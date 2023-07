Politesch Woch: kampflustige Politik

Share this with email

Samstag

Die Christlich-Sozialen haben sich die vergangenen Jahre redlich bemüht, dem grünen Original nachzueifern und die Taktik der paritätischen Doppelspitzen anzuwenden. So gibt es mit Elisabeth Margue beispielsweise eine Co-Chefin, damit Co-Chef Claude Wiseler bei Parteitagen und Pressekonferenzen nicht allein am Rednerpult steht. Bei den Regionallisten für die Chamberwahlen ist das Vorhaben nun allerdings kläglich gescheitert. Doppelspitze = Doppelmandat lautet die Losung im Minette und an der Mosel – und sieht aus wie eine Solidaritätsbekundung mit der DP, die ebenfalls an der Parität scheitert. Oder ist es gar ein Annäherungsversuch? Für die Medien sind die männlichen Doppel die willkommene Gelegenheit zum Kommentieren. Auch bei den geschätzten Kollegen vom „Tageblatt“. Die haben seit Monatsbeginn auch eine Doppelspitze in der Chefredaktion – besetzt nach CSV- und DP-Muster.

Dienstag

François Bausch ist ein famoser Rechenkünstler. Und so kann er seine NATO-Partner überzeugen, dass zwei Prozent nicht gleich zwei Prozent sind. Die großherzoglichen Militärausgaben werden fortan nicht mehr anhand des Bruttoinlandsproduktes, sondern des Bruttonationalproduktes kalkuliert. Anders ausgedrückt: Grenzgänger zählen nicht. Der Rechentrick ist so simpel, dass ihn Parteikollegin Joëlle Welfring doch gleich bei ihrer Klimabilanz applizieren sollte. Einfach die CO2-Emissionen der Pendler und Tanktouristen ausklammern: Schon schreibt die nationale Klimabilanz schwarze, pardon grüne, Zahlen und das Klima ist gerettet. Was aber wohl denkt Schatzmeisterin Yuriko Backes über diese arithmetische Akrobatik? Bei der EU könnte ja nun irgendein gewiefter Brüsseler Beamte auf die Idee kommen, die öffentlichen Finanzen um die Leistungen der Grenzgänger zu „bereinigen“. Und dann? Dann könnte unter anderem der Schuldenstand in schlimmere Schieflage geraten und das sakro-sankte Triple-A wäre auf einmal futsch.

Mittwoch

Da werden ihnen aber nun die Herzen der Wähler zufliegen – und deren Stimmen gleich mit. Déi Lénk versprechen eine sechste Urlaubswoche, die Reduzierung der Arbeitszeit auf 32 Stunden/Woche bei vollem Lohnausgleich und 300 Euro plus beim Mindestlohn. Luxemburg – ein Paradies für Arbeitnehmer. Da können die Wähler doch nur zustimmen, getreu dem linken Wahlmotto „Alles ze gewannen“. Es sei denn, sie werden von realwirtschaftlichen Gedanken überwältigt, die in der Frage gipfeln: Wer soll das bezahlen?

