Tierarzt, Tierärztin: ein (alb-)traumhafter Beruf in Luxemburg?

In Luxemburg mangelt es an ausreichendem Personal, um die zwei- und vierbeinigen Patienten angemessen zu versorgen, meint der Autor.

Immer wieder gehen in den sozialen Medien (wie erst kürzlich in Luxemburg) Beiträge viral, die von der Not und dem Leid unserer Haustiere berichten. Nicht immer, aber oft ist in diesen Beiträgen der tierärztliche Berufsstand eine gern gewählte Zielscheibe oder zumindest ein beliebiger Kollateralschaden.

Weltweit fehlen heute Menschen, die diesen Beruf erlernen können oder ihn nach erfolgreichem Studium dann auch ausüben. Die Gründe hierfür sind vielschichtig und nicht so einfach nachzuvollziehen.

Das Berufsbild des Tierarztes hat sich in den vergangenen 260 Jahren gewandelt (erste Tierärztliche Hochschule 1761 in Lyon). Von den exklusiv Nutztiere behandelnden Landtierärzten bis zum Fachtierarzt mit höchster Spezialisierung war es ein langer Weg. Dieser Befund spiegelt sich auch in den Luxemburger Statistiken wider. 177 Tierärzte und -ärztinnen arbeiten im Bereich der sogenannten Haus- und Heimtiere, 49 im Bereich der landwirtschaftlichen Nutztiere und rund 23 kümmern sich um Pferde, wobei die Arbeitsbereiche bei einigen Tierärzten und -ärztinnen fließend ineinander übergehen. Hinzu kommen noch rund 50 Tierärzte/-ärztinnen in staatlichen Verwaltungen und in der Privatwirtschaft. Wir reden hier also von knapp 300 Tierärzten in Luxemburg. Diesen stehen, zum Vergleich, rund 3.000 Humanmediziner in Luxemburg gegenüber, ein Verhältnis von eins zu zehn. Unser Tierbestand, Nutztiere und Heimtiere zusammengenommen, überschreitet aber dieses Verhältnis bei Weitem. Hier muss man eher von rund 400.000 vier- und zweibeinigen Patienten ausgehen, im Vergleich zu knapp 700.000 Einwohnern.

Beim Humanmediziner geht man in der OECD von einem durchschnittlichen Verhältnis von 3,8 Medizinern pro 1.000 Einwohner aus. In der Tiermedizin liegen wir aktuell in Luxemburg eher bei einem Verhältnis von 0,75 pro 1.000 Patienten. Da aber viele Tierärzte aus diversen Gründen nur Teilzeit arbeiten, ist diese Zahl noch deutlich zu positiv angesetzt.

Die Analysen weltweit zeigen, dass sich der Berufsstand stark feminisiert hat. An manchen Hochschulen in Europa erreicht die Quote von weiblichen Studierenden im Semester nahezu 100 Prozent. In Luxemburg stehen 100 Tierärzten rund 200 Tierärztinnen gegenüber. Dies führt, bedingt durch die Art der Berufsausübung, das Verletzungsrisiko, das Infektionsrisiko (Zoonosen) und im Großtierbereich durch physisch schwere Arbeit, dazu, dass viele Tierärztinnen zu gewissen Zeiten Pausen einlegen beziehungsweise von der Arbeitsmedizin dazu gezwungen werden. Diese Arbeitskräfte fehlen dementsprechend zusätzlich auf dem Arbeitsmarkt.

Somit kann man davon ausgehen, dass in Luxemburg nur rund 100 bis 110 Tierärztinnen permanent und in Vollzeit kurativ tätig sind.

Physische und psychische Belastung

Dies führt zwangsläufig zu einer Arbeitsüberlastung. Wer von Arbeitsüberlastung spricht, weiß, dass dies oft und gerne, wie in allen Berufen, zu negativem Stress führen kann. Dazu gesellt sich zuerst ein Gefühl der Übermüdung und dann der Überlastung, das schlussendlich in ein Burn-out-Syndrom mündet. Kommt dann noch unkontrollierbare Hetze in den sozialen Medien hinzu, so führt dies nicht selten zum Kollaps.

In einer Studie von 2016 wurde in Deutschland festgestellt: "32,1 Prozent (n = 1.001) der Tierärzte zeigten ein erhöhtes Suizidrisiko, während dies nur bei 6,6 Prozent (n = 130) der Allgemeinbevölkerung zu finden war. Klinisch relevante Depressionssymptome wurden bei 27,8 Prozent (n = 866) der Tierärzte gefunden, in der Allgemeinbevölkerung waren es nur vier Prozent (n = 79)." (1)

Tierärzte haben weltweit gesehen das größte Selbstmordrisiko aller Berufsgruppen, noch vor Ärzten und Zahnärzten. Mehrere große Studien werden deswegen weltweit durchgeführt, ohne bisher alle Ursachen und vor allem Lösungsansätze präsentieren zu können.

Liegt es daran, dass dieser Beruf sehr oft mit dem Tod verbunden ist (Euthanasie), dass man oft zwar behandeln möchte und könnte, es aber aus ökonomischen Gründen nicht darf? Ist es der Erfolgsdruck, der von einem praktischen Tierarzt verlangt, alles zu wissen und durchzuführen, was sich bei Humanmedizinern auf vier bis zehn Fachgebiete erstreckt? Ist es die fehlende Priorisierung des eigenen Lebens, das latente schlechte Gewissen, nicht 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche helfen zu können, wie es die Gesellschaft zu fordern scheint? Tausende von Gründen können hier mitspielen und summieren sich zu einem Gift, dessen Dosis schlussendlich zum Tode führt.

Aus Selbstschutz kann es dann oft zu Situationen kommen, die einem Außenstehenden „herzlos“ und „kommerziell“ erscheinen mögen. Die Diskussion um den „tiers payant“ in der Humanmedizin verstärkt in Luxemburg noch diesen Druck. Müssen die Tierärzte sich in Zukunft schämen, wenn sie am Ende der Sprechstunde bei einem Patientenbesitzer abrechnen wollen, der heute schon nicht mehr weiß, was in der Humanmedizin die realen Labor-, Medikamenten- und Hospitalisationskosten sind? Auch rechnet der Staat in der tierärztlichen Praxis immer mit ab, da im Gegensatz zur Humanmedizin die Tiermedizin mit 16 Prozent voll mehrwertsteuerpflichtig ist.

Müsste der Tierarzt dies alles nicht aus reiner Tierliebe und purem Altruismus machen? Hat er oder sie ein „Bac plus 6“, oft ergänzt von einem Doktorat und einer Spezialisierung (hier sind leicht noch einmal sechs Jahre hinzuzurechnen) gemacht und ein enormes Wissen kumuliert, um dann gesagt zu bekommen: „Sie wollen ja nur mein Geld!“, obwohl er oder sie eine dem neuesten Stand der Medizin entsprechende Therapie vorgeschlagen hat?

Dies alles führt im nahen Ausland dazu, dass oft überhaupt kein tierärztlicher Notdienst angeboten wird. Im rund eine Million Einwohner zählenden Saarland zum Beispiel gibt es nur noch eine einzige Tierklinik, die 24 Stunden geöffnet ist, und keinen flächendeckenden Notdienst durch Praxen.

Den Beruf des Veterinärs attraktiver gestalten

In Luxemburg haben wir aktuell zwei Tierkliniken (ganztags, sieben Tage die Woche) bei knapp 700.000 Einwohnern und einen flächendeckenden Notdienst mit zwei Praxen (von 8 bis 24 Uhr, sieben Tage die Woche), vergleichbar mit den „Maisons médicales“ in der Humanmedizin. Allein dieses System bindet aber schon, über 24 Stunden gesehen, mindestens 16 Tierärzte in Vollzeit im Heimtierbereich, wobei natürlich keiner im Urlaub oder krank sein, geschweige denn private oder familiäre Termine haben darf. Dass eine solche Logistik langfristig nicht Bestand haben kann, die schon allein 15 Prozent ihrer menschlichen Ressourcen verbraucht, um einen als gerade noch ausreichend empfundenen Notdienst zu garantieren, ist nicht verwunderlich. Noch weniger verwunderlich ist, dass die Aussichten auf einen solchen Arbeitsalltag so manchen zukünftigen Kollegen vor der Berufswahl zurückschrecken lässt.

Dass bei einem solchen Fachkräftemangel die Idee eines Hausbesuches zu jeder Tages- und Nachtzeit nur noch ein frommer Wunsch sein muss, sollte jedem logisch denkenden Menschen klar sein.

Welcher Ausweg bietet sich nun aus solch einer Lage? Ein Mangel an Tierärzten herrscht europaweit. Außereuropäische Qualifikationen werden oft nicht anerkannt. Mehr menschengerechte Arbeitszeiten, die sich dann aber vielleicht nicht mit den Ansprüchen der Tierhalter decken? Substanzielle staatliche Hilfe bei Logistik und Niederlassung wäre notwendig. Tierärzte bekommen von keinem Ministerium auch nur die geringste Investitionshilfe! Die „Maisons médicales“ im Humanbereich werden auf der Ebene von Infrastruktur, Finanzen und Personal massiv vonseiten der öffentlichen Hand unterstützt, warum nicht auch der tierärztliche Notdienst? Sollte der Tierschutzgedanke uns dies nicht wert sein?

Wirksamer Tierschutz in Luxemburg und Europa geht nur mit einer guten Tiermedizin und mit ausgeglichenen Tiermedizinern. Dies impliziert einen respektvollen Umgang zwischen allen Beteiligten. In Luxemburg liegt aus den oben genannten Gründen noch ein weiter Weg vor uns.

* Der Autor ist Präsident der Association des Médecins Vétérinaires du Grand-Duché de Luxembourg (AMVL).

(1) Quelle: DTBL_07_2020