Rund 1.200 ukrainische Schüler eingeschrieben

Insgesamt 1.238 ukrainische Jungen und Mädchen waren am 1. September für Regelschulklassen im ganzen Land eingeschrieben, davon 416 in der Grundschule und 822 in der Sekundarstufe, wobei letztere sowohl Klassen der internationalen öffentlichen Schulen als auch der Luxemburger Lyzeen umfasst. Das teilt die Integrationsabteilung im Bildungsministerium auf „Wort“-Nachfrage mit.

Ukrainische Schulkinder und deren Eltern, die Unterstützung benötigen, können diese bei insgesamt 46 ukrainischsprachigen „Médiateurs interculturels“ bekommen. Diese sind sowohl in den Schulen direkt aktiv als auch im Integrationsdienst des Ministeriums.

Wenige Neuzugänge aus der Ukraine

Der Ansturm aus der Ukraine hat sich aber inzwischen gelegt, so war in der Woche vom 28. August beispielsweise kein einziger neuer Schüler registriert, während in der darauffolgenden Woche fünf neue ukrainische Schüler für die Einschulung vorstellig wurden.

Ukrainische Schulkinder und deren Eltern, die Unterstützung benötigen, können diese bei insgesamt 45 ‚Médiateurs interculturels‘ anfragen.

Der größte Anteil der Neuzugänge in den Grundschulen sind Kinder lusophoner Herkunft (Brasilien, Kapverden, Guinea-Bissau) vor ukrainischen Kindern, syrischen und französischen. Auf der Sekundarstufe ist das Bild leicht anders: Dort bildet die größte Gruppe der Neuzugänge Kinder syrischer Nationalität, vor ukrainischen und eritreischen Kindern.

Die meisten Neuanmeldungen aus dem Ausland mit lusophonem Hintergrund

Eine Übersicht aus dem Integrationsdienst, die das „Wort“ angefragt hatte, gruppiert die Neuzugänge wie folgt: Schüler mit lusophonem Hintergrund, Kinder aus der EU und den Nachbarstaaten, Kinder aus Konfliktregionen wie Syrien und Afghanistan, sowie Eritrea, Äthiopien und Somalia, Kinder aus Russland und der Ukraine, sowie aus dem Balkan und aus Ländern Afrikas mit französischem Sprachhintergrund.

Eine besondere Herausforderung für die Schulen und das Ministerium ist das Aufstellen der sogenannten Classes d’accueil (Willkommensklassen) für ausländische Jugendliche, darunter ein Großteil mit Fluchterfahrung. Dieses Schuljahr 2023/24 gehen in der Grundschule 40 an den Start; in den Sekundarschulen werden es insgesamt um die 100 sein (darunter auch Berufsschulklassen), das sind in etwa so viele wie im vorigen Schuljahr.