Warum ein Menschenrechtsverteidiger gebraucht wird

Die Parteiprogramme sind geschrieben, da kommt die CCDH (Commission Consultative des Droits de l'Homme) und stellt zehn Forderungen an die Parteien, die in den Programmen und in der kommenden Legislaturperiode berücksichtigt werden sollen. Der Grund für die Verspätung: Zu viel Arbeit und das ist denn auch die Begründung dafür, dass in eigener Sache mehr Ressourcen gefordert werden, vor allem aber ein professioneller Menschenrechtsverteidiger.

Denn drei bis vier Anfragen auf ein Gesetzesgutachten erreichen die Kommission jede Woche, teils sind die Gutachten bis zu 100 Seiten lang. Gilbert Pregno, der die CCDH nunmehr seit zehn Jahren präsidiert, verrichtet seine Arbeit ehrenamtlich, findet aber, dass es so nicht mehr zu schaffen ist. „Aber schickt keinen alten Mann, der seine politische Karriere hinter sich hat“, sagte er am Dienstag mit einem Augenzwinkern.

Pregno befand aber auch, dass die Arbeit der CCDH nicht immer so gewürdigt wird, wie sie müsste. Die Gutachten flössen nur „in homöopathischen Dosen“ in den Gesetzgebungsprozess ein. Die Chamber sei vor allem interessiert an den Gutachten des Staatsrats, sogar reine Textverbesserungen würden meist nicht berücksichtigt. Und Chamber und Regierung seien froh, wenn Gesetze verabschiedet seien. „Ein genügend reicht ihnen“, kritisierte Pregno. Allgemein fehle es den Menschenrechtlern für ihre Arbeit auch an Daten.

Gegen Gewalt gegen Frauen vorgehen

Zu den zehn Prioritäten in Sachen Menschenrechte gehört laut Laura Carocha, Expertin in Humanwissenschaften, die Gleichberechtigung der Geschlechter. Das Prinzip des Gender mainstreaming müsse transversal in allen Politikbereichen umgesetzt werden. Es müsse gegen jede Form der Gewalt gegen Frauen vorgegangen, die Istanbul-Konvention vollständig umgesetzt und die Kapazitäten der Frauenhäuser erhöht werden. Jeglicher Diskriminierung der LGBTIQA+-Gemeinschaft müsse durch Bildung und Sensibilisierung entgegentreten werden, ausdrücklichen gesetzlichen Schutz brauche es beim Abstammungsrecht, bei der Immigration und im Strafvollzug.

Der Kampf gegen jede Form des Rassismus müsse eine Priorität für die nächste Regierung sein, fordert die CCDH. In puncto Asyl und Immigration sei laut Pregno die Prozedur zu lang und die Unterbringung eines Landes wie Luxemburg nicht würdig. Carocha forderte: „Der direkte Zugang zu Wohnung, Arbeit, Ausbildung und Sozialhilfe muss gewährleistet sein.“

Ein besonderes Interesse fordert die Kommission für die Rechte der Behinderten ein - Parteien sollen die Inklusion fördern und sie gemeinsam mit den betroffenen Personen umsetzen. Sorgen bereite auch die steigende Armut – Kinder, die in Armut aufwachsen und trotz Arbeit arm sind, dürfe es nicht geben. Der Zugang zum Wohnen und zur Gesundheitsversorgung müsse vereinfacht werden.

Zum Punkt Unternehmen und Menschenrechte bedauerte Pregno, dass das Lieferkettengesetz nicht vom Fleck kommt. Gerade die Fondsindustrie könne eine Rolle beim Kampf gegen Menschen- und Waffenhandel spielen. „Wir können unseren Wohlstand nicht auf Menschenrechtsverletzungen aufbauen.“ Zum Punkt Menschenhandel stellte Pregno Fortschritte, wünscht sich aber eine 24/24-Hotline für Opfer und einen legalen Rahmen für den Zeugenschutz.

„Man muss sich schämen, dass 30 Jahre nachdem die Kinderrechtskonvention unterschrieben wurde, das Gesetz zum Jugendschutz ihnen noch immer keine Rechnung trägt“, meinte Pregno zu den Kinderrechten. Die Gesetzesprojekte, an denen gearbeitet wurde, müssten so schnell wie möglich abgeändert und prioritär verabschiedet werden.