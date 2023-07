„Serge Tonnar war nie Kandidat, für uns Kandidat zu sein“

Tonnar soll auch ohne Listenplatz aktiv an der Wahlkampgne beteiligt werden, kündigten Déi Lénk am Mittwoch an. Foto: Claude Piscitelli

Seit Monaten lag eine potenzielle Kandidatur des Künstlers Serge Tonnar für Déi Lénk bei den Chamberwahlen im Raum. Bereits bei den Gemeindewahlen war Tonnar in der Gemeinde Mersch als Kandidat gehandelt worden. Dem Sänger gelang es allerdings nicht, eine Wahlliste in seiner Gemeinde aufzustellen, so die Begründung von Déi Lénk.

Nun steht fest: Serge Tonnar wird auch bei den Chamberwahlen nicht für Déi Lénk kandidieren. Im Laufe der Woche kommunizierte die Partei ihre Wahlliste für den Bezirk Zentrum - ohne Tonnar. Bei der Vorstellung des Wahlprogramms von Déi Lénk am Mittwochvormittag teilte die Partei mit, warum der Musiker nicht auf der Wahlliste zu finden sei.

Tonnar soll bei der Wahlkampagne von Déi Lénk aktiv mitwirken

„Serge Tonnar war nie Kandidat, um für uns Kandidat zu sein“, kommentierte der ehemalige Abgeordnete Marc Baum. „Außer bei einzelnen Medien, die probiert haben, es so darzustellen, war es nie eine Frage für uns.“ Tonnar arbeite aktiv in der Partei als Mitglied der Nationalkoordination mit und werde sich auch im Zuge der Wahlkampagne von Déi Lénk immer wieder zu Wort melden, so Baum.

Er hat die Gefahr erkannt, dass seine Lieder als Déi Lénk-Lieder angesehen werden. Marc Baum Déi Lénk

Allerdings hätte Tonnar Vorbehalte hinsichtlich seiner Tätigkeit als Musiker gehabt. „Er hat die Gefahr erkannt, dass seine Lieder als Déi Lénk-Lieder angesehen werden. Das riskierte, ihm im Weg zu stehen“, so die Erklärung von Marc Baum. Nach „langen Gesprächen und Überlegungen“ sei der Musiker zu dem Schluss gekommen, dass der schwierige Spagat zwischen seiner Arbeit und seinem politischen Engagement nicht zu meistern sei.