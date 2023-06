Roy Reding verlässt die ADR

Überglücklich lächelt das Icon, das den Facebook-Eintrag von Roy Reding ziert, mit dem dieser seinen Austritt aus der Alternativ Demokratesch Reformpartei (ADR) auf der sozialen Plattform mitgeteilt hat.

Als Erklärung führt der Abgeordnete an, dass trotz mehr als zehn Jahren Abgeordnetenmandat in der Chamber er von seiner Partei nicht als Kandidat auf der Zentrumsliste aufgestellt worden sei. Das habe es noch nie gegeben, so Reding, der diesen Vorgang als „flagranten Vertrauensentzug“ bewertet.

Ein weiterer Grund dafür, der rechtskonservativen Partei den Rücken zuzukehren, sei der „völkische Diskurs“, der in der „letzten Zeit die Außenerscheinung der ADR“ immer mehr geprägt habe. Dies sei mit seinen eigenen, „fundamental liberalen Ideen“ nicht vereinbar. „Seit Monaten schwelt ein Konflikt im Bezirk Zentrum“, führt Reding gegenüber dem „Wort“ aus. Aber weder die Spitze im Zentrum, mit dem Spitzenduo Tom Weidig und Alex Penning, noch der ADR-Parteipräsident, Fred Keup, hätten diesen Konflikt angesprochen und gemeinsam nach Lösungen gesucht. Er sei nicht der Einzige, der sich wegen des Führungsstils in der Stater ADR entschieden habe, die Partei zu verlassen, betont der Politiker, der auf zwei weitere Parteimitglieder verwies, die im Zentrum nicht mehr dabei seien.

Reding bedankt sich für die Unterstützung, die er von Parteikollegen erhalten habe, etwa als er sich entschied, sich nicht gegen Covid-19 impfen zu lassen, oder als er in erster Instanz strafrechtlich verurteilt wurde. In zweiter Instanz wurde der Abgeordnete und Jurist freigesprochen. Darüber, ob er eine neue politische Heimat gefunden habe, äußerte sich Roy Reding auf Facebook nicht. „Da lasse ich die Journalisten spekulieren“, sagte er dem „Wort“ scherzend. Er sei jedenfalls weiterhin an der Politik interessiert „und ich würde schon gerne wieder in die Chamber einziehen“, so Reding. Ob er Gespräche mit anderen Parteien führe, wollte der Politiker weder bestätigen noch dementieren.