Schüler in europäischen Schulen schneiden besser ab

Die Schüler in den öffentlichen internationalen Schulen erzielen bessere Ergebnisse im Fach Mathematik als die Schüler in den Luxemburger Schulen, sie haben geradlinigere Bildungsverläufe und weisen weniger schulische Verzögerungen auf. Zu dieser Schlussfolgerung kommt eine erste Vergleichsstudie der Universität Luxemburg (Luxembourg Center for Educational Testing, Lucet) im Auftrag des Bildungsministeriums, die am Freitag vorgestellt wurde.

Eine weitere Feststellung: Die Schüler beider Systeme unterscheiden sich dahingehend, als die Schülerpopulation im öffentlichen internationalen System einen höheren sozio-ökonomischen Status aufweist und zu Hause mehrheitlich Französisch oder Englisch spricht. Die Schüler im Luxemburger System weisen im Schnitt einen niedrigeren sozio-ökonomischen Status auf und sprechen zu Hause mehrheitlich Luxemburgisch und Portugiesisch.

Beschränkungen wegen geringer Schülerzahl

Wegen der vergleichsweise geringen Anzahl an Schülern im internationalen System ergeben sich Beschränkungen beim vergleich beider Systeme, wie Antoine Fischbach, Vizedekan der Fakultät für Geistes-, Erziehungs- und Sozialwissenschaften, hervorhob. Ein Vergleich von Schüler-Untergruppen wie zum Beispiel der Vergleich aufgrund einer Kombination von sozio-ökonomischem und sprachlichem Hintergrund lasse Rückschlüsse über einzelne Schüler zu, aber nicht über das System an sich. „Das Bild, das die Studie zeichnet, ist alles andere als komplett oder final. Es sind erste empirische Ergebnisse, die in den folgenden Jahren zu bestätigen und zu ergänzen sind“, so Fischbach. Die Frage, was die öffentlichen internationalen Schulen bringen, ob sie besser sind, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten.

Der Vergleich im Fach Mathematik ist laut Thomas Lenz, Forscher und Projektmanager, möglich, „weil die Lehrpläne für dieses Fach größere Übereinstimmungen zwischen den beiden Schulangeboten aufweisen als die Lehrpläne für die Sprachen“. Trotz der Übereinstimmungen sei zu beachten, „dass alle Epstan-Aufgaben auf der Grundlage der Bildungsstandards für Schulen des Luxemburger Systems entwickelt wurden und dass einzelne mathematische Konzepte je nach System früher oder später eingeführt werden“.

Schulrückstände in europäischen Schulen weniger ausgeprägt

Die Schüler in den internationalen Schulen weisen weniger häufig eine verzögerte Schullaufbahn auf und wechseln nur selten in das Luxemburger System. Im internationalen Grundschulsystem (Schuljahr 2021/22) haben 98 Prozent von 50 Schülern keinen Schulrückstand im letzten Grundschuljahr, von den 3.754 Schülern im Luxemburger System haben 78 Prozent keinen Rückstand.

In den Sekundarschulen ist das Bild ähnlich. In den internationalen Schulen hat keiner der 37 Schüler der Klasse S6 (2e) einen Rückstand, im traditionellen klassischen Schulsystem haben 85 Prozent von 1.222 Schülern keinen Rückstand, im allgemeinen Sekundarunterricht haben lediglich 41 Prozent der 1.030 2e-Schüler keinen Rückstand.

Die Ergebnisse im Fach Mathematik

Im Fach Mathematik erreichen die Grundschüler (Zyklus 2.1) in den internationalen Schulen bei den Epstan-Ergebnissen einen Mittelwert von 534 Punkten, die Schüler im Luxemburger System kommen auf 513 Punkte, macht einen Unterschied von 21 Punkten. Dieselbe Differenz weisen die Ergebnisse im Zyklus 3.1 auf (497 gegen 477 Punkte) und im Zyklus 4.1 steigt die Differenz auf 39 Punkte (542 gegen 503 Punkte).

Im Secondaire (5e) erreichen die 409 internationalen Schüler bessere Ergebnisse (523 Punkte) als die Schüler im Luxemburger Enseignement général (477 Punkte, 3.712 Schüler) und die Schüler im Luxemburger Préparatoire (401 Punkte, 604 Schüler), allerdings schneiden die 1.818 Schüler im Luxemburger Classique mit 575 Punkten besser ab als die Schüler in den europäischen Klassen.

Die Ergebnisse lassen aufgrund der geringen Schülerzahlen laut Sonja Ugen vom Lucet keine komplexen statistischen Analysen zu. Des Weiteren fehle es noch an quantitativen und qualitativen Daten zum Lernumfeld. Die Erhebung solcher Daten soll Thomas Lenz zufolge in den kommenden anderthalb Jahren erfolgen, „indem Wissenschaftler in die Schulen gehen und sich den Unterricht anschauen und zum Beispiel prüfen, was dort anders gemacht wird als in den Luxemburger Schulen“.

Schüler gezielt in europäische Schulen orientieren

Aus den Ergebnissen zieht die Uni zwei Hauptschlussfolgerungen. Sie spricht sich für eine gezielte Diversifizierung der Zusammensetzung der Schülerschaft an den öffentlichen europäischen Schulen aus. So könnte man versuchen, die im Luxemburger Schulsystem am meisten benachteiligten Schüler gezielt in die europäischen Schulen zu orientieren. Das wären zum Beispiel Schüler mit einem niedrigen sozio-ökonomischem Status oder portugiesischsprachige Schüler.

Es scheint so zu sein, dass Schüler, die in den Luxemburger Schulen Schwierigkeiten haben, ihr Potenzial in den öffentlichen europäischen Schulen besser entwickeln können. Claude Meisch Bildungsminister

Die Uni spricht sich des Weiteren für eine Verbesserung der allgemeinen Kenntnisse von Lehrern und Eltern über die öffentlichen europäischen Schulen aus, „damit die Eltern eine fundierte Entscheidung treffen können“, so Sonja Ugen. Auch sollte man darüber nachdenken, bestimmte Merkmale und Eigenschaften aus dem internationalen System in das Luxemburger System zu übertragen, zum Beispiel einen flexibleren Umgang mit den Sprachen - Stichwort französische Alphabetisierung.

Bildungsminister Claude Meisch (DP) zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen, vor allem was die mathematischen Leistungen der Schüler im öffentlichen europäischen System betrifft. „Es scheint so zu sein, dass Schüler, die in den Luxemburger Schulen Schwierigkeiten haben, ihr Potenzial in den öffentlichen europäischen Schulen besser entwickeln können. Das wurde zumindest im Fach Mathematik klar dokumentiert.“

Gespräche über weitere europäische Schulen laufen

Wenn mehr Schüler in die europäischen Schulen orientiert werden sollen, braucht es zusätzliche Schulangebote. Meisch zufolge laufen Gespräche mit Gemeinden über mögliche weitere Standorte. der Bildungsminister sieht es auch als erwiesen an, dass die französische Alphabetisierung „gut“ für die Schüler sei und machte klar, „dass spätestens in der kommenden Legislatur eine Entscheidung getroffen werden muss, ob und unter welchen Umständen die französische Alphabetisierung hin zu einem flächendeckenden Angebot ausgeweitet werden kann“.

Die Ergebnisse basieren auf den Ergebnissen der Epreuves standardisées (Epstan) und Fragebögen vom Herbst 2022, bei denen Fischbach zufolge die sechs öffentlichen internationalen Schulen das erste Mal auf allen Klassenstufen mitgemacht haben.