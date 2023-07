So will es Fokus in die Chamber schaffen

Share this with email

Als “flotten Exercice fir ze léieren”, so Generalsekretär Gary Kneip, hakt Fokus die Kommunalwahlen ab. In drei Gemeinden bot die junge Partei am 11. Juni Listen auf. Nun liegt der Fokus auf den Chamberwahlen, die an diesem Samstag bereits zum zweiten Mal Gegenstand eines Parteitages sind. Auch wenn der lokale Urnengang bescheiden ausfiel, gibt sich die Partei um Präsident Marc Ruppert - „Wir wollen im Oktober ein gutes Resultat anstreben“ - und Spitzenkandidat Frank Engel - „Ich will diese Wahlen gewinnen“ – mit Blick auf den 8. Oktober zuversichtlich.

Wenn man Veränderung will, muss man andere Leute wählen. Frank Engel Spitzenkandidat

„Wenn man Veränderung will, muss man andere Leute wählen. Leute mit Leidenschaft, die ein ehrliches und mutiges Programm vorschlagen“, definiert Engel die Daseinsberechtigung seiner Partei in der politischen Landschaft. An diesem Programm nehmen die Anwesenden – Fokus zählt laut Ruppert 250 Mitglieder und Sympathisanten – einstimmig eine Reihe von Änderungen vor, darunter ein Antrag, mit dem ein Gesetzvorschlag zur Trennung von Abgeordnetenmandat und Bürgermeisteramt lanciert wird.

Für Frank Engel, der sich in rhetorischer Hochform präsentiert, muss denn auch Schluss sein mit dem „lamentablen Kumul“ – umso mehr, als es die „députés-maires“ nie geschafft hätten, lokale Herausforderungen durch entsprechende legislative Vorstöße zu bewältigen, beispielsweise im Wohnungsbau. Fokus schlägt im Logement eine „emphyteotische Offensive“ mit 25.000 Wohnungen vor, gegebenenfalls durch Perimetererweiterung, und eine Steuer, „die das doppelte des statistischen Mehrwerts der letzten zehn Jahre“ ausmacht, sollte Bauland zu rein spekulativen Zwecken erworben werden.

Tiefgreifende Umgestaltung des Wahlsystems

Über die Abschaffung der Doppelmandate hinaus will Fokus das Wahlsystem tiefgreifend umgestalten, mit der Direktwahl von Bürgermeister und Premierminister, vier Abgeordneten, die im Ausland lebende Luxemburger sind, und der mittelfristigen Beteiligung der EU-Ausländer an den Parlamentswahlen – trotz Referendum aus 2015 müsse eine respektvolle Diskussion darüber möglich sein, meint der Spitzenkandidat.

Viele Spitzenkandidaten Frank Engel steht seit Mai 2022 als nationaler Spitzenkandidat fest. Um ihn herum gesellen sich in den vier Bezirken elf weitere, regionale Spitzenkandidaten: Anne Winter und Jeff Steichen (Norden), Sandra Bilic Klaty und Jacques Linster (Osten), Anne Lecuit, Mady Lietz, Gary Kneip und Luc Majerus (Süden), Micky Maller, Cédric Bellwald und Marc Ruppert (Zentrum). Die restlichen 48 Kandidaten werden bis zum Depot der Listen am 9. August präsentiert; zu ihnen gehört Bim Diederich, Ex-Bürgermeister von Colmar-Berg und früherer LSAP-Abgeordneter.

Der nationale Spitzenkandidat Frank Engel mit den regionalen Spitzenleuten Marc Ruppert, Micky Maller, Cédric Bellwald, Mady Lietz, Gary Kneip, Anne Lecuit, Luc Majerus, Jacques Linster, Sandra Bilic Klaty, Jeff Steichen und Anne Winter (v.l.n.r.). Foto: Alain Piron

Respekt fordert er auch im Umgang mit der politischen Konkurrenz ein; das Grünen-Bashing ekele ihn bisweilen an. Kritische Töne sendet Engel dennoch an die Adresse seiner früheren politischen Heimat; CSV-Spitzenkandidat Luc Frieden „irrlichtert“ mit seinem Weniger-Steuern-für-alle-Vorstoß. Das sei nicht nachhaltig, kritisiert Engel den einstigen Finanzminister und gibt zu bedenken, dass dies mit einem Wachstum von rund 75.000 Einwohner je Legislaturperiode einhergehe. Dem stellt Fokus „Wachstum löst keine Probleme. Mut zur Veränderung tut es.“ als Wahlkampf-Motto entgegen.

Das gibt es nur bei Fokus. Frank Engel Spitzenkandidat

Veränderungsbedarf sieht die Partei bei Bildung und Betreuung mit einem Nein zur Schulpflichtverlängerung bis 18 Jahre, der Einführung eines neunmonatigen Bürgerdienstes und einer Elternzeit von 80 Prozent bei vollem Lohnausgleich, sowie Zehn-Jahresplänen, in denen die Leitlinien der Schule längerfristig definiert werden.

Parteipräsident Marc Ruppert will die Schule längerfristig ausrichten, mit Zehn-Jahresplänen. Foto: Alain Piron

„Wir schlagen gangbare Lösungen vor“, resümiert Präsident Marc Ruppert die Vorgehensweise seiner Partei. Dazu gehört in der Steuerpolitik die Abschaffung der Steuerklasse 1A und die Steuerbefreiung des Mindestlohnes; auch „ein durch Erbschaft notwendiger Immobilienverkauf wird von der Besteuerung befreit“.

Zu den Programm-Kernpunkten zählen zudem ein sozialer Index, die finanzielle Hilfe bei der häuslichen Betreuung von Pflegebedürftigen, die Gleichbehandlung von Kreditnehmern und, generell, die Stärkung der Chamber. Die Politik dürfe nicht länger von Partikularinteressen, insbesondere durch die CGFP, getrieben werden, nimmt Frank Engel die Staatsbeamtengewerkschaft ins Visier.