Vereinsrecht bringt mehr Transparenz

Zweimal hatte die Reform des Vereinsgesetzes von 1928 überarbeitet werden müssen, am Mittwoch stimmten die Abgeordneten der Mehrheitsparteien, der CSV und die Piraten für die neuen Regeln. Künftig soll der Vielfalt der Vereinswelt besser Rechnung getragen werden, indem zwischen kleinen Vereinen mit Ehrenamtlichen, mittleren und großen Vereine mit mehreren Angestellten unterschieden wird – mit vereinfachten Regeln für die Kleinen und regelrechten externen Finanzkontrollen für die Größeren. Die aktuelle Mitgliederliste mit den Privatadressen muss nicht mehr beim Register für wirtschaftliche Eigentümer (registre des bénéficiaires effectifs) eingereicht werden. Auch eine Vereinsgründung wird vereinfacht.

Online-Vereinssitzungen erlaubt

Eine dicke Nuss hatte der Gesetzgeber bei der Kategorisierung zu knacken: Wie garantieren, dass ein in Luxemburg ansässiger Verein tatsächlich den substanziellen Teil seiner Aktivitäten in Luxemburg hat – um zu verhindern, dass Briefkastenvereine mit Scheinaktivitäten entstehen? Für Sport- und Kulturvereine, die Events im Ausland organisieren, sei der Punkt besonders heikel, betonte Carole Hartmann von der DP. Nun muss das Verwaltungspersonal im Land stationiert sein, aber nicht jede Verwaltungsratssitzung oder jede Aktivität muss in Luxemburg stattfinden. Auch Online-Sitzungen sind künftig gesetzlich erlaubt.

Die Buchhaltungsprozeduren wurden dennoch als zu aufwendig für kleine und mittlere Vereine kritisiert, die seit Jahren unter Bürokratielast stöhnen. Roy Reding (ADR) hätte sich eine andere finanzielle Grenze gewünscht, ab der ein mittlerer Verein seine Geschäftsbücher und Konten von einem externen Finanzkontrolleur prüfen lassen muss. Sie liegt nun bei einem Umsatz von 50.000 Euro oder einem Guthaben von 100.000 Euro. Für Stiftungen liegt die Grenze bei 100.000 Euro. Die ADR stimmte gegen das Gesetz.

Für die CSV war ein Haupteinwand die mangelnde Wertschätzung der Tätigkeit der Ehrenamtlichen: Sie seien im Gesetz nicht berücksichtigt, die Regierung habe insgesamt zu wenig getan, um deren Arbeit zu valorisieren, zum Beispiel durch Steuererleichterungen, bemängelte der CSV-Abgeordnete Laurent Mosar. Seine, von den anderen Oppositionsparteien unterschriebene Motion wurde von der Mehrheit abgelehnt.

Die Überarbeitung des Vereins- und Stiftungswesen war auch deshalb dringend, weil die FATF (Financial Action Task Force), das wichtigste internationale Gremium zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, bei ihrer Kontrollvisite in Luxemburg 2009 beanstandet hatte, das 1928er-Gesetz regele die Aktivitäten und Geldgeschäfte von Vereinen und Stiftungen nicht transparent genug.