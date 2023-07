Sven Clement und Mandy Arendt sind Spitzenkandidaten der Piraten im Zentrum

Share this with email

Am Freitagabend hat die Piratepartei ihre 21 Kandidaten für den Bezirk Zentrum in Colmar-Berg vorgestellt. Angeführt wird die Liste von einem paritätisch besetzten Spitzenduo: Sven Clement und Mandy Arendt. Die zehn Kandidatinnen und elf Kandidaten würden sowohl regional als auch sozioökonomisch ein breites Spektrum an Profilen abdecken, heißt es.

Der älteste Kandidat ist 69 Jahre alt, die jüngste Kandidatin 18. Das Durchschnittsalter liegt bei 41 Jahren. Fünf Piraten und Piratinnen haben die doppelte Nationalität.

Ins Rennen geschickt werden:

Sven Clement (34, Abgeordneter und Unternehmer), Mandy Arendt (27, Bürgermeisterin und Erzieherin), Lucy Agostini (18, Schülerin), Gabriel Bleser (52, Anwalt), Kim Chang Hoffmann (38, Juristin), Nadine Do Carmo Freitas (32, Juristin), Josiane Engel (30, parlamentarische Mitarbeiterin), Mathis Godefroid (24, Gemeinderat, Student und Gewerkschaftler), Jean Heuschling (61, Industrieingenieur), Michel Karp (61, Anwalt), Tommy Klein (38, politischer Berater), Marcel Laschette (69, Rentner), Rebecca Lau (28, parlamentarische Mitarbeiterin), Dr. Boris Liedtke (54, Akademiker), Jil Michels (39, freiberufliche Schönheitspflegerin), Jelena Mijatovic (36, Angestellte und Start-up-Gründerin), Na Shi-Bic (49, Senior Advisor of International Affairs, Chambre de Commerce), Jo Wampach (41, Informatiker), Jerry Weyer (37, Digitaler Unternehmer), Thierry Zoller (44, Chief Information Security Officer), Roberta Züge (50, Tierärztin).