Psychiater in Luxemburg schlagen Alarm

Die Psychiatrien sind überfüllt und arbeiten am Limit. Es fehlt an Angeboten für psychisch kranke Menschen.

Die Luxemburger Gesellschaft der Psychiater, Psychologen und Psychotherapeuten (SLPPP) schlägt Alarm: Die stationären Psychiatrien seien überfüllt und arbeiteten am Limit. Trotz der Empfehlungen aus vielen Richtungen spitze sich insbesondere die Situation für psychisch kranke Kinder zu, heißt es in einer Pressemitteilung der SLPPP. In der Kinderpsychiatrie müsse bis zu einem halben Jahr gewartet werden, um einen Platz zu bekommen, so lang seien die Wartelisten.

Gegenüber RTL präzisiert Präsident Paul Hédo, dass allein bei ihm in der psychiatrischen Abteilung des CHL jeden Tag zehn Leute anrufen, denen sie keinen Termin geben könnten. Nach der Corona-Pandemie habe sich die psychische Lage für viele Menschen, Kinder und Erwachsene weiter zugespitzt. „Covid-19 zeigt noch Nebenwirkungen“, so der Psychiater, der sich auf eine französische Studie beruft, der zufolge zehn Prozent mehr Menschen an Depressionen, elf Prozent mehr an Angststörungen und fünf Prozent unter Selbstmordgedanken litten.

Gesucht: mehr Betten, betreutes Wohnen, ambulante Hilfen und Fachpersonal

Die Gesellschaft begrüßt indes den nationalen Aktionsplan zur mentalen Gesundheit, den Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) kürzlich vorgestellt hatte, mahnt bei der Umsetzung aber zur Eile. „Es sei ganz viel Druck im System“, so Hédo gegenüber RTL. Sorgen machen sich die Psychiater auch über die diversen Parallelstrukturen. Statt mehr und mehr Kategorien zu schaffen, um Kinder in kranke und gesunde zu unterscheiden, in delinquente oder traumatisierte, leidende oder gewalttätige“ sei es wichtig, das Leid der Kinder und Jugendlichen anzuerkennen und sie durch ausgebildetes Fachpersonal zu begleiten.

Dafür benötige es einen ambulanten, nicht-stationären Sektor, der interdisziplinäre Ansätze umsetze, ähnlich wie es ihn bereits für die Psychiatrie für Erwachsene gebe, in dem über 200 Menschen arbeiteten. Sorgen macht den Psychiatern außerdem, dass Gerüchte kursierten, wonach das Gesundheitsministerium offenbar über betreute Wohnstrukturen für psychisch kranke Menschen mit privaten Betreiber verhandelt. Ob das stimmt und um welchen Betreiber es sich handeln könnte, hat das „Luxemburger Wort“ im Ministerium nachgefragt, bis zum Redaktionsschluss aber keine Details dazu erhalten.

Es braucht einen ambulanten, nicht-stationären Sektor, der interdisziplinäre Ansätze umsetzt. Paul Hédo Psychiater

Ähnlich düster sei die psychiatrische Versorgung Erwachsener. Seit der Dezentralisierung der Psychiatrie im Jahr 1992 und obschon die Bevölkerung seitdem um über 250.000 Personen gewachsen sei, sei das stationäre Angebot kaum weiter ausgebaut worden.