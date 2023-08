Umstrittene Wahlberichterstattung bei RTL

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Der Schlagabtausch passierte in der letzten Chamber-Woche, am Rande einer Debatte zur Finanzierung des Radios 100,7. Ob er wirklich gesagt habe, der Radiosender sei nicht politisch neutral, hatte Djuna Bernard (Déi Gréng) Fernand Kartheiser empört gefragt: „Das haben Sie komplett richtig verstanden“, konterte der ADR-Abgeordnete. Seine Partei sei „weit unterrepräsentiert – und nicht nur wir“, setzte er nach.

Lesen Sie auch:

Medienminister: Nicht Fotos zählen, sondern Inhalte

Wie eine gerechte Präsenz politischer Parteien im öffentlichen Radio aussieht, insbesondere während Wahlen, ist Gegenstand eines Gutachtens, das die ALIA kürzlich veröffentlicht hatte. Darin erteilte die Medienaufsicht RTL eine Rüge.

RTL hatte am Vorabend der Gemeindewahl als Studiogast für sein bekanntes Interview-Format „Background“ Transportminister François Bausch von den Grünen ins Studio geladen. Damit habe der Sender einen Tag vor den Gemeindewahlen einer Partei eine Stunde lang Sichtbarkeit gegeben, ohne dass andere Parteien dieselbe Sichtbarkeit gehabt hätten, erklärte ALIA-Präsident Thierry Hoscheit im Radio 100,7.

Die unabhängige ALIA ist dieses Jahr erstmalig für die Kontrolle der Gemeindewahlberichterstattung zuständig; davor war es der Informations- und Pressedienst der Regierung (SIP).

RTL will rechtliche Schritte prüfen

Wie gut sie diese wahrnimmt und wie plausibel ihre Positionen sind, wird sich in Zukunft zeigen. Streit ist programmiert: Denn was ausgewogene Berichterstattung meint, ist nicht einfach zu messen, will man nicht mit Stoppuhr neben dem Radio sitzen. Hoscheit zufolge basieren sich die Kontrollen auf eine „globale Würdigung“. Was heißt das? RTL jedenfalls sieht sich ungerecht behandelt und sein Generaldirektor bestätigt auf „Wort“-Nachfrage, man sei dabei, rechtliche Schritte zu prüfen.

Ein Punkt, der dann womöglich zur Sprache kommt, ist der Reservezeitraum, während dem sich die Radiosender zur Einhaltung konkreter Spielregeln bei der Wahlberichterstattung verpflichten. Sie stehen in den Principes directeurs. Ihnen zufolge lief die Kampagne für die Gemeindewahlen bis Freitag Mitternacht, Bausch aber war zu Gast im „Background“ am Samstag. Im Radio 100,7-Interview sagte Hoscheit selbst: „Es steht nicht so im Text“ – die Kontrolleure argumentieren in ihrem Gutachten mit dem im RTL-Lastenheft festgehaltenen öffentlichen Auftrag.

Es steht so nicht im Text. Thierry Hoscheit ALIA-Verwaltungsratspräsident

Gemeinsame Spielregeln

In den Leitlinien zur Chamber-Wahlberichterstattung dagegen ist die Periode präzise definiert und schließt den Samstag vor dem 8. Oktober explizit mit ein. „Wir haben das so verlangt. Das macht es klarer und ich hoffe, dass wir solche Kontroversen in Zukunft nicht mehr haben werden“, sagt 100,7-Chefredakteur Jean-Claude Franck dem „Wort“. Gleichzeitig müsse die Redaktion die Freiheit behalten, im Rahmen ihrer Programmfreiheit und ihres Informationsauftrags „Aktualität in den Nachrichten frei abzudecken“, betont Franck weiter.

Die Wahl von RTL, Bausch am Wahlvorabend zum Gespräch einzuladen, kommentiert Franck als „unglücklich“. Er verweist für seinen Sender auf das Gesetz von 2022, das den öffentlich-rechtlichen Informationsauftrag definiert und vom Parlament im Sommer 2022 verabschiedet wurde (siehe Kommentar).

Lesen Sie auch:

Wahlberichterstattung beim "Wort": Ein außergewöhnlicher Arbeitstag

Um gleichwohl Missverständnisse während der heißen Wahlkampfphase zu vermeiden, setzt sich die Medienaufsicht mit den Radiostationen und den Parteien zusammen und vereinbart Spielregeln. Sie sollen sicherstellen, dass die Wahlberichterstattung fair und ausgewogen ist, regeln die Ausstrahlung von Werbespots, von freien Tribünen und von Rundtischgesprächen. Was die Berichterstattung zu den Parteien angeht, wird der Zähler praktisch auf null gesetzt: Jede Partei, die mit kompletten Kandidatenlisten antritt, bekommt entsprechend gleiche Sendezeit.

Deutsche Rundfunkanstalten: Abgestufte Chancengleichheit

Im föderalen Deutschland ist die Rechnung für die Bundestagswahl komplizierter: Dort wird nach dem Prinzip der abgestuften Chancengleichheit ermittelt, wie viel Sendezeit den Parteien gemessen an ihren Ergebnissen und dem Wählerzuspruch zukommt. Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sind verpflichtet, ein Konzept ihrer Wahlberichterstattung vorzulegen. Sind Parteien nicht einverstanden oder fühlen sich diskriminiert, können sie beim Rundfunkrat Beschwerde einreichen oder vor Gericht ziehen.

Bei den hiesigen Gemeindewahlen wäre ein solches gewichtetes System aber schwer umsetzbar: Bei 100 Gemeinden können weder alle Kandidaten und Kandidatinnen vorgestellt noch interviewt werden. „Wir prüfen uns ständig intern und versuchen immer, fair und ausgewogen zu berichten“, betont Franck vom 100,7. Dieses Jahr war ein Novum für die politischen Redaktionen die beachtliche Anzahl an „Biergerlëschten“, die keiner Partei angehören.