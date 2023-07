Ranking: Wer sind die populärsten Politiker des Landes?

Share this with email

Er ist wieder da. Luc Frieden. Im Politmonitor. Vor zehn Jahren landete er als Minister, der zu dem Zeitpunkt schwer in der Kritik stand, auf Platz 5 (Kompetenz) beziehungsweise Platz 12 (Sympathie). Nun belegt er als CSV-Spitzenkandidat Rang 5, mit einem Popularitätswert von 57 Prozent. Und ist damit die Nummer eins seiner Partei.

Die Nummer eins im Politmonitor ist im Sommer 2023 - wieder - Jean Asselborn (LSAP). Der ewige Außenminister löst Parteikollegin Paulette Lenert auf dem Politmonitor-Thron ab, die seit Sommer 2020 den Platz an der Sonne besetzte. Die nationale Spitzenkandidatin der Sozialisten verliert vier Prozentpunkte, ebenso wie Sven Clement. Der Pirat büßt zum zweiten Mal in Folge an Popularität ein; er bleibt aber bester Oppositions-Deputierter auf Platz 6. Das Spitzentrio vervollständigt, wie gewohnt, Premierminister Xavier Bettel (DP).

Nach zehn Jahren Politmonitor-Abwesenheit landet Luc Frieden als CSV-Spitzenkandidat auf Platz 5. Foto: Gerry Huberty

Große Gewinnerin in den Top Ten ist Lydie Polfer; die DP-Politikerin hat am 11. Juni nicht nur ihren Bürgermeisterstuhl am Knuedler eindrucksvoll verteidigt, sondern legt auch im Politmonitor sechs Punkte zu und rangiert auf Platz 4.

Lydie Polfer (DP) und Serge Wilmes (CSV), die Nummer eins und Nummer zwei am Knuedler, können im Zuge der Kommunalwahlen an Punkten zulegen. Foto: Christophe Olinger

Zumindest im Politmonitor hat auch Serge Wilmes Grund zum Feiern. Mit seinem Vorhaben, Bürgermeister in der Hauptstadt zu werden, ist der ewige Hoffnungsträger der CSV-Partei zwar am 11. Juni gescheitert. Im Popularitäts-Ranking von „Luxemburger Wort“ und RTL kann er sich dennoch in den Top Ten etablieren und verbucht ein Plus von acht Punkten. Mehr Pluspunkte sammelt diesmal nur Corinne Cahen; die Ex-Familienministerin, die ihre politische Laufbahn nun in der Hauptstadt fortsetzt, macht mit einem Zuwachs von zwölf Prozentpunkten einen Sprung auf Platz 13.

Trotz erneuter Verluste bleibt Pirat Sven Clement populärster Abgeordneter der Opposition. Foto: Gerry Huberty

Die Folgen der Kommunalwahlen

Allgemein kann das Abschneiden einzelner Politiker als Rückenwind aus den Gemeinderatswahlen interpretiert werden, fand die Befragung doch in den beiden Wochen nach dem 11. Juni statt. Rund ein Dutzend der abgefragten Kommunalpolitiker können diesmal zulegen, unter ihnen Gilles Baum (DP, plus sechs Punkte), Dan Biancalana, Yves Cruchten (beide LSAP, jeweils plus fünf Punkte) und Nathalie Oberweis (Déi Lénk, plus fünf Punkte) sowie Paul Galles (CSV, plus vier Punkte).

Unterschiedliches Politmonitor-Schicksal für die CSV-Fraktionsspitze: Martine Hansen im Plus, Gilles Roth im Minus. Foto: Chris Karaba

Es gibt aber auch zwei CSV-Politiker, die diese Interpretation widerlegen: Gilles Roth, als Bürgermeister von Mamer souverän bestätigt, verliert im Politmonitor vier Punkte und liegt nun sieben Prozentpunkte hinter seiner Co-Fraktionschefin Martine Hansen, die sich um fünf Punkte verbessert (44 Prozent beziehungsweise 37 Prozent). Und Laurent Mosar, der am 11. Juni seinen Schöffenposten als Fünftgewählter bei der CSV verlor, und im Politmonitor ein Plus von vier Punkten verzeichnet.

Sam Tanson, Spitzenkandidatin von Déi Gréng, schafft es diesmal nicht in die Top Ten. Foto: Marc Wilwert

Gegenwind für Déi Gréng

Dass Déi Gréng zurzeit mit Gegenwind zu kämpfen haben, offenbart auch der Politmonitor. Sam Tanson als nationale Spitzenkandidatin kann ihr Ergebnis vom November 2022 zwar bestätigen; dennoch rutscht sie aus den Top Ten. Umweltministerin Joëlle Welfring verbucht ein Plus von sechs Punkten; nach mehr als einem Jahr Amtszeit reicht es dennoch bloß zu Platz 19 – was Rang drei im internen Grünen-Ranking entspricht.

Der Bekanntheitsgrad Der Bekanntheitsgrad ergibt ein etwas nuancierteres Bild: Die Rangfolge in den Top Ten lautet Xavier Bettel und Jean Asselborn (jeweils 98 Prozent), Paulette Lenert (97 Prozent), Lydie Polfer (96 Prozent), François Bausch und Claude Meisch (je 95 Prozent), Corinne Cahen und Luc Frieden (94 Prozent), Dan Kersch und Claude Turmes (92 Prozent). Das meiste Ausbaupotenzial bei ihrer Bekanntheit besteht bei Stéphanie Empain (Déi Gréng, 62 Prozent), Elisabeth Margue (CSV, 66 Prozent) und Meris Sehovic (68 Prozent).

Platz zwei ist für Mobilitäts- und Armeeminister François Bausch, der mit minus vier Punkten auf Platz 17 landet. Ganz hinten im Politmonitor-Peloton landen Fraktionschefin Josée Lorsché (40.) sowie die Parteispitze mit Djuna Bernard (39.) und Meris Sehovic als Schlusslicht. Er tauscht mit dem nationalen Spitzenkandidaten der ADR, Fred Keup, die Plätze.

Zwei weitere Rückkehrer

Neben Luc Frieden wurden auch Dan Kersch und Frank Engel wieder abgefragt. Als LSAP-Abgeordneter belegt Kersch Platz 13 (45 Prozent); Ende 2021 lag er als Minister auf Rang 9, mit 48 Prozent und gleichauf mit Claude Wiseler (CSV). Als CSV-Parteipräsident lag Frank Engel zuletzt im Herbst 2020 mit 35 Prozent auf dem 26. Platz (von 35), in seiner neuen Rolle als Fokus-Sprecher und Spitzenkandidat für die Chamberwahlen reicht es mit 32 Prozent zu Platz 36 (von 47).

Der neue Familienminister Max Hahn (DP) taucht nicht in der Liste auf: Die Ilres-Befragung war bereits angelaufen, als Hahn die Nachfolge von Corinne Cahen antrat, so dass eine aussagekräftige Bewertung zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich war.