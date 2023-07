Süden: Déi Lénk gehen mit vier Spitzenkandidaten ins Rennen

Mit dem fast selben Spitzen-Quartett will die Partei ihren Sitz im Süden verteidigen. Eine Abgeordnete rutscht auf der Wahlliste nach hinten.

Déi Lénk stellten am Dienstag nach den Bezirken Osten und Zentrum ihre 23 Kandidatinnen und Kandidaten für den Süden vor. Foto: Foto: Déi Lénk

Nach dem Osten und dem Zentrum haben Déi Lénk am Dienstag ihre Wahlliste für den Bezirk Süden kommuniziert. Wie 2018 tritt die Partei mit vier Spitzenkandidaten an - und zwar fast genau mit derselben Aufstellung wie damals: der ehemalige Abgeordnete Marc Baum (45, Esch/Alzette), die Co-Sprecher von Déi Lénk und Gemeinderäte Carole Thomas (32, Düdelingen) und Gary Diderich (40, Differdingen) stehen wieder an der Spitze der Wahlliste.

Die Abgeordnete Myriam Cecchetti (57, Sassenheim) muss sich dieses Jahr allerdings mit einem Listenplatz begnügen, nachdem sie 2018 Teil der vier Spitzenkandidaten war. Ihren Platz im Spitzen-Quartett übernimmt Line Wies (35, Esch/Alzette), die im Juni bei den Gemeindewahlen in Esch angetreten war und den Einzug in den Gemeinderat verpasste.

Generell besteht die Wahlliste aus zwölf Frauen und elf Männern. Der Altersdurchschnitt liegt bei 41 Jahren. Mit fast sechs Prozent gewannen Déi Lénk 2018 im Süden einen ihrer zwei Sitze in der Chamber.

Die weiteren Kandidaten auf der Süd-Liste von Déi Lénk sind: Patrizia Arendt (62, Sassenheim), Samuel Baum (29, Esch/Alzette), Laurent Biltgen (51, Esch/Alzette), Nina Biren (31, Esch/Alzette), Aldin Civovic (33, Schifflingen), Sónia Da Silva Neves (46, Petingen), Thessy Erpelding (57, Düdelingen), Sofia Fernandes Duarte (39, Habscht), André Filipe Marques Pereira (28, Bettemburg), Mara Martins (24, Düdelingen), Tania Mousel (33, Beles), Ben Muller (25, Rodingen), Linda Ortolani (44, Esch/Alzette), José Piscitelli (65, Beles), Fiorella Spada (60, Differdingen), Andrea Spigarelli (43, Schifflingen), Alija Suljic (27, Kopstal), Eric Weirich (39, Differdingen).