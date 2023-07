Politik im Heute für morgen

Pandemie, Krieg, Teuerung, Klimakrise: Die letzten Jahre haben uns einiges abverlangt. Sie haben uns aber auch gezeigt, dass wir uns aufeinander verlassen können und dass wir die Herausforderungen gemeinsam meistern können. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen.

Die Welt um uns herum ändert sich rasant und das hat in Zukunft Folgen auf unser Leben in Luxemburg. Wer als Politiker*in etwas anderes behauptet, nimmt seine Wähler*innen nicht ernst.

Eine verantwortungsvolle Politik darf die Herausforderungen nicht weglächeln. Sie darf sich aber auch nicht von neuen Problemen treiben lassen. Sie muss Zusammenhänge erkennen und Krisen nicht gegeneinander ausspielen. Stattdessen gilt es, das Gesamtbild im Blick zu behalten und eine Politik zu machen, die Menschen hier und heute hilft, indem sie Lösungen für konkrete Probleme schafft, und zugleich Antworten auf die Herausforderungen von morgen sucht.

Die gute Nachricht lautet: Wir können das!

Wir haben viel zu verlieren, aber auch viel zu gewinnen. Aber dafür müssen wir jetzt handeln. Politiker*innen, Industrie und Lobbys weltweit haben sich jahrzehntelang dafür entschieden, die Klimakrise zu ignorieren. Die Wirtschaft nachhaltiger aufzustellen und dem Verlust an Artenvielfalt entgegenzuwirken sind notwendige Aufgaben unserer Politik.

Wir tragen als Grüne seit zehn Jahren Regierungsverantwortung und haben in unseren Aufgabenbereichen jeden Tag hart dafür gearbeitet, unser Land sicher durch die herausfordernden Zeiten zu führen, mit Leidenschaft, Kompetenz und klarem Kompass.

Wir haben eine Offensive für den öffentlichen Transport gestartet. Wir sind nicht nur das einzige Land weltweit, in dem der öffentliche Transport gratis ist, es wird auch nirgends pro Kopf so viel in die Schiene investiert wie hier. Wir haben dem Fahrrad einen Platz im Straßenverkehr eingeräumt und durch die Förderung der E-Mobilität wurden 2023 erstmals so viele elektrische Fahrzeuge angemeldet wie Dieselfahrzeuge.

Im Bereich Energie ist spätestens seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine jedem bewusst, dass wir unabhängig von fossiler Energie werden müssen. 2013 standen wir in der Energieversorgung bei zwei Prozent erneuerbaren Energien, heute sind es elf Prozent und es wird so viel erneuerbare Energie erzeugt, wie alle Haushalte verbrauchen, Tendenz steigend. Durch einen Boom der Fotovoltaik und den weiteren Ausbau der Windkraft, wird Luxemburg seine ambitionierten Ziele im Bereich der erneuerbaren Energie erreichen.

Der Ukrainekrieg hat auch die Rolle der Energiesicherheit verdeutlicht: Unter grüner Federführung wurde unsere Energieversorgung abgesichert und die Bürger*innen wurden unbürokratisch durch Energiepreisdeckel vor den Preissteigerungen geschützt.

Schon 2005 hat der damalige Premier Jean-Claude Juncker (CSV) selbst eingestanden, dass der Wohnungsbau sein größtes Versagen sei. Heute wissen wir, dass das eigentliche Problem darin besteht, dass lediglich zwei Prozent bezahlbarer Wohnraum in öffentlicher Hand ist. In den letzten fünf Jahren wurden die Investitionen in den öffentlichen Wohnungsbau drastisch erhöht: 2017 waren es 40 Millionen Euro, 2022 bereits 174 Millionen Euro. In den kommenden Jahren werden die Investitionen bei über 300 Millionen Euro liegen. Parallel dazu wurden die Hilfen für die Menschen, die sie brauchen, erhöht.

Jetzt in typischem 1980er-Stil ein „Back to the future“ proklamieren und wieder exklusiv auf den freien Markt und die Unterstützung des Privatmarktes setzen - eine Politik, die erwiesenermaßen nicht gefruchtet hat - ist der falsche Weg. Wir müssen die Offensive der letzten fünf Jahre konsequent weitertreiben: Alternative Wohnformen fördern, die Spekulation eindämmen, als Staat Wohnungen bauen und die Gemeinden dabei unterstützen, es ebenso zu handhaben.

Das Thema Sicherheit beschäftigt uns alle, sei es die Gefährdung unserer Freiheiten durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine oder die Sicherheit hier bei uns zu Hause. Jede*r Bürger*in hat das Recht darauf, sich sicher zu fühlen. Deswegen wurden in den letzten fünf Jahren fast 600 Polizist*innen rekrutiert, sowie über 350 Zivilpersonen zur Entlastung der administrativen Arbeit. Auch hier reicht ein Blick auf die Zeit von 2000 bis 2013: Damals waren es pro Jahr ungefähr 42 Polizist*innen und sieben Zivilpersonen. Nur durch unseren Kraftakt konnten vergangene Versäumnisse aufgeräumt werden.

In der Umwelt- und Klimapolitik investieren wir jedes Jahr massiv in die Transition: 2,3 Milliarden Euro haben wir im Jahr 2023 für Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen. Wir haben die Prämien für klimafreundliches Bauen, Heizen und nachhaltige Mobilität substanziell erhöht - in den letzten zwei Jahren wurden 66.000 Zuschüsse bewilligt.

Wir machen unsere Wälder mit dem neuen Waldgesetz fit für die Zukunft. Und wir haben dem Abfallberg den Kampf angesagt: Mit fünf ambitionierten Gesetzen gehen wir gegen Ressourcenverschwendung, unnütze Verpackungen und Plastikmüll vor und ersetzen Einweg- durch Mehrwegprodukte und Pfand.

Klima- und Umweltschutz sind die zentralen Herausforderungen meiner Generation. Es geht nicht darum, Fledermäuse zu schützen, weil diese wichtiger seien als ein Dach über dem Kopf für uns Menschen. Es geht darum, dass wir als Mensch nicht ohne Biodiversität existieren können. Gletscher schmelzen, Wälder sterben und verbrennen und Trinkwasser wird zu einer immer knapperen Ressource: Wir müssen jetzt handeln.

Transition in Richtung Zukunft

Natürlich könnte man als kleines Land sagen, dass uns das alles recht wenig angeht: Was können wir denn schon bewegen? Aber unsere Kinder werden mit den Konsequenzen unseres Handelns leben müssen. Wir können es uns nicht erlauben als blinder Passagier in der Klimafrage unterwegs zu sein. Wir wollen ein fortschrittliches Luxemburg sein, eine Modellfunktion in der europäischen Union einnehmen und somit auch unsere Wirtschaft darin unterstützten, Vorreiter zu sein.

Wir werden dies nur erreichen, indem wir die Probleme ganzheitlich angehen und nicht gegeneinander ausspielen. Klimaschutz gegen Wohnungsbau. Umweltschutz gegen Wirtschaft. Sicherheit gegen Menschenrechte.

Gleichzeitig müssen wir unabhängig von undemokratischen Staaten werden: im Bereich Energie, bei der Versorgung mit Lebensmitteln, bei der Produktion unserer alltäglichen Konsumgüter. Wir setzen auf Klimaverträge mit der Wirtschaft und ziehen Unternehmen an, die zu dieser Vision passen und ressourcenschonend arbeiten. Doch auch der Einzelne soll dabei unterstützt werden, ohne fossile Energie zu leben und dies vor allem auch bei einkommensschwachen Haushalten.

Sich multimodal fortbewegen zu können gehört auch dazu: weniger Stau und mehr Zeit zum Leben. Die hohen Investitionen in den öffentlichen Transport fortzuführen ist notwendig, um die Lebensqualität in Luxemburg zu erhalten.

Steuerabbau für jeden klingt wahrscheinlich in diesem Wahljahr gut, es muss jedoch auch zu Ende gedacht werden. Wir haben schon heute ein Gerechtigkeitsdefizit in Luxemburg. Fast 20 Prozent der Haushalte sind dem Armutsrisiko ausgesetzt. Wir müssen an allererster Stelle diese Menschen unterstützen und prioritär Familien mit Kindern. Es braucht eine Kindergrundsicherung, damit kein Kind in die Armut fällt.

Unser Steuersystem muss gerechter werden. Der Einstieg zum Steuerzahler muss später ansetzen, die höchste Steuerrate muss später erreicht werden. Kapital und höhere Einkommen müssen im Gegenzug stärker in die Verantwortung genommen werden. Auch die unterschiedlichen familiären Situationen müssen besser berücksichtigt werden. Um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu garantieren, müssen wir gegen die sozialen Ungerechtigkeiten vorgehen.

Wir haben es unseren Wähler*innen nicht immer leicht gemacht. Wir haben es auch uns nicht immer leicht gemacht. Aber es waren die richtigen Entscheidungen, die unser Land gerechter, lebenswerter und zukunftssicherer gemacht haben. Daran wollen wir anknüpfen.

Wir gestalten Politik im Heute für das Morgen. Wir setzen uns seit jeher dafür ein, heute allen hier lebenden Menschen ein gutes, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und suchen zugleich Antworten auf zukünftige Herausforderungen. Das bedeutet für uns: Unsere Natur, und unser Miteinander – das, was Luxemburg im Kern ausmacht – zu bewahren und in eine gerechtere, nachhaltige Zukunft zu führen.

* Die Autorin ist Spitzenkandidatin von Déi Gréng