Universelle Gesundheitsversorgung stößt an künstliche Grenzen

Die Zahl der Menschen, die in Luxemburg von der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen sind, bleibt hoch. 1.145 Personen wandten sich im vergangenen Jahr an „Médecins du Monde Luxembourg“ - Menschen, die von Armut betroffen sind, keine feste Unterkunft und keinen Zugang zu Sozialhilfe oder einer Krankenversicherung haben. Eine von vier Personen ist obdachlos, 47 Prozent stammen aus einem europäischen Land, sechs Prozent haben die luxemburgische Nationalität.

Lesen Sie auch:So armenfeindlich ist Luxemburg wirklich

3.101 Sprechstunden wurden in den medizinischen Zentren in Bonneweg und Esch/Alzette ehrenamtlich geleistet. „Ein neuer Rekord. Die Zahl ist explodiert. Wir sehen mehr Patienten denn je. Bei den Frauen macht sich ein Anstieg bemerkbar. Im Rahmen unserer Aktivitäten stoßen wir zunehmend an unsere Grenzen“, erklärt Programmdirektor David Pereira bei der Vorstellung des Jahresberichts.

Die Zahl ist explodiert. Wir sehen mehr Patienten denn je. David Pereira Programmdirektor von „Médecins du Monde“

Viele Hoffnungen hatte man auf die Einführung der „Couverture Universelle des Soins de Santé“ (CUSS) im April 2022 gesetzt – bisher lediglich ein Pilotprojekt. Dennoch bleibe der Zugang zu medizinischer Versorgung für manche Bevölkerungsgruppen problematisch. „In Luxemburg hat nach wie vor nicht jeder das gleiche Recht auf Gesundheit. Das führt dazu, dass Betroffenen oft erst spät zu uns kommen“, stellt der Präsident, Dr. Bernard Thill, fest.

Lesen Sie auch:Kinderarmut in Luxemburg - was keiner sehen will

„Médecins du Monde“ stoßen bei CUSS an ihre Grenzen

Neben vier weiteren Organisationen, die regelmäßig mit gefährdeten Personen zu tun haben, wurde „Médecins du Monde“ als eine der Hauptanlaufstellen auserkoren, sehe sich aber bereits jetzt gezwungen, mit einer Warteliste zu arbeiten. 2022 kamen 96 Patienten in den Genuss der CUSS. Im Moment sind es 130, mehr sei nicht drin. „Als NGO bezahlen wir die Rechnungen der Ärzte, Apotheken und so weiter. Das Geld wird zwar erstattet, aber das alles bedeutet einen großen bürokratischen Aufwand. Wir brauchen mehr Mittel, damit wir der Nachfrage gerecht werden können“, hält Dr. Thill fest.

Der Zugang muss vereinfacht werden. Es stimmt nicht, dass wir dann überrannt werden. Die Menschen kommen nicht wegen der Gesundheitsversorgung nach Luxemburg. Sylvie Martin Generaldirektorin von „Médecins du Monde“

„80 Prozent unserer Klienten haben theoretisch Zugang zur CUSS. Davon sind wir aber weit entfernt“, stellt Generaldirektorin Sylvie Martin fest. Die Hürden seien zu groß, die Prozeduren zu kompliziert und die Zugangsbedingungen zu streng. Voraussetzungen sind etwa gültige Papiere, eine feste Adresse und ein Lebensprojekt.

Lesen Sie auch:Wenn nicht alle das gleiche Recht auf Gesundheit haben

„Das muss vereinfacht werden. Es stimmt nicht, dass wir dann überrannt werden. Die Menschen kommen nicht wegen der Gesundheitsversorgung nach Luxemburg“, sagt sie. „Wenn man keine offizielle Adresse hat, hat man in Luxemburg kein Recht auf Gesundheit, eine Arbeit, Sozialhilfe … Es ist ein Teufelskreis“, verdeutlicht Dr. Thill, der von künstlichen Grenzen spricht.

Langzeitunterkünfte für alte und schwerkranke Obdachlose gefordert

Unklar sei derzeit auch, wie es mit der im März 2022 eröffneten „Maison d'accueil Escale“ in Esch/Alzette weitergehe, einer medizinischen Unterkunft für obdachlose und schwer kranke Menschen. Zehn Betten stehen dort zur Verfügung. „Zu wenig“, befindet Dr. Thill. Es fehle an Langzeitunterkünften, denn der Aufenthalt sei zeitlich begrenzt. Der Zustand mancher älterer oder chronisch kranker Obdachloser erlaube ihnen aber kein Leben mehr auf der Straße. „Wir können diese Menschen nicht einfach vor die Tür setzen. Das käme unterlassener Hilfeleistung gleich“, sagt er.

Es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen auf der Straße sterben, weil sie keine angemessene medizinische Versorgung erhalten. Dr. Bernard Thill Präsident der „Médecins du Monde“

Mit Blick auf die bevorstehenden Parlamentswahlen spricht sich „Médecins du Monde“ in seinen Empfehlungen für die Einführung eines inklusiveren Krankenversicherungssystems in Luxemburg aus. „Die CUSS braucht eine legale Basis. Sie ist ein wichtiger Schritt im Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit, aber sie muss wirklich universell werden. Für uns als Ärzte ist es nicht hinnehmbar, dass Menschen auf der Straße sterben, weil sie keine angemessene medizinische Versorgung erhalten“, unterstreicht Dr. Thill.

Lesen Sie auch:Trotz Arbeit auf der Straße

Eine Unterredung mit den Ministerien für Gesundheit und Soziale Sicherheit sei für den 10. Juli vorgesehen. Eine Bewertung der CUSS hätte derweil bereits Ende 2022 stattfinden sollen.