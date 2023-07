Was von den Parteikongressen hängen bleibt

Paulette Lenert führt die LSAP in den Wahlkampf. Foto: Laurent Blum

Während sich halb Luxemburg die Sonne auf den Bauch scheinen ließ, trommelten die drei größten Parteien des Landes am Wochenende ihre Mitglieder zusammen. Kurz vor Beginn der Sommerferien wollten DP, CSV und LSAP ihre Kongresse nutzen, um ihre Anhänger auf die heiße Wahlkampfphase einzuschwören und ihre Kandidaten für die Chamberwahlen ins Rampenlicht zu rücken.

Bei der DP-Versammlung am Samstag wurde deutlich, dass die Liberalen derzeit vor Selbstvertrauen fast platzen. Kein Wunder: Alles deutet derzeit darauf hin, dass sich der „Xavier-Bettel-Fanklub“ nach dem 8. Oktober seine Koalitionspartner quasi aussuchen kann. Auch wenn einige liberale Altvordere von einer DP-CSV-Koalition träumen, die wohl noch einen dritten Partner bräuchte, steht die Farbkombination Blau-Rot-Grün bei der DP nach wie vor hoch im Kurs.

Ein Duo Bettel-Frieden ist schwer vorstellbar

Von einer Wechselstimmung im Land ist derzeit nichts zu spüren. Da kann Luc Frieden am Samstag beim CSV-Konvent noch so laut rufen, Luxemburg brauche „eine andere Politik“. Frieden weiß, dass auch viele CSV-Wähler mit der Arbeit der aktuellen Dreierkoalition zufrieden sind. Ein allzu aggressiver Ton gegenüber den Regierungsparteien könnte ihm im Wahlkampf und bei späteren Koalitionsverhandlungen schaden.

Im Podcast-Interview mit dem „Luxemburger Wort“ ließ Bettel eine gewisse Distanz zwischen sich und dem CSV-Comebacker Frieden erkennen. Angesichts dieser Äußerungen des DP-Spitzenkandidaten sollte sich die CSV nicht in Sicherheit wiegen, dass die Liberalen sie tatsächlich als Rückkehrer mit in die Regierung nehmen.

Déi Gréng stecken in der Negativspirale fest.

Vom Posten des Staatsministers sind die Christsozialen laut der jüngsten Politmonitor-Umfrage meilenweit entfernt, aber sie freuen sich dennoch über den fünften Platz ihres Spitzenkandidaten im Beliebtheitsranking. Was die CSV optimistisch stimmt? In der Premierminister-Frage liegt der frühere Finanzminister auf Platz zwei, knapp vor Paulette Lenert (LSAP). Und 48 Prozent wollen die CSV wieder in Regierungsverantwortung sehen.

Lenert erhielt am Sonntag den endgültigen Sanctus ihrer Partei, sie als Spitzenkandidatin in die Wahlen zu führen. Mit ihrer Forderung nach einer Anhebung des gesetzlichen Jahresurlaubs in der Privatwirtschaft auf sechs Wochen und einer Senkung der Wochenarbeitszeit auf 38 Stunden zog die Vizepremierministerin eine klare Trennlinie zur arbeitgeberfreundlichen DP. Ansonsten ließ sie jedoch konkrete Aussagen zu den Themenschwerpunkten der Sozialisten vermissen.

Déi Gréng, deren Kongress am vorvergangenen Samstag einer Gruppentherapiesitzung glich, suchen einstweilen nach Wegen aus der Negativspirale. Befeuert von Hasspostings in den sozialen Medien und einer permanenten Schmähkampagne der Opposition scheint sich im Land eine „Anti-Grün-Koalition“ gebildet zu haben, der die Ökopartei derzeit nichts entgegenzusetzen hat. Dass sich Xavier Bettel nun als „Klimapremier“ inszeniert und die Fotovoltaik als Wahlkampfschlager entdeckt hat, wirkt wie eine zusätzliche Ohrfeige für die Grünen. Hält der Trend an, könnte die Partei mit ihrer Spitzenkandidatin Sam Tanson im Herbst aus der Regierung fliegen.

