien mehrere große Entwicklungsprojekte (Nei Hollerich und Porte de Hollerich in Luxemburg-Stadt, Site Belval und Roud Lëns in Esch/Alzette, Wunne mat der Wooltz, Cité militaire in Diekirch usw.) in einem fortgeschrittenen Planungsstadium. Turmes betonte, dass bei allen Projekten mindestens 30 Prozent erschwinglicher Wohnraum vorgesehen seien.

Die Flächen sind da und es geht darum, die Besitzer der Flächen und die Investoren zusammenzubringen. Claude Turmes

Flächen für Industrie und Handwerk

Abgesehen von den in den sektoriellen Leitplänen ausgewiesenen Flächen für wirtschaftliche Aktivitäten seien laut dem Raum+-Bericht landesweit zusätzlich noch 750 Hektar verfügbar, davon 170 Hektar für nationale Industriezonen, 150 Hektar für regionale Industriezonen und etwa 430 Hektar für kommunale Industriezonen. „Die Flächen sind also da und es geht darum, die Besitzer der Flächen und die Investoren zusammenzubringen.“

Lesen Sie auch:Mouvement écologique warnt vor Trugschluss

Wichtig sei auch, Boden nicht zu verschwenden und die Flächen durch intelligente Planung effizienter zu nutzen. Zu diesem Zweck wurde zusammen mit dem Wirtschaftsministerium ein „Leitfaden für die nachhaltige Gestaltung von Aktivitätszonen“ erstellt. Darüber hinaus stellt das Wirtschaftsministerium den interkommunalen Syndikaten Berater („Kümmerer“) zur Verfügung, „wenn sie ihre Aktivitätszonen cleverer gestalten wollen“.

Die verfügbaren Flächen effizienter nutzen bedeutet auch, von der traditionellen monofunktionalen Nutzung wegzukommen und multifunktionale Gebäude zu errichten - zum Beispiel Parkhäuser, die zugleich Geschäfte, Arztpraxen, Kindertagesstätten, Sport- oder Kulturinfrastrukturen usw. beherbergen. Auch Schulen sollen Turmes zufolge künftig so gebaut werden, dass sie auch für andere Zwecke genutzt werden können.