Wer nicht per Post einberufen wird, darf trotzdem wählen

Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) kann die Vorkommnisse in Esch nicht bestätigen. Laut Déi Lénk sei ihre lokale Sektion von einem Kreis von Wählern kontaktiert worden. Diese sollen nicht schriftlich zur Gemeindewahl einberufen worden sein. Daraufhin hätten sich die Bürger an die kommunalen Verwaltung Eschs gewendet, mit der Frage: Dürfen Bürger ohne Einberufung dennoch wählen? Die Antwort der Verwaltung, laut den betroffenen Bürgern: Ohne Konvokation kein Stimmrecht.

Lesen Sie auch:Bleistift-Gate: Warum die Piraten einen Wahlbetrug wittern

Bei einer Fragestunde im Parlament gab Bofferding gegenüber der Abgeordneten Myriam Cecchetti (Déi Lénk) zwar an, über solche Vorkommnisse nicht informiert worden zu sein. Allerdings klärte sie darüber auf, dass auch ohne Konvokation Bürger mit einem amtlichen Lichtbildausweis an Wahlen teilnehmen dürfen. „Sie können selbstverständlich Gebrauch von ihrem Wahlrecht machen“, so die Innenministerin. Was ebenso für die Chamberwahlen im Oktober gilt.