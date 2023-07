Polizisten: Wie viele sind es denn nun?

Share this with email

Gerne betont man bei den Grünen, dass noch nie so viel Polizisten rekrutiert worden seien, wie unter grünen Polizeiministern. Der Rekrutierungsplan, den Minister François Bausch noch 2019 mit den Gewerkschaften verhandelte, sieht vor, dass zwischen 2020 und 2022 607 Polizisten und 240 Zivilisten eingestellt werden sollen. Für ziemliche Verwirrung sorgten die Grünen nun mit ihren Aussagen und Informationen zur tatsächlichen Zahl der Polizisten.

Seit 2020 seien 900 Polizisten mehr auf den Straßen unterwegs, war die Aussage einer Grünen-Vertreterin im Radio. Die CSV hakte nach und wollte die genaue Zahl wissen. Auf die parlamentarische Frage von Laurent Mosar und Elisabeth Margue gab Polizeiminister Henri Kox auch Zahlen an - 1.728 Polizisten und 238 Auszubildende am 1. Januar 2020, 3.029 am 1. Januar 2023, allerdings mit dem Zivilpersonal und 396 Auszubildenden. Eine Woche später berichtigte er die Zahlen: 1.890 Polizisten und 76 Praktikanten Anfang 2020, im Juli 2023 dann 2.070 Polizisten und 397 Praktikanten.

Die CSV wollte daraufhin Klarheit und bestellte Kox am Dienstag in die Kommission. „Uns wurden jetzt noch einmal andere Zahlen genannt, es wird immer undurchsichtiger, was Brutto- und was Nettozahlen sind“, sagte Laurent Mosar im Anschluss. „Schlussendlich musste der Minister zugeben, dass seit 2020 bis heute netto lediglich 180 zusätzliche Polizisten vereidigt werden konnten, wenn man die Abgänge mitrechnet. Das ist ein Offenbarungseid.“ 166 Auszubildende seien noch unterwegs, die aber wahrscheinlich nicht alle den Abschluss schaffen werden.

Der Polizistenvereinigung ADESP nach waren laut „Liste d’ancienneté“ am 2. Januar 2020 1.906 Polizisten und 71 Auszubildende gemeldet, 2.100 Polizisten plus 370 Auszubildende sind es im Juli 2023.