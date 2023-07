Verlängerte Schulpflicht tritt im Herbst 2026 in Kraft

Share this with email

Von Anfang an stand der Plan von Bildungsminister Claude Meisch (DP), die Schulpflicht von 16 auf 18 Jahre anzuheben, unter keinem guten Stern. Auch koalitionsintern war er heftig unter Druck geraten, weil er die Koalitionspartner im Vorfeld nicht konsultiert, ja noch nicht einmal informiert hatte, was ihm am Donnerstag im Parlament von Djuna Bernard (Déi Gréng) während der Debatte über das Gesetz noch einmal unter die Nase gerieben wurde.

Am Ende siegte jedoch die Koalitionsräson. Die drei Regierungsparteien stimmten für den Entwurf, während die Opposition geschlossen dagegen stimmte. Für die LSAP und Déi Gréng war dabei ausschlaggebend, dass der Entwurf noch einmal überarbeitet und angepasst wurde. Der Kompromiss: Schüler unter 18 Jahren, die einen Arbeitsvertrag haben, sind von der Schulpflicht befreit.

Die verlängerte Schulpflicht wird am 1. September 2026 in Kraft treten. Bis dahin sollen flächendeckend alternative Schulangebote geschaffen werden. Dabei handelt es sich um sogenannte Centres d'insertion socio-professionelle (CISP).

Angst vor schleichender Privatisierung

Für die DP ist die verlängerte Schulpflicht in Verbindung mit der Schaffung alternativer Angebote der richtige Ansatz, "weil die Schüler dort individuell, quasi in einer 1-zu-1-Betreuung, ganzheitlich begleitet werden, um auf ihre Probleme, Interessen und Stärken eingehen zu können und ihnen zu einem Abschluss zu verhelfen", so der Berichterstatter des Entwurfs, Gilles Baum.

Die Verlängerung der Schulpflicht allein reicht nicht, um gegen den Schulabbruch vorzugehen. Francine Closener LSAP

Die alternativen Schulstrukturen werden in weiten Teilen von privaten Trägern geführt und die Angst vor einer schleichenden Privatisierung der Schule war am Donnerstag allgegenwärtig. Nicht nur die Opposition warnte davor, auch die LSAP. Francine Closener meinte darüber hinaus, dass man "die kritischen Gutachten zum Entwurf nicht komplett ignorieren" könne. "Die Verlängerung der Schulpflicht allein reicht nicht, um gegen den Schulabbruch vorzugehen", sagte Closener. Vielmehr müsse das Schulsystem reformiert werden, angefangen bei einer besseren Orientierung und einer Reform des Sprachunterrichts bis zu neuen Unterrichtsmethoden und Promotionskriterien. "Das hier ist ein Puzzle-Stück. Aber es gibt noch viel zu tun."

Uns wurde versichert, dass es nicht zu einer Privatisierung kommt. Djuna Bernard Déi Gréng

Dieses Risiko sah Djuna Bernard nicht. "Uns wurde versichert, dass es nicht zu einer Privatisierung kommt", meinte sie. Schließlich werde mit konventionierten Trägern zusammengearbeitet (Arcus, Croix Rouge usw.), mit denen der Staat auch in vielen anderen Bereichen zusammenarbeite.

Opposition stimmt geschlossen dagegen

Die Opposition war sich einig, dass das Ziel, die Schulabbrecherquote zu senken, mit Hilfe einer verlängerten Schulpflicht nicht zu erreichen sei. CSV-Fraktionschefin Martine Hansen sprach sich für die Schaffung zusätzlicher Schulangebote für schulmüde Jugendliche aus, meinte aber, dass man erst Erfahrungswerte sammeln sollte. Man werde nicht für ein Gesetz stimmen, "das erst in drei Jahren in Kraft tritt und von dem wir nicht wissen, wie und wo es umgesetzt werden soll". Statt die Schulpflicht zu verlängern, hätte man mehr in Präventionsmaßnahmen investieren müssen, um den Schulabbruch zu verhindern, so Hansen.

Fred Keup (ADR) gab zu verstehen, dass es bereits eine ganze Reihe von Strukturen und Maßnahmen in den Schulen gebe, um Schülern unter die Arme zu greifen. Wenn neue Strukturen geschaffen werden, sollten diese direkt dem Ministerium unterstehen und nicht ausgelagert werden, fand Keup.

Myriam Cecchetti (Déi Lénk) verwies auf Studien, die zeigten, dass das eigentliche Problem das sehr frühe Auseinanderdriften der Bildungsschere sei und Bildungserfolg sehr stark vom sozio-ökonomischen Hintergrund der Kinder abhänge. "Da hilft es auch nichts, parallel private Schulen aufzubauen oder eine Alphabetisierung auf Französisch einzuführen". Das komme nur Kindern aus bildungsnahen Familien zugute.

Aufhübschen von Statistiken

Für Sven Clement (Piraten) ist die verlängerte Schulpflicht nichts weiter als ein Mittel, um die offiziellen Statistiken aufzupolieren und zu zeigen, dass weniger junge Menschen abbrechen. "Dann brechen sie eben später ab", so Clement. Der Abbruch habe nichts mit dem Alter zu tun, sondern damit, dass früh auftauchende Probleme von einem Jahr ins andere weitergeschleppt werden statt sie frühzeitig zu beheben.