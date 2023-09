„Staatsrat passt nicht in eine moderne Demokratie“

Share this with email

Der Standpunkt der Jonk Gréng ist unmissverständlich: „In seiner aktuellen Form passt der Staatsrat nicht in eine moderne Demokratie.“ Die Jung-Grünen knüpfen damit an die Kritik, die die Hohe Körperschaft zuletzt aufgrund vermeintlicher Interessenkonflikte einzelner Mitglieder erntete. Und erst am Montag äußerte die grüne Spitzenkandidatin Bedenken an der Arbeitsweise des Staatsrates geäußert. In einem „Quotidien“-Interview wies Sam Tanson auf die teils langen Fristen hin, ehe ein Gutachten vorliege und plädierte für maximal fünf Monate zwischen dem Depot einer Gesetzvorlage und deren Begutachtung.

Déi Jonk Gréng, die gestern ihre neun Prioritäten für die Chamberwahlen präsentierten, erwarten sich eine „tief greifende Debatte über die Zukunft des Staatsrates“. Bestandteil dieser Debatte soll die Beschleunigung der Arbeit sein – durch Festlegung von Fristen und personelle Aufstockung -, die Diversifizierung und die Entpolitisierung der Besetzung, indem die Nominierung unter anderem nicht nach parteipolitischen Aspekten erfolgt, sowie die „einsehbare Offenlegung von potenziellen Interessenkonflikten“ noch vor der Ernennung der Räte.

Die Grünen selbst schlagen in ihrem Wahlprogramm die Überarbeitung des Gesetzes zum Staatsrat vor. So sollen die Mitglieder in einem öffentlichen Hearing nominiert werden, wobei sowohl die Genderparität als auch der Parteienproporz berücksichtigt werden.