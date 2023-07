„Unsere Wälder sind die Lunge unseres Landes“

Share this with email

Lesen Sie auch:Knappe Mehrheit für das EU-Biodiversitätsgesetz

Wälder haben eine große Bedeutung für die biologische Vielfalt, für Klima, Wasser und Boden. Sie sind Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten, liefern den vielfältigen Rohstoff Holz und sind Erhohlungsraum für den Menschen. Doch Luxemburgs Wäldern geht es zunehmend schlecht. Um so wichtiger ist es, sie zu schützen.

Genau das soll das neue Waldgesetz, das vor gut fünf Jahren hinterlegt und mehrfach überarbeitet wurde, leisten. Es hat zum Ziel, eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder zu gewährleisten, die Wälder als Natur- und Landschaftsraum zu schützen, die biologische Vielfalt in den Waldökosystemen zu verbessern, die Gesundheit und Vitalität der Wälder zu erhalten, damit sie zum CO2-Kreislauf und zum Schutz von Wasser und Boden beitragen können, und eine naturnahe und nachhaltige Forstwirtschaft zu fördern. "Es geht darum, die verschiedenen Funktionen des Waldes, die soziale, die ökologische und die ökonomische, unter einen Hut zu bekommen", sagte François Benoy (Déi Gréng), Berichterstatter des Gesetzentwurfs.

Neue Rechte für die Bürger

Erstmals wird der Begriff "Wald" definiert. Ein Grundstück gilt als "Wald", wenn es mindestens 25 Ar groß ist, die Baumkronen mindestens 20 Prozent des Grundstücks bedecken und die Baumarten eine Höhe von mindestens fünf Metern erreichen können.

Lesen Sie auch:Der Wald braucht die Hilfe des Menschen

Fußgänger, Radfahrer und Reiter sowie Führer von Zugtieren werden im Wald nicht mehr nur geduldet, sondern erhalten über das Gesetz ein Zugangsrecht auf Waldwegen und -pfaden. Das Zugangsrecht gilt auch für motorisierte Fahrzeuge im Rahmen von forst- oder landwirtschaftlichen Aktivitäten.

Das Zugangsrecht ist an die Verpflichtung geknüpft, weder den Wald noch die Waldinfrastruktur zu beschädigen. Wer einen Wald betritt, tut dies auf eigene Gefahr. Bei einem Unfall eines Waldbesuchers kann der Waldeigentümer nur dann haftbar gemacht werden, wenn er schuldhaft gehandelt hat.

Waldbesucher haben das Recht, Waldprodukte (Früchte, Samen, Pilze, Laub, Zweige) zu sammeln, sofern es sich um eine kleine Menge für den Eigenbedarf handelt und keine geschützten Bäume oder Pflanzenarten betroffen sind.

Lesen Sie auch:Ein neues Gesetz für 92.000 Hektar Wald

Neue Vorschriften und Verbote

Um die Wälder vor Bränden zu schützen, darf im Wald kein Feuer angezündet werden, außer auf eigens dafür eingerichteten Standorten. Dies gilt nicht für die Eigentümer oder für Personen, denen der Eigentümer eine Erlaubnis erteilt hat.

Wer sich nicht an das Gesetz hält, muss mit einem Bußgeldbescheid oder anderen Sanktionen rechnen.

Um Kahlschläge und übermäßigen Holzeinschlag zu vermeiden, gilt eine Meldepflicht für jeden Einschlag mit einem Volumen von mehr als 40 Kubikmetern. Nach jedem Holzeinschlag ist der Eigentümer verpflichtet, innerhalb von drei Jahren nach Beginn der Fällarbeiten eine Verjüngung des Waldbestands vorzunehmen.

Bestimmte Praktiken der Waldbewirtschaftung sind verboten. Dazu gehören Eingriffe in den Boden und den Wasserhaushalt (Entwässerung, Einsatz von Pestiziden, Düngung usw.) sowie die übertriebene Entfernung von Biomasse, wie z. B. die Entfernung eines ganzen Baumes.

Nationales Waldinventar

Das Gesetz schafft die Rechtsgrundlage für das nationale Waldinventar, das Daten über den Zustand und die Entwicklung der Wälder umfasst. Mit dem Gesetz wird der Oberste Rat für Forstwirtschaft geschaffen, der den Minister berät und Stellungnahmen ausarbeitet. Mit dem Gesetz werden darüber hinaus eine Sonderregelung für den Schutz und die Bewirtschaftung öffentlicher Wälder sowie Subventionen für eine nachhaltige Bewirtschaftungspraxis eingeführt.

Das Gesetz, das 18 verschiedene und teilweise 400 Jahre alte Bestimmungen bündelt und modernisiert, wurde quer durch die Fraktionen begrüßt. Alle Redner unterstrichen die Notwendigkeit, die Wälder angesichts des negativen Impakts des Klimawandels und der schlechten Bewirtschaftung in den vergangenen Jahrzehnten gesetzlich besser zu schützen. Das Gesetz wurde denn auch einstimmig angenommen.

Die Position der Parteien

Hier und da gab es Kritik, dies aber nur punktuell. CSV-Fraktionschefin Martine Hansen sprach von einer möglichen Überreglementierung, die dazu führe, "dass besonders kleine private Waldbesitzer vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen". Sie warnte auch davor, Nadelhölzer zu verteufeln, zumal sie mehr CO2 speichern würden als Buchen und darüber hinaus wichtig für den Holzbau seien - Stichwort Wood Cluster.

Gusty Graas (DP) begrüßte, dass die Waldbesitzer nicht mehr zivilrechtlich haftbar sind, dass die Jagd weiter zum Wald gehört und unterstützte den Dachverband der Gemeinden (Syvicol) in seiner Forderung, ein größeres Mitspracherecht bei der Bewirtschaftung der Wälder (Plan forestier) zu bekommen und im Conseil supérieur des forêts vertreten zu sein.

Cécile Hemmen (LSAP) bezeichnete die Wälder als "Lunge unseres Landes". Sie glaube fest daran, "dass der Umweltschutz und der Kampf gegen den Klimawandel vom Gleichgewicht zwischen Mensch und Umwelt abhängen." Mit dem Waldgesetz werde dieses Gleichgewicht wieder ein Stück hergestellt.

Damit die Wälder sich an die neuen Umweltbedingungen anpassen können, muss der Mensch so gut es geht helfen. Myriam Cecchetti Déi Lénk

"Damit die Wälder sich an die neuen Umweltbedingungen anpassen können, muss der Mensch so gut es geht helfen", sagte Myriam Cecchetti (Déi Lénk) und bedauerte in dem Zusammenhang, "dass die privaten Waldbesitzer nicht zu größeren Anstrengungen angehalten und zum Aufstellen eines Waldbewirtschaftungsplans verpflichtet werden". Weiter bemängelte sie, "dass der Verkauf und Handel mit Holz aus privaten Wäldern nicht stärker reglementiert wird".

Wenn wir und die kommenden Generationen die Dienstleistungen des Waldes weiter nutzen wollen, müssen wir jetzt damit beginnen, die Wälder besser zu schützen. Joëlle Welfring Umweltministerin

Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) schloss ihre Rede mit einer Botschaft ab, die ihr von Menschen mit auf den Weg gegeben worden war, die in Wäldern arbeiten: "Unsere Wälder brauchen unsere Hilfe eigentlich nicht, um sich an die Umweltveränderungen anzupassen. Sie schaffen das auf natürliche Weise, aber das dauert Jahrhunderte oder mehr. Aber wenn wir und die kommenden Generationen die Dienstleistungen des Waldes weiter nutzen wollen, müssen wir jetzt damit beginnen, die Wälder besser zu schützen."