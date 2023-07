Wahlversprechen: Die Parteien machen jetzt Nägel mit Köpfen

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Für die einen beginnt der Sommerurlaub - für die anderen der Vorwahlkampf. Zum Beispiel für die CGFP: Diese gibt ihren Mitgliedern vor Beginn der Ferien noch einen Denkanstoß in Form von Wahlprüfsteinen. Von Wohnungsbau, über Steuerpolitik bis hin zum öffentlichen Dienst - die Staatsbeamtengewerkschaft hat den Parteien Fragen zu den drängendsten politischen Themen des Wahlkampfs gestellt.

Eine Art "Entscheidungshilfe" für ihre rund 38.000 Mitglieder und ein für die Parteien nicht unwesentliches Wählerreservoir. "Eine Wahlempfehlung geben wir jedoch nicht ab", stellte CGFP-Präsident Romain Wolff am Mittwoch klar. Das sei nicht notwendig. Die Antworten der Parteien würden für sich "eine deutliche Sprache sprechen".

Wer nun durch die rund 40 Seiten dicke Juli-Sonderausgabe der Gewerkschafszeitung, in der die Wahlprüfsteine den CGFP-Mitgliedern näher gebracht werden, blättert, kann darin eine klare Hierarchisierung erkennen. Auf Seite drei der erste Themenkomplex: "Neues Gehälterabkommen für den öffentlichen Dienst". Auf Seite 37: "Klima- und Umweltpolitik".



Dass das Gehälterbakommen in der CGFP zurzeit das Gesprächsthema ist, verwundert kaum: Als das Abkommen im Dezember unterschrieben wurde, hatte sich die Regierung dazu verpflichtet, das Bewertungssystem im öffentlichen Dienst abzuschaffen. In der letzten Chamber-Woche dieser Legislaturperiode passierte jedoch ein Gesetzestext die Abstimmungshürde: das Armeegesetz. Und damit die Wiedereinführung "durch die Hintertür" des Bewertungssystems in der Armee, wie die CGFP in einer Pressemitteilung monierte.

Lesen Sie auch:CGFP wirft Regierung Vertragsbruch vor

Und das, obwohl alle Parteien in den Wahlprüfsteinen uni sono angekündigt haben, das Bewertungssystem nicht wiedereinführen zu wollen. Nun kommt es zum Bruch: Am 18. Juli beschloss der CGFP-Nationalvorstand einstimmig, sofort ein Schlichtungsverfahren gegen die Regierung in die Wege zu leiten.

"Die CGFP ist nicht bereit, einen Vertragsbruch hinzunehmen", sagt CGFP-Präsident Wolff und wirft Armeeminister Bausch vor, bei seiner Rede im Parlament bei der Abstimmung des Armeegesetzes vorige Woche mit Falschinformationen jongliert zu haben. "Fake News in der Chamber. Das ist schlechter politischer Stil und komplette Desinformation. Wenn Entscheidungsträger sich nicht an Verträge halten, wie soll man Politikern noch glauben?"

"Die CGFP ist nicht bereit, einen Vertragsbruch hinzunehmen", sagt CGFP-Präsident Romain Wolff über die Wiedereinführung des Bewertungssystems im Armeegesetz. Foto: Gerry Huberty

Wie die Parteien den öffentlichen Dienst modernisieren wollen

Wie viel ist das Wort der Parteien nun für die CGFP wert? Vor allem, wenn die Gewerkschaft mehr als eine Woche nach der Entscheidung, ein Schlichtungsverfahren gegen die Regierung einzuführen, ihre Wahlprüfsteine veröffentlicht: "Sollten die Parteien nach dem 8. Oktober sich nicht daran erinnern, was sie angegeben haben, dann wird die CGFP es nicht versäumen, sie daran zu erinnern", so die Ansage von Wolff. Vor allem, wenn es um den öffentlichen Dienst geht.

Denn die Antworten der Parteien sollten dem CGFP-Chef eigentlich ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern: So geben alle Parteien an, außer Déi Lénk und die KPL, die Gewerkschaft als exklusiven Gesprächspartner bei Verhandlungen rund um die Interessen der Staatsbediensteten anzuerkennen.

Dass der öffentliche Dienst modernisiert und attraktiver gestaltet werden soll, darauf legen sich alle Parteien fest. Vor allem in puncto Digitalisierung. So geben alle Parteien an, administrative Verfahren mithilfe der Digitalisierung beschleunigen zu wollen. Bei der Frage nach der Attraktivität scheiden sich allerdings die Geister. Während die LSAP mit einer Arbeitszeitverkürzung die Arbeitsbedingungen der Staatsangestellten attraktiver machen möchte, so will die DP grundlegend auf den Ausbau von Weiterbildungsmöglichkeiten setzen.

Sollten die Parteien nach dem 8. Oktober sich nicht daran erinnern, was sie angegeben haben, dann wird die CGFP es nicht versäumen, sie daran zu erinnern. Romain Wolff CGFP-Präsident

Déi Gréng sprechen sich für paritätisch besetzte Führungspositionen aus und fordern den Staat damit auf, seine Vorbildfunktion wahrzunehmen. Die CSV möchte nicht mehr "darauf warten, dass Talente von sich aus kommen". Der Staat müsse proaktiv auf Talente zugehen: in Universitäten, Schulen und in der Öffentlichkeit.



Die Piraten streben indessen eine Anpassung der verschiedenen Karrieren beim Staat an, während die ADR in den Schulen die Rahmenbedingungen schaffen möchte, durch die zukünftige Beamte auf Verwaltungsaufgaben vorbereitet werden. Déi Lénk möchte vor allem auf eine bessere Work-Life-Balance setzen.

Steve Heiliger und Romain Wolff präsentierten am Mittwoch die Wahlprüfsteine der CGFP, bei denen neun Parteien mitgewirkt haben. Foto: Gerry Huberty

Parteien versprechen uni sono eine Steuerreform

Dass die CGFP die Parteien in Zukunft darauf festnageln wird, wie sie hinsichtlich des Gehälterabkommens für den öffentlichen Dienst geantwortet haben, dürfte klar sein. Unter anderem unterstützen alle die Fortführung der linearen Punktwerterhöhung. Ebenso wenn es darum geht, die Abmachungen des Gehälterabkommens in allen öffentlichen Einrichtungen umzusetzen.

Nur Déi Lénk und Fokus nuancieren ihre Aussage, denn: Was eine "öffentliche Einrichtung" genau ist, sei nicht geklärt, sagt Fokus. Déi Lénk kritisieren, dass das Gehälterabkommen nur für die Zentralverwaltung gelte, während Angestellte öffentlicher Einrichtungen nicht betroffen seien. Die Partei moniert eine "Fragmentierung des öffentlichen Dienstes".

Foto: Grafik: Sabina Palanca

Doch neben dem öffentlichen Dienst hat die CGFP die Parteien auch zu sieben weiteren Themen befragt, die im Wahlkampf alle potenziell zum heißen Eisen werden könnten: Wohnungsbau, Steuerpolitik, Sozialpolitik, Bildung, Wirtschaft und Wachstum, Gesundheitswesen und Klima- und Umweltpolitik.

Bei der Präsentation der Wahlprüfsteine legte die Gewerkschaft ein besonderes Augenmerk auf steuerpolitische Fragen. Denn es herrscht Konsens zwischen den Parteien: Alle versprechen, wenn sie in eine Regierung kommen, eine Steuerreform in die Wege zu leiten. Wie dieser Weg hin zu mehr Steuergerechtigkeit aussehen soll, unterscheidet sich allerdings von Partei zu Partei. Unter anderem bei der Frage rund um die Anpassung der Steuertabelle an die Inflation. LSAP und Déi Gréng wollen sich nicht festlegen. Die Piratepartei sagt klar "Nein" zu dem Vorhaben.

Der Großteil der Parteien spricht sich für eine Individualisierung der Besteuerung physischer Personen aus. Foto: dpa

Die LSAP legt steuerpolitisch den Fokus darauf, Einkommen bis zum gesetzlichen Mindestlohn nicht mehr zu besteuern, gleichzeitig zwei zusätzliche Steuerstufen für jährliche Einkommen über 300.000 Euro bzw. über 500.000 Euro einzuführen. Während sich die DP, Fokus und die Piratepartei eine Individualisierung der Besteuerung physischer Personen vorstellen, wehrt sich die ADR dagegen.

Die Maßnahme komme einer "Abschaffung der Familie" gleich. Déi Gréng streben ebenso eine Individualisierung an. Die CSV verschließt sich nicht der Debatte, Steuerklassen abzuschaffen, setzt aber eher auf gezielte Steuererleichterungen für Alleinerziehende und Witwer. Ziel sei es vor allem, die breite Mittelschicht zu entlasten.

Déi Lénk setzen sich auch für eine einzige Steuerklasse ein. Dabei soll die Kapazität eines Steuerzahlers, an der Finanzierung der kollektiven Ausgaben beizutragen, in Betracht gezogen werden. Heißt: Jede Person, ohne eigenes Einkommen, die finanziell vom Steuerzahler abhängig ist, senkt dessen Steuerlast per Koeffizient.

Ob die Parteien sich nun an ihre Versprechen halten, wird sich nach dem 8. Oktober zeigen.