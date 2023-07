Was sich mit der neuen Verfassung ändert - ein Überblick

Jahrelang wurde in Luxemburg um eine neue Verfassung gerungen. Am 1. Juli 2023 tritt sie in Kraft. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Am 1. Juli tritt die neue Luxemburger Verfassung in Kraft. Fast zwei Jahrzehnte hat es gedauert, das Grundgesetz aus dem Jahr 1868 zu modernisieren und an die heutige Zeit anzupassen. Dabei durchlief das Land einige Höhen und Tiefen. Unvergessen der Schockmoment, als Ende 2008 durchsickerte, dass der Großherzog das vom Parlament verabschiedete Euthanasiegesetz aus Gewissensgründen nicht billigen würde, und die Verfassung im Hauruck-Verfahren geändert werden musste, damit das Euthanasiegesetz 2009 in Kraft treten konnte.

Weil es veraltet war, musste das aus dem Jahr 1868 stammende Grundgesetz in den vergangenen Jahrzehnten in immer schnelleren Abständen punktuell geändert werden, so dass sich eine grundlegende Überarbeitung aufdrängte. Der Vorsatz, eine ganz neue Verfassung zu schreiben, wich am Ende dem Konsens, den Text grundlegend zu überarbeiten und in vier Kapitel zu unterteilen. Hier ein Überblick über die wichtigsten Änderungen.

Kapitel 1: Justiz

Die Judikative wird als dritte Gewalt im Staat verfassungsrechtlich verankert, was bedeutet, dass sie gleichberechtigt neben der Legislative und der Exekutive steht. Die Staatsanwaltschaft wird erstmals in der Verfassung erwähnt.

Die Unabhängigkeit der Justiz wird gestärkt. Das passiert unter anderem durch die Schaffung eines Nationalen Justizrats, der über die korrekte Funktionsweise der Justiz wacht. Der Justizrat ist keine Gerichtsbarkeit, sondern eine neue Verwaltung. Die wichtigste Aufgabe des Justizrats ist die Nominierung von Richtern und Staatsanwälten, die bislang auf Vorschlag des Generalstaatsanwalts vom Justizminister ernannt wurden, wodurch die Gefahr politischer Einflussnahme bestand. Der Justizrat ist für Disziplinarverfahren und die Ausarbeitung eines Deonotologiekodexes für die Magistratur zuständig und berät die Legislative und die Exekutive. Die Unabhängigkeit der Justiz zeigt sich auch darin, dass Richter weder abgesetzt noch entlassen werden können.

Léon Gloden (CSV) war Berichterstatter der Kapitels über die Justiz. © FOTO: Gerry Huberty

Die Weisungsgewalt des Justizministeriums gegenüber der Staatsanwaltschaft wird eingeschränkt. Das Ministerium kann lediglich die großen Linien der Strafverfolgung festlegen, darf aber nicht in Verfahren eingreifen, sie initiieren oder verhindern.

Die Magistrate werden von verschiedenen Aufgaben entbunden und somit entlastet. Es werden 46 Posten für hoch qualifizierte Fachleute geschaffen, die der Justiz, insbesondere den Richtern, zuarbeiten. Der Verfassungsgerichtshof entscheidet künftig bei Konflikten um die Zuständigkeit zwischen ordentlicher Gerichtsbarkeit und Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Kapitel 2: Organisation des Staates

Im zweiten Kapitel geht es um die Staatsform, die Monarchie, die nationalen Symbole und die Regierung. Die Rolle des Staatschefs wird genau definiert. In der alten Verfassung verfügte er über weitreichende Machtbefugnisse, die bis in die Legislative und die Judikative hineinreichten. Nun wird die Rolle des Staatschefs fast ausschließlich auf die Exekutive beschränkt.

Die wichtigste Neuerung ist die Schaffung einer großherzoglichen Verwaltung („Maison du Grand-Duc“). Zudem sind die Thronfolge, die Regentschaft, und die finanziellen Zuwendungen für den großherzoglichen Hof in der neuen Verfassung verankert.

Berichterstatter des Kapitels über die Organisation des Staates war Mars Di Bartolomeo (LSAP). © FOTO: Anouk Antony

Die nationalen Symbole werden aufgewertet: Die luxemburgische Sprache, die Nationalhymne, das Wappen und die Fahne werden im Grundgesetz ausdrücklich erwähnt. Luxemburg wird als Hauptstadt des Landes und als Sitz der internationalen Institutionen genannt. Die konstitutionelle Monarchie wird explizit als Staatsform eingeschrieben. Überdies bekennt sich Luxemburg zur Europäischen Integration und die Trennung von Kirche und Staat wird explizit in der Verfassung erwähnt.

Die Regierung wird als bestimmendes Organ der Exekutive definiert, die Rolle des Premierministers wird klar beschrieben und erstmals wird auch das Amt des Vizepremiers in der Verfassung erwähnt.

Kapitel 3: Rechte und Freiheiten

Im Kapitel über die Rechte und Freiheiten werden Vorgaben aus internationalen Texten wie die UN-Menschenrechtskonvention oder die UN-Kinderrechtskonvention eingeschrieben, die längst in nationales Recht umgesetzt worden sind, aber nicht in der Verfassung verankert waren.

Es wird unterschieden zwischen Grundrechten und Staatszielen („objectifs à valeur constitutionnelle“). Die Grundrechte sind unantastbar, während es sich bei den Staatszielen - sie werden neu in die Verfassung eingeschrieben - um Vorgaben handelt, an die die Regierung zwar gebunden ist, die vor Gericht aber nicht eingeklagt werden können, wie das Recht auf eine Wohnung oder das Recht, eine Familie zu gründen. Als Staatsziel eingeschrieben wurde auch das Wohlergehen der Tiere. Der Zugang zur Kultur und die Freiheit der Forschung erhalten erstmals Verfassungsrang.

Die Passagen aus der alten Verfassung über die Rechte und Freiheiten wurden ergänzt, modernisiert und präzisiert. Berichterstatterin war Simone Beissel (DP). © FOTO: Guy Jallay

Die Gleichbehandlung bleibt fester Bestandteil der Verfassung, allerdings sind Einschränkungen möglich, sofern objektive und klar begründbare Unterschiede vorliegen. Hintergrund dieser Änderung sind diverse Urteile des Verfassungsgerichtshofs. Weiter gilt, dass niemand aufgrund seiner persönlichen Situation (Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, Religionszugehörigkeit, ethnische Zugehörigkeit, Handicap usw.) diskriminiert werden darf.

Bisher kannte die Verfassung als Freiheit nur die Religionsfreiheit. Neu in der Verfassung verankert ist die Freiheit in Bezug auf philosophische Überzeugungen, das Recht, keiner Religion anzugehören sowie das Recht auf Datenschutz und das Asylrecht, das erstmals Einzug in die Verfassung erhält.

Kapitel 4: Abgeordnetenkammer und Staatsrat

Eine wichtige Neuerung ist die Stärkung der Rechte des Parlaments, das als Gesetzgeber definiert ist und dessen primäre Rolle die Kontrolle der Regierung ist. Das effizienteste Kontrollmittel ist der Untersuchungsausschuss. Künftig reicht ein Drittel der Parlamentarier (20 Abgeordnete), damit ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden kann. Bislang brauchte es dafür eine einfache Mehrheit (31 Abgeordnete), was dazu geführt hat, dass Anträge von den Mehrheitsparteien systematisch abgelehnt wurden (rezente Beispiele sind das Dossier SuperDrecksKëscht oder die Finanzierung des Militärsatelliten LUXEOSys).

Die Sitzungsperioden werden neu geregelt. Das System der „sessions annuelles“ wird abgeschafft. Fortan tagt das Parlament ununterbrochen von der ersten, auf den dritten Dienstag nach den Wahlen angesetzten Plenarsitzung bis zur ersten Sitzung nach den nächsten Wahlen.

Der Eid, den Abgeordnete ablegen, wird geändert. Der Satz „Je jure fidélité au Grand-Duc“ ist gestrichen. Gestrichen wurde auch, dass der Großherzog die parlamentarische Session eröffnet oder schließt sowie dass er das Parlament auflösen kann. In der neuen Verfassung ist klar geregelt, wie Neuwahlen stattzufinden haben, sollte das Parlament der Regierung das Vertrauen entziehen und es zu einem Rücktritt kommen.

Berichterstatter des letzten Kapitels über das Parlament und den Staatsrat war Charles Margue (Déi Gréng). © FOTO: Anouk Antony

Die Rechte der Bürger werden gestärkt. Die Volksinitiative wird in der Verfassung verankert. Wenn sich 125 Wähler zusammentun, können sie einen Gesetzesvorschlag einbringen, unter der Bedingung, dass dieser von mindestens 12.500 Wählern unterstützt wird. Das Parlament entscheidet, ob der Text auf den Instanzenweg geschickt wird. An Referenden können künftig auch nicht wahlberechtigte Bürger teilnehmen, unter der Voraussetzung, dass dies vorher gesetzlich geregelt ist.

Die Details zum Staatsrat werden per Gesetz geregelt. Neu ist, dass das Parlament das Recht hat, den Staatsrat mit „toutes autres questions selon les modalités déterminées par la loi“ zu befassen. Dieses Recht war bislang der Regierung vorbehalten.

