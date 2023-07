Wie die mentale Gesundheit der physischen gleichgestellt wird

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Er stand im Regierungsprogramm und hat durch die Pandemie nochmals an Wichtigkeit gewonnen, aber erst im April vergangenen Jahres begannen die Arbeiten daran. Der Plan National Santé Mentale (PNSM) für den Zeitraum 2024-2028 wurde am Freitag noch vom Regierungsrat gebilligt und am Dienstag von Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) vorgestellt. Er steht auch in Verbindung mit den 20 Initiativen der EU-Strategie zur mentalen Gesundheit, die im Juni veröffentlicht wurden: mentaler Gesundheit denselben Stellenwert beimessen wie physischer Gesundheit und sektorübergreifend ansetzen.

Die Ministerin hängte die Bedeutung des Plans hoch auf: Sie bezeichnete ihn nach der Psychiatriereform von 2006 als „zweiten Meilenstein“. Damals stand die Dezentralisierung weg von Ettelbrück in Akut-Abteilungen in jedem Krankenhauszentrum des Landes im Fokus, die ambulante Versorgung bekam Vorrang vor der stationären und Betroffene sollten möglichst autonom wohnen und arbeiten können. Das Ministerium hatte aber auch im Plan national de prévention du suicide 2015-2019 schon das Thema mentale Gesundheit aufgegriffen.

Lesen Sie auch:Nationaler Gesundheitsplan im Zeichen von Prävention und Qualität

Der PNSM stehe auch ganz im Geiste des nationalen Gesundheitsplans: Der Mensch wird ganzheitlich gesehen und die Prävention wird gestärkt, betonte Lenert. 26 Ziele mit einzelnen Maßnahmen sind festgelegt und auf sechs Achsen baut der Plan auf, der von der beigeordneten Gesundheitsdirektorin Dr. Juliana D'Alimonte koordiniert wurde.

Einzelne Maßnahmen sind beispielsweise, die mobilen Teams zu verstärken, damit die Kontinuität der Behandlung garantiert ist. Es werden auch noch mehr geschützte Ateliers gebraucht, damit Personen mit einer mentalen Krankheit über die Arbeit den Weg zurück ins Leben finden. Und apropos Autonomie: „Derzeit gibt es 200 betreute Wohnungen, 50 weitere werden jetzt noch finanziert, aber 400 werden gebraucht“, stellte Lenert fest. Handlungsbedarf gibt es auch bei älteren Leuten. „Die Pflegeversicherung trägt nicht unbedingt dem psychiatrischen Zustand Rechnung. Wenn Leute im Alter lange zuhause bleiben sollen, müssen wir das ausbauen.“

Schwerpunkt liegt auf Gouvernance

Der Schwerpunkt des Plans werde auf der Gouvernance der Umsetzung liegen, sagte Lenert. Denn es sei eine Vielzahl an Ministerien und Organisationen am Plan beteiligt – von Arbeit über Familie mit dem Behindertenbereich und den Senioren bis zu Bildung, Wohnungsbau und Justiz, die Sozial- und die Pflegeversicherung, die CNS, die Uni, der Krankenhaussektor, die Partner in der ambulanten Betreuung psychisch Kranker oder auch das Office National de l‘Enfance. Es wird auch Wert gelegt auf ein einheitliches Informatiksystem sowie auf Forschung in Zusammenarbeit mit der Uni.lu. „Jede Politik ist nur gut, wenn man Daten hat“, kommentierte die Ministerin. Zahlen zur mentalen Gesundheit in Luxemburg konnte das Ministerium auch tatsächlich auf Anfrage nicht liefern.

Viele im konventionierten Sektor sind nach der Pandemie aus dem Beruf ausgestiegen oder haben die Arbeit reduziert. Dr. Juliana D'Alimonte Koordinatorin des Plan Santé mentale

Kopfzerbrechen bereitet momentan die P-Frage: genug qualifiziertes und motiviertes Personal. „Wir haben viele Leute verloren, vor allem im Kinder- und Jugendbereich. Die Fluktuation ist hoch“, sagte Dr. D'Alimonte. „Schon vor der Pandemie waren viele aus dem konventionierten Sektor überarbeitet, die Pandemie machte es nicht besser. Man konnte ihnen nicht mehr das bieten, was sie brauchten – sie sind aus dem Beruf ausgestiegen oder haben die Arbeit reduziert. Einige kommen nun zurück. Das Ziel ist, den Druck und den Umfang der Arbeit so zu gestalten, dass er zu bewältigen ist und dass mehr in der Prävention gearbeitet werden kann.“

Lesen Sie auch:Okaju: „Dürfen die Spuren der Pandemie nicht übersehen“

Mit der Achse der Prävention soll erreicht werden, dass der Ausbruch einer mentalen Krankheit verhindert wird. „Wir wollen die Verschiebung von der Behandlung zur Prävention hinkriegen. Wir wollen auf Ursachen einwirken – auf das Verhalten einwirken und die Lebensqualität erhöhen, auch für die Leute, die schon an einer mentalen Erkrankung leiden“, präzisierte Dr. D’Alimonte. Sie verwies auch auf die 400 Psychotherapeuten, deren Leistungen seit Februar erstattet werden und das Angebot der Psychiater ergänzen. „Man muss nicht unbedingt zum Arzt gehen, es gibt viele Angebote beispielsweise auch in Schulen oder in konventionierten Anlaufstellen.“

Zugang zur Behandlung größtes Problem

Das größte Problem ist die fünfte Achse: das Angebot und der Zugang zu Behandlungen. „Es gibt noch blinde Flecken, wenn wir erreichen wollen, dass jeder die möglichst effizienteste Behandlung bekommt“, sagte Lenert. Bei der Behandlung von verschiedenen Erkrankungen, wie Psychosen, Autismus oder Depressionen soll der Übergang von der stationären zur ambulanten Behandlung verbessert werden. Patientenvertreter und das familiäre Umfeld sollen hier in die Überlegungen einbezogen werden. Verbessert wird auch der Zugang zu Informationen. „Es gibt viele Anlaufstellen, die auch konventioniert sind, es ist nur nicht bekannt genug“, bedauerte D’Alimonte.

Ein Schwerpunkt liegt auch auf spezifischen Angeboten für vulnerable Personengruppen: Suchtkranke, Obdachlose, Opfer von Gewalt und Traumata, Flüchtlinge, Personen unter Tutelle, Strafgefangene sowie Personen aus der LGBTIQ+-Gemeinschaft. Welche Barrieren gibt es hier und was wird spezifisch gebraucht?