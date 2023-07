Psychosoziales Personal muss sich in Geduld üben

Die Arbeitsbedingungen des edukativen und psychosozialen Personals in den Schulen werden in dieser Legislatur nicht mehr neu geregelt.

Am 13. Oktober 2020 haben die Gewerkschaften vor dem Bildungsministerium protestiert und ein Gespräch erzwungen. Bildungsminister Claude Meisch (DP) war nicht dabei. Foto: LW-Archiv

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Der Entwurf 8163 über die Neuregelung der Arbeitsbedingungen des erzieherischen und psychosozialen Personals in den Grund- und Sekundarschulen und Kompetenzzentren wird in dieser Legislatur nicht mehr verabschiedet werden können. Grund sind die formalen Einwände vom Staatsrat, die bis Ende des Monats nicht mehr aus dem Weg geräumt werden können.

Lesen Sie auch:Vom Bildungsministerium hinters Licht geführt

Das Gesetz setzt das Abkommen vom 16. November 2021 zwischen dem Bildungsministerium und den CGFP-Unterorganisationen ALEE, SLEG und SPEBS um. Für die Gewerkschaften sei wichtig, dass die Elemente im Abkommen sauber umgesetzt werden, auch wenn es dafür etwas länger brauche. Bildungsminister Claude Meisch (DP) zufolge soll der Entwurf so schnell wie möglich von der nächsten Regierung umgesetzt werden. Die Gewerkschaft APCCA/OGBL war von Anfang an gegen das Abkommen und sieht sich in ihrer Kritik bestätigt. Sie fordert, dass es unter der nächsten Regierung zu Neuverhandlungen kommt.