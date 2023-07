So mühselig verlief der Weg bis zum Agrargesetz

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Die Lebensmittelproduzenten hierzulande sind besorgt. Sogar pessimistisch. Einer der Gründe dafür: das neue Agrargesetz, laut einer vom Landwirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen Studie. An dem Gesetz lässt sich jedoch nicht mehr rütteln. Denn am Donnerstag passierte das Agrargesetz die Abstimmungshürde. Sogar einstimmig. Und das drei Jahre, nachdem sich die 27 EU-Agrarminister auf eine Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) verständigt hatten. Zuvor hatten die Verhandlungen wiederum drei Jahre gedauert.

Seit Herbst 2021 arbeitet Luxemburg nun an deren Umsetzung in Form eines nationalen Strategieplans. Was mit den öffentlichen Konsultationen im Herbst 2021 mit dem heimischen Sektor unter dem damaligen Minister Romain Schneider (LSAP) begonnen hatte, vollendet der aktuelle Landwirtschaftsminister Claude Haagen (LSAP). Dieser beerbte Schneider, nachdem der damalige Minister aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war.

Das Gesetz über die legislative Ziellinie zu bringen, entpuppte sich für Haagen als schweres Erbe. Denn die heimische Landwirtschaft stellte sich immer wieder quer gegen den Gesetzestext. Und erzwang dabei zu Beginn des Jahres einen Agrargipfel mit Regierungsvertretern. Wie die oben genannte Studie zeigt: Die Besorgnisse rund um das neue Gesetz bleiben. Und das, obwohl bereits seit einem Jahr an dem Text getüftelt wird.

Eine Aktion, bei der im letzten September zwischen 300 und 400 Kreuze mit rotem Stiefel entlang der Straßen aufgerichtet wurden, sollte auf die Existenzangst der jungen Bauern aufmerksam machen. Foto: Guy Jallay

Jährlich 110 Millionen Euro für Luxemburg

Doch warum braucht Luxemburg nun ein neues Agrargesetz? Der Text basiert auf der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU, die 1962 eingeführt wurde. Die GAP ist eine gemeinsame Politik für alle EU-Mitgliedstaaten, die aus Mitteln des EU-Haushalts finanziert wird. Sie wird im Laufe der Jahre an die Bedürfnisse, die wirtschaftlichen Begebenheiten und die Bedürfnisse der Bürger angepasst. Sie gilt für eine Dauer von sieben Jahren, um den Landwirten mehr Planbarkeit zu bieten. Die GAP sorgt für angemessene Einkommen der Landwirte, regelt den Kampf gegen den Klimawandel und den Zugang für Bürger zu erschwinglichen Lebensmitteln. Und bestimmt, wer welche Direktzahlungen für was bekommt. Luxemburg muss die GAP auf nationaler Ebene umsetzen. Dafür ist das Agrargesetz notwendig.

Lesen Sie auch:Bald will niemand mehr Bauer werden

Durch das Gesetz sollen nun jährlich 110 Millionen Euro in die heimische Landwirtschaft aus Brüssel fließen. Das gesamte EU-Agrarbudget für die Jahre 2021 bis 2027, also der Geltungsdauer der neuen GAP, hat ein Gesamtvolumen von etwa 390 Milliarden. Für die Jahre 2023 bis 2027, für den Zeitraum also, in dem die Reform wirklich greift, liegt das Finanzvolumen bei 270 Milliarden Euro.

Ein steiniger Weg hin zum fertigen Gesetz

25 Prozent der Direktzahlungen aus Brüssel stammen aus der sogenannten ersten Säule an ökologischen Auflagen. Durch diese sogenannten Eco-Schemes soll der ökologische Wandel der Landwirtschaft beschleunigt und ein Anreiz für die Landwirte geschaffen werden, ihre Gesamtemissionen zu verringern. Mit dem Ziel, die Biodiversität und das Tierwohl zu verbessern. Das 600 Seiten schwere Dokument orientiert sich dementsprechend an den Zielen des europäischen Green Deals und der Farm-to-Fork-Strategie.

Lesen Sie auch:CSV vermisst den „großen Wurf“

Mit dem Agrargesetz, das am Donnerstag in der Chamber angenommen wurde, setzt Luxemburg die Maßnahmen der GAP auf nationaler Ebene um und setzt damit die Rahmenbedingungen für die heimische Landwirtschaft bis 2027.

Erst im Januar vorigen Jahres hatte Luxemburg seinen Vorschlag zum nationalen GAP-Strategieplan an die Europäische Kommission geschickt. Daraufhin lud im April die Kommission Luxemburg ein, die nationalen Ambitionen nochmal neu zu überprüfen. Im August fand sich die überarbeitete Version dann wieder in Brüssel ein. Die offizielle Zustimmung der EU-Kommission folgte dann im September 2022. Was politisch allerdings auf nationaler Ebene zwischendurch passierte, beeinflusste die finale Version des Agrargesetzes. Landwirtschaftsminister Haagen gerät nämlich immer wieder unter Beschuss.

Xavier Bettel (r.) und Claude Haagen (m.) empfangen den Vorsitzenden der Landwirtschaftskammer, Guy Feyder, beim Agrargipfel. Foto: Gerry Huberty

Claude Haagen musste nach Protesten einlenken

Grüne Kreuze mit roten Stiefeln entlang der Straßen - mit dieser Protestaktion der Landjugend a Jongbaueren war der Warnschuss im September 2022 abgefeuert. Die Jungbauern fühlten sich „nicht ernst genommen“, teilten sie dem Minister öffentlich mit. Der Ausgangspunkt: das Agrargesetz und „die Art und Weise, wie das Gesetz zustande gekommen ist“, so die Jungbauern. Sie forderten damals einen Agrargipfel mit Regierungsmitgliedern ein. Insbesondere aufgrund der Artikel 6 und 7 des Gesetzes, die die Einführung einer Genehmigung zur Vergrößerung des Viehbestandes und eine Deckelung des Viehbestandes vorsah. Ebenso mit der Lockerung für den Zugang zum Beruf und der ungerechten Entlohnung für Dienste, die eine umwelt- und klimafreundliche Landwirtschaft leistet, waren die Jungbauern nicht zufrieden.

Im Januar 2023 kam es dann zu dem erzwungenen Gipfel. Das Resultat: eine Aufwertung des Berufs über eine Mindestausbildung, die Neueinsteiger absolvieren müssen, um zum Beruf zu gelangen, Förderungen von Jungbauern und zwei Jahre Berufserfahrung in der Landwirtschaft für Quereinsteiger. Was die Artikel 6 und 7 anbelangt, so lenkte Claude Haagen ein und beschloss, Betriebe, die sich vergrößern wollen, einem Monitoring-System zu unterziehen, um ihre Ammoniak-Emissionswerte zu prüfen, bevor sie eine Genehmigung erhalten. Zudem versprach die Regierung die Einführung eines regelmäßigen Zukunftstischs Landwirtschaft. Was die Landwirte zufriedenstellte.

Lesen Sie auch:Jungbauern zufrieden mit geändertem Agrargesetz

Im Februar dann der nächste Paukenschlag: das Gutachten des Staatsrats zum neuen Agrargesetz. Ihr Urteil: 22 formelle Einwände, die es nun für das Landwirtschaftsministerium nachzubessern gab. Das überarbeitete Gesetz konnte dennoch am Donnerstag in der Chamber die Abstimmungshürde einstimmig passieren. Trotz Vorbehalten, die von den Abgeordneten im Rahmen der Debatte zum Gesetz zum Ausdruck kamen, der Text sei „ein Gesetz der verpassten Chancen“.