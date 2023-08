Von den Guten und den Bösen in der Immobilienbranche

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Was von der im Juli 2023 vorgestellten Studie der Wettbewerbsbehörde über den Wohnungsmarkt medial durch die Decke gegangen und in den Köpfen der Menschen hängen geblieben ist, ist Folgendes: Die Gewinnmargen im Immobiliensektor sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Die Wettbewerbsbehörde vermutet als Grund für diese Steigerung Absprachen zwischen privaten Bauträgern, um die Löhne im Sektor unattraktiv niedrig zu halten. Auf diese Weise wird weniger gebaut, Wohnraum bleibt knapp, die Immobilienpreise steigen und die Unternehmensgewinne auch.

Damit hat die Behörde die Immobilien- und Baubranche gegen sich aufgebracht. Nicht ganz zu Unrecht, denn zum einen gibt es für die Hypothese der Absprachen keine Beweise, zum anderen hat die Behörde den Fehler gemacht, die Immobilienentwickler (Promoteurs) und die Bauunternehmen in einen Topf zu werfen. Bei den Bauträgern sind die Gewinnmargen laut der Behörde tatsächlich hoch (21 Prozent), bei den Bauunternehmen aber weitaus niedriger (im Schnitt zwischen sechs und zehn Prozent).

Lesen Sie auch:

Handwerkerverband geht mit Wirtschaftsminister hart ins Gericht

Möglicherweise doch keine Absprachen

Der Verdacht über Absprachen findet in der kurzgefassten Pressemitteilung der Behörde ihren Niederschlag sowie in der Stellungnahme von Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) und somit auch in den Medien. Was beide nicht erwähnen und auch medial nicht an die Oberfläche kommt: In ihrem Bericht stellt die Behörde auf Seite 67 im gleichen Absatz eine zweite Hypothese für den Arbeitskräftemangel auf.

In dieser Hypothese ist keine Rede von künstlich verursachter Fachkräfte-Knappheit, sondern davon, dass der Mangel auch auf ein „Missverhältnis zwischen dem Bedarf der Unternehmen in der Branche und den Qualifikationen der verfügbaren Arbeitskräfte zurückzuführen sein könnte“. Die Arbeitgeber trügen in dem Fall keine Schuld am Fachkräftemangel. Doch diese Vermutung findet weder in der Pressemitteilung der Wettbewerbsbehörde noch in der Stellungnahme von Franz Fayot ihren Niederschlag.

Der Bericht der Wettbewerbsbehörde weist überdies Widersprüche auf. So schreibt sie einerseits, dass die Gewinne der Entwickler sich verachtfacht haben, dies bei einer gleichbleibenden Bauaktivität und trotz einer leichten Steigerung an Immobiliengesellschaften. An anderer Stelle schreibt sie, dass die Zahl der Unternehmen 1,6 Mal höher sei als vor zehn Jahren und dass die Tätigkeit des Bauträgers von Jahr zu Jahr immer rentabler geworden sei, „obwohl viele neue Unternehmen hinzugekommen sind“.

Tatsächlich hat sich die Immobilienbranche dynamischer entwickelt als die Wirtschaft insgesamt. Zwischen 2010 und 2020 ist die Zahl der Unternehmen im Immobiliensektor von 680 auf 1.105 (+63 Prozent) gestiegen, während die Anzahl der Unternehmen in der gesamten Marktwirtschaft nur um 30 Prozent gestiegen ist (siehe Grafik). Insofern ist die Vermutung anzuzweifeln, es habe zwischen 2010 und 2020 nur eine leichte Steigerung der Immobiliengesellschaften gegeben, und der Mangel an Konkurrenz im Sektor beschere den Entwicklern hohe Gewinnmargen.

„Landbanking“ oder kluges strategisches Handeln?

2021 veröffentlichte das Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser) eine Studie, in der die Wissenschaftler den privaten Bauträgern vorwerfen, Landbanking zu betreiben, also Baulandreserven anzulegen und brachliegen zu lassen, um die Preise und Gewinne zu steigern. Die Wettbewerbsbehörde geht auf die Studie ein und schreibt, dass manche Entwickler Baulandreserven anlegen, um ihre Ressourcen im Falle einer Ablehnung eines Projekts auf andere Projekte zu übertragen.

Lesen Sie auch:

„Grundstücksreserven gehören nur einer kleinen Gruppe“

Das kann man als Landbanking bezeichnen. Das Anlegen von Baulandreserven kann aber auch als strategisch-vorsichtiges Handeln ausgelegt werden, zumal sich die Entwicklung von größeren Wohnprojekten aufgrund langwieriger Prozeduren schon mal über 15 oder 20 Jahre – wenn nicht sogar länger – hinziehen kann, wie auch die Behörde in ihrer Studie bemerkt. Eine ihrer Empfehlungen lautet daher, die Prozeduren zu verkürzen.

Lesen Sie auch:

Die "bösen Spekulanten"

Große Immobilienentwickler wie Giorgetti oder Arend&Fischbach wehren sich gegen den Vorwurf, Flächen aus Spekulationsgründen brachliegen zu lassen und haben angeboten, mit dem Liser zusammenzuarbeiten, und ihre Projekte offenzulegen. Dieses Angebot hat das Liser bislang nicht angenommen.

Private Bauträger produktiver als die öffentlichen

Übrigens: Die Top 5 der privaten Entwickler (Arend&Fischbach, Giorgetti, Tracol, Promobe, Stugalux) besitzen laut der Wettbewerbsbehörde zusammen 305 Hektar Bauland. Was die Behörde nicht schreibt: Die Top 5 der öffentlichen Baulandbesitzer (FUAK, SNHBM, FDL, Agora und Stadt Luxemburg) besitzen ebenfalls etwas mehr als 300 Hektar. Während die Behörde die Privaten verdächtigt, Flächen brachliegen zu lassen, um die Gewinne zu steigern, lehnt sie jede Kritik an den öffentlichen Bauträgern, wonach sie ihre Flächen nicht schnell genug entwickeln, ab.

Sie argumentiert, die öffentliche Hand besitze nur einen geringen Anteil des verfügbaren Baulands. Tatsächlich besitzt die öffentliche Hand (Gemeinden, Fonds, Staat) laut dem Liser (Note 32) 671 Hektar Wohnbauland und damit mehr als die privaten lokalen und internationalen Wohnbauträger (z.B. Baumeister Haus, Groupe BESIX, Nextensa, Thomas et Piron) zusammen (644 Hektar). Dennoch bauen die privaten im Vergleich zu den öffentlichen Bauträgern jedes Jahr mehr als das Fünffache an Wohnungen.

Lesen Sie auch:

Der Staat ist Teil der „happy few“

Ein anderes Argument, das die Behörde ins Feld führt: Die Grundstücke in öffentlicher Hand könnten oft erst mittel- oder langfristig mobilisiert werden, „entweder weil sie noch nicht erschlossen sind oder weil sie noch nicht über einen PAP (Plan d'aménagement particulier; Anm. d. Red.) verfügen“. Diese Erklärung muss auch den Privaten zugestanden werden, wird im Bericht aber nur im Zusammenhang mit den öffentlichen Bauträgern geäußert.

Eine mögliche Mitverantwortung der öffentlichen Bauträger wird nicht in Erwägung gezogen.

Einseitige Verantwortungszuschreibung

Der Bericht der Wettbewerbsbehörde ist dahingehend tendenziös, als er die Verantwortung für die Preissteigerung einseitig bei den privaten Gesellschaften vermutet und zum Ausdruck bringt. Eine mögliche Mitverantwortung der öffentlichen Bauträger wird nicht in Erwägung gezogen. Und die Behörde übersieht, dass der Verkauf von Bestandswohnungen auch Teil des Marktes ist. Das Finanzvolumen von Bestandswohnungen ist systematisch höher als das von neuen Wohnungen (Vefa), die von privaten Bauträgern gebaut und verkauft werden. Insofern tragen nicht nur die Unternehmen, sondern auch die einfachen privaten Verkäufer eine „Mitschuld“ an der Preissteigerung der vergangenen Jahre.

Auch muss man sich fragen, warum der Staat sich nicht schon viel früher eine Strategie gegeben hat, um Bauland oder Bauerwartungsland zu kaufen, statt diesen Markt den Privaten zu überlassen, und warum er den staatlichen Bauträger Fonds du Logement nicht in die Lage versetzt hat, mehr und schneller zu bauen.

In seiner Stellungnahme übernimmt Wirtschaftsminister Franz Fayot die zentralen Aussagen aus dem Bericht der Autorité de la Concurrence, auch die Aussage aus der Liser-Studie, wonach die großen Immobiliengesellschaften Landbanking betreiben, um ihre Gewinne zu steigern.

83 Prozent des verfügbaren Baulands (3.567 ha) befinde sich in der Hand einiger Firmen und Privatpersonen, schreibt Fayot. Was auffällt: Der Wirtschaftsminister nennt als Erstes die Firmen – im Gutachten der Behörde werden zuerst die privaten Besitzer erwähnt – und vermittelt damit den Eindruck, das Gros des verfügbaren Baulands befinde sich in der Hand der Firmen. Dem ist nicht so. Laut der Note 32 des Liser/Observatoire de l'habitat (Juli 2023) befinden sich 63,9 Prozent des verfügbaren Wohnbaulands im Besitz von Privatpersonen.

LSAP will Gewinnmargen deckeln

Im kürzlich erschienenen Reflexionspapier der LSAP-nahen Fondation Robert Krieps mit dem Titel „Des règles pour un marché immobilier en mutation“ gehen die beiden Autoren und LSAP-Mitglieder Franz Fayot und Max Leners auf die Studie der Wettbewerbsbehörde ein und schlussfolgern, dass der Staat stärker eingreifen und den Markt regulieren müsse.

Fayots und Leners' Vorschlag, die Gewinnmargen zu deckeln, erfolgt zu einem Zeitpunkt, wo Immobilienverkauf und -investitionen massiv eingebrochen sind.

Sie schlagen in dem Zusammenhang vor, die Gewinnmargen der privatrechtlichen Bauträger und Immobilienagenturen gesetzlich zu deckeln. Dieser Vorschlag erfolgt zu einem Zeitpunkt, wo Immobilienverkauf und -investitionen massiv eingebrochen sind und die Baubranche einen drastischen Rückgang ihrer Aktivitäten befürchtet.

Sollte der Ansatz weiterverfolgt werden, müsste er – gemäß dem Gleichheitsprinzip und aus Gründen der Kohärenz – auch in anderen Bereichen verfolgt werden. Ein solches Unterfangen wird den Wirtschaftsstandort Luxemburg für Investoren ganz sicher nicht attraktiver machen.