Warum hat das Parlament 60 Abgeordnete?

Bis in die 1980er-Jahre änderte sich die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl der Abgeordneten mehrmals. Heute scheint die magische Zahl von 60 in Stein gemeißelt zu sein.

Im Vorfeld der Chamberwahlen 2023 nimmt das „Luxemburger Wort“ scheinbar einfache Fragen unter die Lupe, die sich bei näherer Betrachtung oft als komplex erweisen. In diesem Teil geht es um die Altersstruktur im Plenum.

Die Zahl der Abgeordneten auf dem Krautmarkt hat sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts stark verändert. Während 1925 noch 48 Abgeordnete im Parlament saßen, stieg die Zahl in den folgenden Jahrzehnten kontinuierlich an und erreichte 1984 mit 64 Abgeordneten ihren Höchststand.

Dieser Anstieg stand in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung der Wohnbevölkerung, führte jedoch zu Ungleichgewichten zwischen den einzelnen Wahlbezirken, da die bevölkerungsschwächeren Regionen rechnerisch weniger stark in der Kammer vertreten waren.

Um ein „gewisses Gleichgewicht“ zwischen den gewählten Vertretern, die vor allem aus dem Osten und Norden des Landes stammen, zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber Folgendes beschlossen: Die Zahl der Abgeordneten wird auf 60 begrenzt, wobei in jedem Wahlbezirk ein Abgeordneter auf 5.550 Einwohner kommt.

Dies ist ein Konsens, der in den 1980er-Jahren gefunden wurde und an dem sich in naher Zukunft nichts ändern wird. Denn trotz der demografischen Prognosen, wonach Luxemburg im Jahr 2050 mehr als 900.000 Einwohner haben wird, versichert die Chamber, dass „es derzeit nicht zur Debatte steht, die Zahl von 60 Abgeordneten zu revidieren“. Somit bleibt die Verfassungsänderung vom 20. Dezember 1988 weiterhin maßgebend.

Ist die Kumulierung von Mandaten noch möglich?

Ja. Obwohl die Abschaffung der Ämterhäufung in den beiden Koalitionsabkommen von DP-LSAP-Déi Gréng von 2013 und 2018 als Ziel verankert ist, bleibt die Kumulation von Ämtern auf kommunaler und nationaler Ebene auch im Superwahljahr 2023 eine Realität. Ein Beleg dafür ist, dass 42 der derzeit 60 Abgeordneten am 11. Juni in die neuen Gemeinderäte gewählt wurden. Das sind 70 Prozent der Abgeordneten, die noch für einige Wochen ein nationales mit einem kommunalen Mandat kombinieren.

Wie können Interessenkonflikte von Abgeordneten vermieden werden?

Seit 2014 gilt für die Abgeordneten ein Verhaltenskodex, der „das Verhalten der Abgeordneten bei möglichen Interessenkonflikten regeln soll“, wie es auf der Website des Parlaments heißt. Konkret bedeutet dies, dass jeder Abgeordnete seine Einkünfte und finanziellen Interessen online veröffentlichen muss. Während seiner Amtszeit darf ein Deputierter keine Geschenke annehmen, deren geschätzter Wert 150 Euro übersteigt. Auch Reise-, Unterbringungs- und Aufenthaltskosten dürfen nicht von Dritten übernommen werden.

Der Verhaltenskodex, der in der Geschäftsordnung der Chamber enthalten ist, sieht vor, dass im Falle eines nachgewiesenen Verstoßes gegen die Regeln „die Sanktion in einer Verwarnung, einer Rüge mit Eintragung ins Protokoll oder einer Rüge mit zeitweiligem Ausschluss bestehen kann“. Ein für schuldig befundenes Mitglied kann auch „für die Dauer von bis zu sechs Monaten von der Teilnahme an bestimmten Ausschusssitzungen ausgeschlossen werden“, aber auch „von der Wahl in ein Amt der Kammer oder ihrer Organe ausgeschlossen werden“.

In den vergangenen fünf Berichten des Beratenden Ausschusses für das Verhalten von Abgeordneten wurde nur ein „Verfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Verhaltenskodex“ erwähnt. Dies geschah in der Sitzungsperiode 2019-2020 und betraf einen Abgeordneten von Déi Gréng. Zuvor hatte die ADR einen Hinweis gegeben. Die vom Ausschuss durchgeführte Untersuchung ergab, dass kein Verstoß gegen den Verhaltenskodex vorlag.

