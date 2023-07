Polizisten: Die Grünen wehren sich gegen „billige Polemik“ der CSV

Es wurde noch nie so viel rekrutiert wie unter einem grünen Polizeiminister, teilen Déi Gréng mit.

Anfang 2020 gab es 2.360 Polizisten und zivile Mitarbeiter, heute sind es 3.141: „Das ist ein Plus von 781 Mitarbeiter*innen, die unter einem grünen Polizeiminister rekrutiert wurden - ein voller Erfolg“, das antworten die Grünen am Donnerstag in einer Mitteilung auf die CSV-Kritik hin, Polizeiminister Henri Kox mache falsche Zahlenspiele.

Wer behaupte, dass netto nur 180 Polizisten mehr im Einsatz seien, verschleiere, dass die Ausbildung drei Jahre dauere, die ersten Rekruten ihre Ausbildung erst im Mai 2021 begonnen haben und jedes Jahr 200 neue Kandidaten rekrutiert wurden. Die CSV berücksichtige auch die neuen zivilen Beamten nicht. „Seitdem Déi Gréng das Ressort übernommen haben, wurde so viel rekrutiert wie noch nie“, heißt es in der Mitteilung. Dagegen sei zwischen 2001 und 2013, als die CSV den Polizeiminister stellte, nicht genug rekrutiert worden.

Déi Gréng hätten in drei Jahren fast mehr Personal eingestellt als die CSV in zwölf Jahren, wird die Präsidentin der Kommission für innere Sicherheit, Stéphanie Empain zitiert. Die CSV wolle davon ablenken, dass der 2018 vorgefundene Personalmangel bei der Polizei einer jahrzehntelangen CSV-Politik des Nichtstuns geschuldet sei.