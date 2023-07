Weg ist frei für Spital-Antennen mit IRM und Co

Share this with email

Das Gesetzesprojekt 8009, das festlegt, dass diagnostische Apparate, wie IRM, Mammografie oder Scanner nur in Strukturen ausgelagert werden dürfen, die als Antenne von einem Krankenhauszentrum funktionieren, wirft weiter Fragen auf. Denn damit geht das Verbot einher, dass solche Apparate von freischaffenden Ärzten betrieben werden – ein Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Berufsfreiheit. Darauf hatte der Staatsrat in seinem ersten Gutachten hingewiesen und eine bessere Begründung sowie eine eingehende Verhältnismäßigkeitsprüfung von der Regierung verlangt: Die Maßnahme muss nicht nur geeignet sein, das Ziel zu erreichen, sie muss auch die am wenigsten in die Berufsfreiheit einschneidende Maßnahme sein.

Die Regierung lieferte daraufhin Abänderungen und Argumente zur Verhältnismäßigkeit: eine genaue Beschreibung, wie das Gesundheitssystem in Luxemburg funktioniert und als Argumente für das Krankenhausmonopol, dass eine Ausweitung auf den ganzen Sektor außerhalb der Spitäler die öffentliche Gesundheit gefährde. Denn nur wo ein in der Carte sanitaire festgestellter Bedarf ist, soll dieser abgedeckt werden. Außerdem wäre das finanzielle Gleichgewicht der Sozialversicherung gefährdet, wenn überall in Praxen sogenannte schwere Apparate stünden und der Personalmangel in den Krankenhäusern würde verstärkt - finanzielle, technische und schon mangelnde Personalressourcen würden verschwendet, wenn Konkurrenz zu den Krankenhäusern entsteht.

Der Zugang zu diesen Apparaten drängt

Der Staatsrat hebt in seinem am Donnerstag veröffentlichten Gutachten nun seine Drohung mit einer zweiten Lesung auf. Er erkennt die Dringlichkeit des Zugangs zu bestimmten Untersuchungen im außerklinischen Bereich und deren Finanzierung sowie die Befürchtungen gegenüber einer Öffnung des Gesundheitssystems für einen außerklinischen Sektor an, der keinerlei Planung unterliegt. Er leistet aber auch einen Offenbarungseid: Verschiedene Elemente des Gesetzes müssten von den Gerichten geprüft werden und das Gesetz sei nicht vor möglichen Verwaltungsgerichtsklagen geschützt. Das Gesundheitsministerium habe zudem die Planung der Ausrüstung und der Materialien, auf die es sich im Gesetzesprojekt bezieht, verpasst – ganz unabhängig davon, ob sie im Krankenhaus stehen oder außerhalb.

Das Gesetz ist nicht vor möglichen Verwaltungsklagen geschützt. Gutachten des Staatsrats

Für die Ärztevereinigung AMMD versucht die Regierung zum Ende der Legislatur ein Gesetz mit falschen und dürftigen Pseudoargumenten durchzuboxen, bei dem sich gravierende verfassungsrechtliche Fragen stellen. „Die Abgeordneten können dieses verfehlte Gesetz, das sowohl den Patienten als auch unserem Gesundheitssystem weiteren Schaden zufügen wird, noch stoppen“, teilt die AMMD am Mittwoch mit.

Über zwölf Seiten belegt sie in einem Gutachten, worin die Verstöße gegen das verfassungsrechtlich geschützte Grundrecht der freien Ausübung des Berufes und gegen das gesetzliche Gebot der Verhältnismäßigkeitsprüfung bei solchen Eingriffen bestehen. Es werde nicht bewiesen, dass die Ziele – das Gleichgewicht der Sozialversicherung und der Nutzen für den Patienten – nicht auch mit anderen Mitteln erreicht werden können. Die von der Regierung vorgebrachten wirtschaftlichen Aspekte seien als Argument irrelevant.

Das umstrittene Gesetzesprojekt steht nächste Woche auf der Tagesordnung der Chamber.