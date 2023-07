Parlament beschließt punktuelle Lockerungen

Share this with email

Das Naturschutzgesetz aus dem Jahr 2018 wurde schon mehrfach angepasst. Am Donnerstag stimmte das Parlament über weitere punktuelle Anpassungen ab. Hintergrund ist ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs vom 20. Juli 2022, in dem die Richter dem Umweltministerium eine zu strenge und unverhältnismäßige Auslegung des Gesetzes vorgeworfen hatten. Das Ministerium hat das Gesetz daraufhin angepasst.

Zum Inhalt: Die Änderungen betreffen vor allem Artikel 7, in dem die Bedingungen für bestehende Konstruktionen in der Grünzone geregelt sind.

Besitzer nicht mehr in der Beweispflicht

Mit dem neuen Gesetz gilt jede Konstruktion in der Grünzone, die vor dem 1. Juli 1995 gebaut wurde, als "„legal errichtet“. Für Gebäude, die nach diesem Datum gebaut wurden, müssen die Besitzer die damalige Baugenehmigung vorweisen. Diese sind aber auch auf elektronischem Wege auffindbar, so dass das Ministerium selber prüfen kann, ob eine Genehmigung vorliegt. Änderungen an Gebäuden können somit nicht mehr durch verloren gegangene Baugenehmigungen blockiert werden. Darüber hinaus ist die nachträgliche Legalisierung illegal errichteter Gebäude weiterhin möglich.

Für Arbeiten an den Gebäuden (innen und außen) ohne Einfluss auf die äußerliche Erscheinung ist keine Genehmigung des Umweltministeriums mehr nötig.

Gesetzliche Lockerung bei Umbauarbeiten

Die Bestimmungen in Bezug auf Umbauarbeiten werden gelockert. Für Arbeiten an den Gebäuden (innen und außen) ohne Einfluss auf die äußerliche Erscheinung ist keine Genehmigung des Umweltministeriums mehr nötig.

Erlaubt, aber genehmigungspflichtig, sind energetische Sanierungen, Vergrößerungen und die Anhebung von Raumhöhen und Dächern, wobei das Ministerium sich an den gängigen kommunalen Baubestimmungen orientiert. Weiter sind Arbeiten zur Stabilisierung von Grundstücken und Gebäuden mit Genehmigung erlaubt.

Wird ein Gebäude durch höhere Gewalt (Feuer, Sturm usw.) oder sonstwie durch Fremdeinwirkung zerstört, darf es in denselben Dimensionen wieder aufgerichtet werden, sofern es sich um ein legal errichtetes Gebäude handelt. Neu ist, dass der Besitzer für den Wiederaufbau uneingeschränkt Zeit hat.

Unverändert bleibt die Bestimmung, wonach die Nutzung eines bestehenden Gebäudes in der Grünzone nur geändert werden darf, wenn diese im Einklang mit Artikel 6 steht – also nur, wenn das Gebäude im Rahmen einer betrieblichen, etwa einer landwirtschaftlichen Aktivität genutzt wird.

Umzäunungen ohne Genehmigung erlaubt

Über Artikel 7 hinaus sind Vereinfachungen in Bezug auf Elemente in der Grünzone vorgesehen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie keinen negativen beziehungsweise einen zu vernachlässigenden Impakt auf die Umwelt haben. Für diese Elemente ist keine Genehmigung notwendig. Dazu zählen Umzäunungen von privaten Grundstücken in der Grünzone, sofern sie für Tiere durchlässig sind (Igel beispielsweise).

Weitere Elemente, die ohne Genehmigung erlaubt sind: PV-Anlagen auf Dächern, Tunnelgewächshäuser und Bienenstöcke (außer in Naturschutzzonen), Nistkästen. Tierunterstände sind ebenfalls erlaubt, aber nur temporär, um die Tiere im Sommer vor Hitze zu schützen. Das gilt auch für Hochsitze während der Jagdsaison.

Stärkung der Bürgerrechte

CSV-Fraktionschefin Martine Hansen bedauerte, dass die Regierung die Chance nicht genutzt hat, um das Gesetz von Grund auf zu überarbeiten - zum Beispiel, um das Kompensieren innerhalb des Bauperimeters abzuschaffen und den im Gesetz von 2018 verankerten Recours en Annulation wieder in einen Recours en Réformation zu verwandeln und den Bürgern damit wieder mehr Rechte zu geben. Beim Recours en Réformation können die Richter eine Entscheidung anstelle des Ministeriums treffen. Der Recours en Annulation erlaubt es Richtern nur, Entscheidungen des Umweltministeriums zu annullieren.