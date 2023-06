Verbraucher schätzen Luxemburger Lebensmittel

Fast 96 Prozent der Verbraucher in Luxemburg schätzen die Qualität heimischer Lebensmittel. Das ist das Ergebnis einer vom Landwirtschaftsministerium beim Meinungsforschungsinstitut ILR in Auftrag gegebenen Umfrage unter rund 1.550 Verbraucherinnen und Verbrauchern ab 16 Jahren, die Landwirtschaftsminister Claude Haagen (LSAP) am Freitag vorstellte. Damit ist die Zufriedenheit gegenüber einer ähnlichen Umfrage von 2021 um drei Prozent gestiegen.

Zu den am häufigsten gekauften Lebensmitteln aus Luxemburger Produktion zählen Eier, Milchprodukte, Gemüse und Obst, sowie Fleisch. Wobei der Gang zum Supermarkt als Einkaufsdestination für Lebensmittel mit 95 Prozent weit abgeschlagen an der Spitze steht, vor dem Lebensmittelladen an der Ecke (48%) und vor dem Wochenmarkt oder dem Direktkauf beim Produzenten. Fast 80 Prozent gaben an, mehr für Lebensmittel zu bezahlen, sollten sie so Landwirten bessere Gehälter bescheren.

Konsumenten sind bereit, Fleischverzehr einzuschränken

Offenbar machen Verbraucher sich einige Gedanken darüber, was ihre Ernährungsweisen für sie und die Umwelt bedeuten. Mehr als die Hälfte (57%) gab an, bereits auf Fleisch oder Fisch verzichtet zu haben; 18 Prozent sind bereit, dies zu tun. Die Bereitschaft hört allerdings auf, geht es darum, auf Insekten als ersatzweise Eiweißlieferanten umzusteigen. Das konnten sich 37 Prozent der Befragten vorstellen.

Insekten sollen im Vergleich zu Fleisch besser fürs Klima sein, weil sie weniger Platz und Wasser brauchen als Rinder, Schweine oder Hühner und zudem weniger Treibhausgas-Emissionen verursachen. Kritiker halten dagegen, dass sich die hohe Betriebstemperatur für die Aufzucht von Insekten negativ auf die Klimabilanz auswirke.

Lesen Sie auch:Lebensmittel: So verschwenderisch ist Luxemburg

An der Spitze der von Ilres ermittelten Themen-Hitparade um Lebensmittel & Ernährung stehen für die Konsumenten die Lebensmittelverschwendung (75%) und eine gesunde Ernährung (71%). Auch der regionale Einkauf und die Lebensmittelsicherheit treffen auf starkes Interesse. 75 Prozent sorgen sich besonders um die gesundheitlichen Auswirkungen ihrer Ernährung und um die Verschwendung. Rund zwei Drittel der Verbraucher gaben zudem an, sie achteten darauf, Bio-Waren zu kaufen. In Luxemburg liegt der Anteil biologisch zertifizierter Anbauflächen bei sieben Prozent.

Produzenten sehen Zukunft eher düster

In der Umfrage wurden überdies 332 Lebensmittelproduzenten interviewt: Ein knappes Drittel (29 P%) beschreibt die eigene wirtschaftliche Situation als tendenziell gut; knapp die Hälfte als akzeptabel. Allerdings sind Zukunftsaussichten eher düster: Optimistisch waren nur 38 Prozent und 51 Prozent der Landwirte waren eher pessimistisch eingestellt. Zu den größten Sorgen der Erzeuger zählen neben den Auswirkungen von Umweltregelungen die Preisentwicklung auf den Lebensmittelmärkten, der Flächenverbrauch und die anstehende Reform der EU-Agrarpolitik (GAP). Zu kämpfen haben die Landwirte nach eigenen Angaben außerdem mit bürokratischen Hürden (90%), mit der Work-Life-Balance (79%) und dem Investitionsrückfluss (79%).

Lesen Sie auch:Warum die Landwirtschaft nach einem zweiten Standbein sucht

Die Meinungsforscher verglichen auch die Erwartungen von Produzenten und Verbraucher miteinander. Beide haben offenbar ein falsches Bild voneinander: So meinten die Erzeuger, bei den Konsumenten an der Spitze der Wunschliste stünden bezahlbare Preise und der Tierschutz, und erst dann folgen Produktqualität und die Reduzierung von Pestiziden. Dabei erwarten Verbraucher von den Erzeugern, sie sollten in erster Linie auf eine gute Qualität und mehr Tier- und Umweltschutz achten - und erst an vierter Stelle interessierten sie wettbewerbsfähige Preise. Verbraucher schienen „bereit, mehr für Lebensmittel auszugeben, sofern die Qualität und Herstellungsbedingungen stimmen“, schlussfolgerte Claude Haagen. Er will Verbraucher, Erzeugern und das verarbeitende Gewerbe für eine gemeinsame nationale Ernährungsstrategie an einen Tisch bringen.