Privater Cannabis-Anbau von vier Pflanzen ist künftig erlaubt

Gegen 21 Stimmen der CSV, eine der ADR und bei kritischen Stimmen auch der anderen Oppositionspolitiker, wurde am Mittwochmorgen das Gesetzesprojekt von Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) zum legalen Anbau von vier Cannabis-Pflanzen pro Haushaltsgemeinschaft und dem legalen Konsum des Ertrags zu Hause verabschiedet. Des Weiteren wird nur noch mit einem Bußgeld belegt, wer bis zu drei Gramm Haschisch bei sich führt. Der Transport von Mengen über drei Gramm wird strafrechtlich verfolgt.

Die Argumente der Regierung für die Legalisierung sind bekannt und wurden von Berichterstatterin Josée Lorsché (Déi Gréng) nochmals betont: Die repressive Drogenpolitik ist gescheitert, man müsse sich trauen, neue Wege zu gehen, denn trotz der Verbote steige der Konsum weltweit. Man setze nun auf die Eigenverantwortung bei Erwachsenen.

„Es soll nichts verharmlost und banalisiert werden, sondern es geht darum, gegen die Drogenkriminalität vorzugehen. Mit dem Eigenanbau entzieht man dem Schwarzmarkt Kunden.“ Sie verwies zudem auf den Konsumentenschutz, weil in diesen Produkten keine Verunreinigung und Beimischung drohe. Nun müsse die nächste Regierung über weitere Schritte entscheiden und über die Aufklärung und Sensibilisierung für Jugendliche.

Das Gesetz ist nicht kontrollierbar

Dass ebendiese Aufklärung noch fehlt, monierte Fernand Kartheiser (ADR). Er zählte eine Reihe positiver Punkte auf: Es sei gut, dass Personen aus der Illegalität herauskommen, die schon Pflanzen haben, dass sie selbst kontrollieren können, was sie konsumieren. „Wir sind staatlichen Eingriffen gegenüber kritisch und begrüßen, dass hier mehr Eigenverantwortung und Freiheit gewährt wird“, sagte er, hielt das Gesetz aber für „übers Knie gebrochen“. Es fehle an Aufklärungskampagnen, und weder Anbau noch Konsum seien kontrollierbar. Er kritisierte zudem, dass europäisches und internationales Recht gebrochen würde, was die Glaubwürdigkeit und das Verhältnis zu den Nachbarländern belaste.

Das Gesetz hat nichts mit ambitiöser Drogenpolitik zu tun, sondern kreiert ein Hobby für das Bildungsbürgertum. Nathalie Oberweis (Déi Lénk)

Auch Nathalie Oberweis (Déi Lénk) zeigte sich ernüchtert, denn Cannabis werde weiter auf der Straße verkauft und bleibe weiterhin gefährlich für die Gesundheit. Sie hätte sich eine wahre Legalisierung mit kontrolliertem Anbau, Zertifizierung und beaufsichtigtem Verkauf gewünscht. „Andere Länder haben diesen politischen Mut. Er ist keine Stärke dieser Regierung und zeigt sich nur, wenn nicht das Allgemeinwohl dominiert, sondern privater Eigennutz“, monierte sie. „Das Gesetz hat nichts mit ambitiöser Drogenpolitik zu tun, sondern kreiert ein Hobby für das Bildungsbürgertum. Verkaufen Sie es nicht als Schritt in die Legalisierung, die steht noch in den Sternen.“

In dasselbe Horn blies Pirat Marc Goergen, der von einer „soften Legalisierung“ sprach, die nicht kontrollierbar sein wird. „Das hier wird ganz schwierig für die Justiz, für die Polizei und die Familien. Es werden mehr Probleme geschaffen als gelöst. Warum keine Cafés erlauben, wo man legal konsumieren kann?“

Die Kritik der CSV machte sich daran fest, dass keine der von der Regierung genannten Zielsetzungen erreicht würden. „Wir meinen, dass die Kriminalität steigt und schließen uns der Meinung der Staatsanwaltschaft an, dass es mafiöse Netzwerke anziehen könnte“, sagte Gilles Roth. Die zweideutigen und widersprüchlichen Regeln würden zu mehr Rechtsunsicherheit führen. „Die Definition einer Hausgemeinschaft ist schwammig. Und was heißt es in der Praxis konkret, dass die Pflanzen von außen nicht sichtbar sein sollen?“ Polizisten bräuchten hier ein „Handbuch zur Ermittlung von Cannabis-Straftätern“. Auch werde der Jugendschutz nicht gestärkt. „Das Signal an die Jugend ist, dass der Drogenkonsum nicht schlimm ist. Hier wird aus ideologischen Gründen der Jugendschutz ausgehebelt.“

Das Signal an die Jugend ist, dass der Drogenkonsum nicht schlimm ist. Gilles Roth (CSV)

Roth zitierte diverse internationale Berichte, wonach der Drogenkonsum nach der Legalisierung nicht sinke, sondern ansteige. Der Schwarzmarkt werde nicht verschwinden. Die CSV strebe eine gemeinsame europäische Lösung an, eine Lösung, die mit den Nachbarländern abgesprochen sei, weil sonst Drogentourismus drohe. „Es ist ein Experiment mit uns und unserer Gesundheit, die Langzeitfolgen werden nicht bedacht. Wir stimmen dem nicht zu, weil wir nicht die Botschaft geben wollen, dass Cannabis harmlos ist.“

Der gesundheitspolitische Sprecher der CSV, Claude Wiseler, stieg ebenfalls in den Ring. „Wir sind mit der Zielsetzung einverstanden und können auch die Argumente verstehen, aber das Projekt erfüllt diese nicht. Der Jugendschutz und der Schutz ihrer Gesundheit werden vernachlässigt“, sagte er. Es sei unbestritten, dass der Cannabis-Konsum bis zum Alter von 25 Jahren starke soziale und gesundheitliche Probleme nach sich ziehen kann. „Solange die Fragen des Jugendschutzes nicht gelöst sind, können wir nicht zustimmen.“