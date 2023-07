Tatta Tom: Stadt Esch verweigert Auskunft zu Dragqueen-Lesung

Share this with email

Über zwei Wochen ist es her, da rief ADR-Zentrum-Kandidat Tom Weidig in den sozialen Medien dazu auf, „Kommentare“ auf einem Posting der Bibliothek Esch zu hinterlassen - „ohne persönlich zu werden“, so der Wortlaut. Der Grund: Die Bibliothek organisierte im Kontext der Luxembourg Pride Dragqueen-Lesungen in ihren Räumlichkeiten. Eine der eingeladenen Dragqueens ist der Travestie-Künstler Tom Hecker, bekannt unter dem Namen „Tatta Tom“. Als „LGBTQ2*-Propaganda“ verschrie Weidig die Veranstaltung. Was dem Aufruf Weidigs folgte: über 400 Hass-Kommentare unter dem Posting der Escher Bibliothek.

Die ersten Solidaritätsbekundungen seitens der Politik gab es bereits am Tag selbst. Über die vergangenen zwei Wochen hat die Aufregung rund um die Dragqueen-Lesungen auch medial ihren Niederschlag gefunden. Hass im Netz, Homophobie, politisch motivierter Angriff - hier nur einige Stichwörter rund um das Thema. Warum sich nun die Bibliothéik Esch dazu entschied, Dragqueen-Lesungen zu organisieren, wie diese pädagogisch aufbereitet wurden, wer darüber entscheidet und ob die Anfeindungen im Zuge dieser Art Veranstaltung in anderen europäischen Großstädten in Betracht gezogen wurden, dazu hat sich die Bibliothek öffentlich nicht geäußert.

Nach zwei Wochen eine Antwort - die keine ist

Auf eine Nachfrage des „Luxemburger Wort“ zu dem Thema, ließ die Stadt Esch mehrere Kontaktversuche unbeantwortet. Auf eine erste Anfrage an die Bibliothéik Esch vom 13. Juli dieses Jahres verwies eine Mitarbeiterin der Bibliothek einen Tag später noch in einer E-Mail darauf, die Anfrage sei an die Presseabteilung der Stadt Esch weitergeleitet worden. „Alle Presseanfragen werden von den Relations publiques in Absprache mit dem Schöffenrat beantwortet“, so die Antwort.

Diese blieb eine Woche unbeantwortet, auch nach einer wiederholten Kontaktaufnahme über das Kontaktformular der Stadt Esch. Eine dritte Anfrage, am 21. Juli direkt an eine Mitarbeiterin der Presseabteilung gerichtet, mit Bürgermeister Georges Mischo (CSV) in Cc, führte zu einer Antwort. Allerdings ohne auf die konkreten Fragen des „Luxemburger Wort“ rund um die Dragqueen-Lesungen einzugehen. Hier ein Ausschnitt aus dem Fragenkatalog, der über fast 20 Fragen zur Veranstaltung beinhaltet:

Auszug aus der Presseanfrage vom „Luxemburger Wort“ vom 13. Juli 2023 Wie sind Sie auf die Idee gekommen (Dragqueen-Lesungen zu veranstalten)? Wer hat den Anstoß dafür gegeben? Was ist das Ziel solcher Lesungen? Wie alt sind die Kinder, die zu diesen Lesungen erscheinen? Wer regelt das Programm und die Inhalte, die dort vorgelesen werden? Die eingeladene Dragqueen oder bestimmt die Bibliothek die Inhalte? Wie unterscheidet sich das pädagogische Programm für die Über-Sechsjährigen von dem der Über-Zehnjährigen inhaltlich?

Die Antwort der Stadt Esch auf den Fragenkatalog: Eine Pressemitteilung der Stadt Esch vom 13. Juli im Anhang zu der Polemik rund um die Dragqueen-Lesungen und ein Verweis auf einen Antrag des Schöffenrats vom 14. Juli. Darin wird unterstrichen, „wie wichtig der Kampf gegen alle Formen von Diskriminierung, Stigmatisierung und Aufruf zum Hass, basierend auf der sexuellen Orientierung der Menschen, ist“. In der zwölfzeiligen Pressemitteilung der Stadt Esch wird ebenso darauf verwiesen, Esch sei „aufgrund seiner Geschichte eine offene und tolerante Stadt“.

Nachdem das „Luxemburger Wort“ die Mitarbeiterin der Presseabteilung am selben Tag noch darauf aufmerksam machte, dass die gelieferten Informationen nicht im Zusammenhang mit der Presseanfrage in Verbindung stehen, blieb auch diese Nachricht bis zum 31. Juli unbeantwortet.